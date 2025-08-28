深圳新地標｜深圳市內免稅店登陸深業上城　一站式購物及退稅指南

各位鍾意返深圳食買玩的朋友仔注意！以後北上又有一個必到的全新蒲點喇！小編收到風，萬眾期待的深圳市內免稅店，最近已經在文青集中地深業上城L1層正式開幕！小編已幫大家做好功課，實地探路，整合出終極懶人包，由點樣去、點樣買、點樣慳到盡，一次過話你知！



第一站：點樣去最方便？

對香港人而言，交通方便是基本盤。要去深業上城，坐港鐵在落馬洲站過關，深圳地鐵10號線可以直達「冬瓜嶺站」；或者從西九龍高鐵站坐高鐵前往深圳，在福田站下車，到崗廈北轉乘深圳地鐵10號線也可達「冬瓜嶺站」，由E出口行上去，慢慢行5至8分鐘就到深業上城，超級簡單！

第二站：點解要嚟呢度買？徹底改變你嘅購物習慣！

相信大家都試過，在機場或者關口免稅店，總是在登機或登車前的最後一刻匆忙購物，買得又趕又急。而深業上城的市內免稅店，就要為你帶來煥然一新的購物模式！

免稅店佔地足足3,000平方米，進駐200個品牌，你可以像日常逛商場般慢慢逛，細心挑選心儀商品，無需再受時間束縛，體驗感即刻Level Up！

第三站：免稅定退稅？點分先最著數？

準備掃貨前，大家一定要分清楚兩個重要概念：「免稅商品」同「有稅商品」。

1. 經陸路口岸北上的香港居民：主攻「有稅商品」

對大多數經陸路往返的香港旅客而言，主要適用於購買「退稅商品」。流程為先以含稅價格購物，只要滿足以下條件，包括︰持有回鄉證、境內連續居住不多於183天、單次消費金額達到人民幣200元、物品未使用或消費、由本人隨身攜帶並於90天內離境，即可進行網上退稅，即買退稅，享有相當於9%的折扣優惠。店內更支援「雲退稅」服務，讓你即時完成線上退稅申請。離境時，只需在口岸向海關人員出示相關商品及到退稅代理機構提交單據即可，大大節省了排隊等候的時間。

2. 60天內將乘搭國際航班或郵輪離境人士：選購「免稅商品」

若你在入境後60天內有乘搭國際航班或郵輪的離境計劃且已購票，便可直接選購標示為「免稅商品」的貨品，其價格較含稅商品低11%至25%。只需在離境前至少24小時完成購物，商品便會直送至機場「提貨點」，辦理完出境手續後便可提取，極為便利。而位於郵輪碼頭的「提貨點」將於年底落成，到時又多一個選擇了！

第四站：唔止化妝品同酒！必行「黑科技體驗廊」

以為免稅店的商品千篇一律，僅限於化妝品、鐘錶與酒類﹖有「中國矽谷」之稱的深圳，大玩3C產品，特設一個「電子黑科技體驗廊」，讓你親身體驗各種最新最潮科技產品！例如可以偵測健康數據的 RingConn 智能戒指、時空壺翻譯耳機、Insta360全景相機，仲有華為、榮耀的人氣產品，甚至連優必選嘅機械人都有得玩，科技迷一定不可以錯過！

除了科技產品，場內仲有威士忌小酒館、Care Bears Lounge愛心小熊咖啡店、同仁堂知嘛健康空間同SPA護膚體驗，集購物、互動、科技於一身，絕對是一種全新的零售體驗。

第五站：開業優惠 +「國補」折上折！

新店開張，優惠當然不少得！只要成為「中免會員」，即送你幾百蚊Coupon；買香水化妝品滿¥3,000，仲即送一次免費SPA體驗；買任何酒類產品，就可以在小酒館免費試飲一杯！

終極慳錢貼士！香港人只要有回鄉證、內地手機號碼同境內銀行戶口，就可以透過「雲閃付」APP領取上限¥2,000人民幣嘅「國補」補貼券！補貼更可以同退稅一同使用，特別是買手機、相機這類電子產品，折上折慳超多！立即約齊朋友，plan定下次北上行程，去新地標朝聖啦！

地址：深圳市福田區華富街道筍崗西路深業上城購物中心L1層

(資料及相片由客戶提供)