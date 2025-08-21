北上食買玩💳滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡限時迎新$1,280獎賞錢

滙豐信用卡特約｜Plan緊週末快閃深圳？食好西、瘋狂shopping係基本！但食飯、買嘢點先最抵？醒你一張「識使識賺」嘅神卡傍身，佢就係滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡！最近佢哋啲優惠真係好正，除咗有限時迎新獎賞送你高達$1,280「獎賞錢」，仲要「食、買、玩」都有著數，總之就係要你賺到盡！即刻睇吓有幾荀啦！



迎新獎賞超有誠意！限時加碼迎新高達$1,280「獎賞錢」

申請信用卡，頭盤梗係睇迎新！滙豐今次真係誠意十足，而家成功申請，即刻送你高達$1,000「獎賞錢」。未完呀！由即日起至12月31日，只要透過二維碼及/或流動電話付款，每次簽夠港幣/人民幣50元，即賺$10「獎賞錢」，總共最多可以賺到$280「獎賞錢」！夾埋一計，淨係迎新已經可以拎走高達$1,280「獎賞錢」，係咪超級著數先？

北上消費最強攻略！一卡賺盡食、買、玩

呢張卡簡直係為北上消費嘅香港人度身訂造，主打「食、買、玩」三大範疇，包你次次簽賬都有著數：

Foodie注意！內地餐飲簽賬高達9.4%「獎賞錢」回贈

返得大陸，點可以唔食返夠本？用呢張卡喺內地餐廳簽賬，竟然有高達9.4%「獎賞錢」回贈！食餐飯都賺返近一成！ 仲未計喺喜茶、gaga鮮語呢啲港人熱店有低至半價優惠，喺深圳過百間精選餐廳同黑珍珠餐廳仲有高達9折！

Shopping必備！內地澳門簽賬$0手續費兼賺高達4.4%回贈

去旅行買嘢最怕就係計嗰啲額外交易費，呢張卡最正嘅地方，就係豁免內地同澳門簽賬嘅1.95%手續費！加上內地及澳門簽賬仲有高達4.4%「獎賞錢」回贈，買嘢買得更爽快，賺得更開心！

唔止去旅行、留港消費都咁抵

Plan緊嚟個大灣區短trip？喺 trip.com 訂大灣區酒店住宿及玩樂體驗，有高達8折優惠！唔想北上，留喺香港消費？一樣無問題！呢張卡喺超過6,000間本地最紅商戶都有折扣優惠，而本地簽賬都有高達2.4%「獎賞錢」回贈，一張卡玩晒中港兩地！

QR Code輕鬆付款 北上消費無障礙

而家返內地消費，好多時都要用二維碼畀錢。只要有滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，開返HSBC Reward+ App或者將信用卡綁定落「雲閃付App」，就可以喺交易時展示二維碼或透過掃描指定商戶嘅二維碼，輕鬆完成交易！無論係大商場定街邊小店，掃一掃就畀到錢，超方便！

總括嚟講，如果你成日北上消費，又想慳得精明，呢張滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡絕對係你嘅「神隊友」！仲等？記得把握呢個限時迎新優惠出定卡喇！快啲去滙豐網頁了解更多詳情啦！

受條款及細則約束。有關所有優惠詳情與條款及細則，請瀏覽滙豐網頁或滙豐Reward+應用程式。

借定唔借？還得到先好借！本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。

（資料由客戶提供）