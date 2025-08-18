中電舊換新計劃｜換新爐送$300現金券　換領條件＋優惠一文看

中電舊換新計劃｜即日起至2025年8月31日，中華電力公司（中電）與救世軍合作推出單頭電磁爐「舊換新」計劃。大家只需要捐贈合資格的單頭電磁爐到指定15個捐贈點，即可獲得電磁爐95折優惠，以及$300電子現金券！下文會介紹計劃流程及換領條件等。



7月起，中電聯同救世軍循環再用計劃推出單頭電磁爐「舊換新」計劃。（官網截圖）

中電舊換新計劃｜捐單頭電磁爐享2大優惠

7月起，中電聯同救世軍循環再用計劃推出單頭電磁爐「舊換新」計劃，鼓勵市民捐贈可重用電磁爐，為環保出一分力，同時支持有需要家庭。

即日起至2025年8月31日，只要到全港15間救世軍家品店，成功捐贈單頭電磁爐，即可獲得2大優惠，包括度度賞全線電磁爐95折優惠，及OTO $300電子現金券​。不過，捐贈的電磁爐必須符合5大條件，捐贈用戶亦必須持有有效電力賬戶。

中電舊換新計劃｜可捐贈電磁爐5大條件

為保障電池爐可重用，中電列出可捐贈電池爐的5大條件。（資料圖片）

為保障電池爐可重用，中電列出可捐贈電池爐的5大條件，欲參加計劃的市民，就要留意電池爐是否符合以下全部條件。

【1】必須為單頭電磁爐

【2】使用期為5年或以下

【3】運作正常

【4】附有完整電源線及配件

【5】外觀整潔，無明顯損壞或污漬



成功捐贈單頭電磁爐，即可獲得2大優惠。（中電官網截圖）

中電舊換新計劃｜捐贈流程

【1】連同合資格電池爐，前往全港15間救世軍家品店

【2】店內職員作檢查

【3】確認接收後，店員會派發一張「捐贈感謝卡」​



中電舊換新計劃｜捐贈感謝卡優惠

獲發捐贈感謝卡後，參加計劃的市民可於2025年9月15日或之前，親臨全港中電分店（元朗分店除外） 或登入中電網購平台「度度賞」，以95折優惠選購任何型號電磁爐。成功購機後，$300的OTO電子現金券將於10個工作天內發送至度度賞帳戶的登記電郵，此現金券有效期至11月30日，逾期失效。

電磁爐「舊換新」計劃詳情

