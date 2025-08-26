美心月餅4大推介　必試開心果、流心紫薯　中環街市打卡抽盲盒

美心月餅｜月餅｜中秋將至，美心月餅今年把「香港製造」情懷玩出新意思！該集團不只在中環街市打造沉浸式「美心中秋故事館」限定店 ，大家只要打完卡就可抽可愛爆棚月餅公仔盲盒，更一口氣推出4大新系列，從打卡地標禮盒到創新開心果、流心紫薯口味，將老香港風景與新口味收進盒中。《香港01》好食玩飛記者為大家介紹4大新系列，以及限定店資訊，等大家即買即試、即打卡！



美心5款打卡風月餅禮盒 中環街市限定發售

今年中秋，美心推出一共5款的打卡風月餅禮盒，每款禮盒皆以香港地標及具代表性城市風景為主題，極具收藏價值！

禮盒當中有兩款為迷你個裝禮盒，〈西環日落〉以流心奶黃重現港島夕陽海濱的漸層浪漫；〈嘉咸街壁畫〉以開心果軟心詮釋藝術街區的新派清香；〈怪獸大廈〉以傳統蛋黃白蓮蓉呼應建築群的經典厚重，〈霓虹燈〉則以低糖蛋黃蓮蓉呼應街頭光影，另推出3款4件裝禮盒。

值得留意，打卡風月餅禮盒為中環街市「美心中秋故事館」限定系列，有興趣的朋友閱讀下去了解限定店資料！

美心果仁物語月餅禮盒 開心果軟心月餅甜而不膩

另外，美心月餅亦追上開心果熱潮，推出果仁物語月餅禮盒，內有2款全新堅果系口味，包括夏威夷果仁焦糖咖啡月餅及開心果軟心月餅，甜度適中又有可愛的松鼠圖案，啱晒開心果控！

美心檸檬爆漿月餅 一口重現手打檸檬茶

不喜歡傳統口味月餅？不妨一試美心首創檸檬爆漿月餅！美心把經典港式檸檬茶融入月餅，月餅由外皮至內餡皆注入酸甜清新的檸檬風味，一口咬下，果香瞬間爆發，爆漿口感亦增加口感層次！

美心流心紫薯甘薯月餅禮盒 融入薑汁蕃薯糖水

最後，美心亦推出流心紫薯甘薯月餅禮盒，一盒同樣包含2款口味，包括流心紫薯月餅及流心薑汁甘薯月餅，前者口感綿密，後者帶有獨特微微辛辣的薑汁流心，就好像吃薑汁蕃薯糖水一樣！

流心紫薯甘薯月餅禮盒包含2款口味，流心薑汁甘薯月餅好像吃薑汁蕃薯糖水一樣。（官方圖片）

中環街市限定店 打卡送明信片+買月餅抽盲盒

由8月27日起，美心月餅將一連5日在中環街市開設「美心中秋故事館」，現場除了有霓虹燈牌牆、塗鴉打卡牆、復古郵箱與懷舊電視角等必拍位，亦設銷售攤位可即場選購月餅。

場內亦推出2大活動，大家只需在期間限定店內打卡影相，再跟著「香港特色打卡點明信片」到訪今年電視廣告中的拍攝場景打卡，並分享到社交平台上，即有機會獲可愛實用兼備的美心月餅毛絨掛飾公仔盲盒（公仔內有環保袋），每日限量100個。

錯過以上名額又想抽盲盒的朋友亦不用灰心，只需選購$280以上產品，亦有機會獲得盲盒！

「美心中秋故事館」限定店

地點：中環皇后大道中93號地下Oasis

日期：2025年8月27日至8月31日

開放時間：早上11時至晚上8時



