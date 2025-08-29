【永安旅遊雙重優惠】麗星郵輪慢活之選　帶爸媽歎世界

想帶父母旅行，留下珍貴的家庭回憶，又怕他們舟車勞頓？不如考慮郵輪旅行！試想像一座移動的海上度假村，每天一覺醒來就能抵達新的目的地，省去了搬運行李的煩惱，讓旅途更加輕鬆悠閒。這種慢活的度假方式，最適合與長輩一同放鬆身心。



登上全新「領航星號」 享受海上慢活時光

「麗星郵輪」旗下剛完成翻新的「領航星號」，就像一座設備齊全的海上度假村。船上餐飲選擇豐富，免費餐廳包括典雅的「北極星餐廳」(The NorthStar Dining Room)，主打多樣化中式料理，還有供應國際風味自助餐的「麗都餐廳」（The Lido），深得家庭旅客喜愛，以及提供正宗主廚推介的西餐菜餚「索菲亞」(Sophia)。此外，船上另設特色餐廳如「絲路花舞」(Silk Road)，供應精緻中菜（含日本料理、壽司刺身等），以及「Red Tail Cafe」供應披薩和其他西餐料理，兩者均屬收費餐廳，為追求特色美食的旅客提供更多選擇。

除了品味美食，領航星號的娛樂設施絕對應有盡有！喜歡音樂的旅客，可以欣賞現場樂隊表演，或到「星座劇場」欣賞世界級的精彩演出，包括魔術、歌舞及多元表演藝術，滿足不同年齡層的喜好。若喜歡動感刺激，千萬不要錯過高空滑索、攀岩牆及空中繩索挑戰，讓你一邊感受速度與刺激，一邊飽覽無敵海景。全家同樂的好去處還包括兒童水上樂園、滑水梯和小小夢想家天地，專為小朋友設計，是親子郵輪之選的理想設施。

精選航線 由陽光海灘到殖民色彩

想一睹世界自然奇觀，可選擇越南（下龍灣、峴港）及三亞之旅，探索被譽為「海上桂林」的下龍灣，乘船遊覽數千座奇形怪狀的石灰岩島嶼，欣賞壯麗山水畫卷，沿途品嚐地道越南海鮮，定必留下難忘回憶。還可深度探訪峴港與三亞熱帶海灘，享受陽光與碧海交織的悠閒假期。

如果想感受日式風情，6 天日本航線（石垣島、那霸）絕對不容錯過。登上玉取崎展望台，欣賞石垣島的自然風光；到訪八重山民俗村，欣賞到琉球時代的赤瓦建築，了解當地的傳統工藝和藝術。

鍾情陽光與海灘的旅友絕不能錯過這條越南與三亞的精選航線！旅程涵蓋迷人越南芽莊與峴港，以及中國三亞，帶你體驗歷史文化與熱帶海濱雙重魅力。特別安排乘坐纜車登上鳳凰嶺，俯瞰三亞壯麗的海岸線與山景。芽莊以其富有殖民色彩的哥德式大教堂聞名，融合了占婆文化的獨特風情，為旅程增添文化深度。

若偏好短途快閃，3天的中國廈門郵輪假期會是您的理想選擇。旅途中可以帶父母到國家非遺旅遊勝地「廈門惠和雕園」，參觀館內石雕藝術展品，欣賞傳統特色的木偶戲表演，感受滿滿的藝術色彩。

限時雙重驚喜優惠！立即行動！

想與父母及家人預訂一個輕鬆愜意的郵輪假期，就要把握目前推出的兩個限時優惠！ 凡於即日至9 月19 日報名日本或台灣6 天郵輪假期/船票，只要同房有一位年滿55 歲的同行者（在旅程期間滿55 歲亦可），全房即可享用【55 歲樂齡同行優惠價】！

此外，配合【永安周年慶】，特選「越南+三亞」及「廈門」，即日至9 月7 日報名更推出【同房第2 位船費半價】驚喜優惠。

以上兩個優惠名額有限，萬勿錯過！立即行動，把握專屬優惠，預約您的海上假期！

立即查詢及報名：

1. 香港、中國(廈門) 3天郵輪假期/船票 (RAHSC03/03Q)

【周年慶限時優惠價】

內側房 $2,475 起 [2人1房平均價] (郵輪假期RAHSC03) [優遊全包]

內側房 $1,375 起 [2人1房平均價] (郵輪船票RAHSC03Q) [已包港口稅]

出發日期：2025 年9 月19 日 10 月3,17,31日 11月14日

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2482

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2481

2. 香港、越南（下龍灣、峴港）、中國（三亞）6 天郵輪假期/船票(RAHSY06/RAHSY06Q)

【周年慶限時優惠價】

內側房 $6,225 起 [2人1房平均價] (郵輪假期RAHSY06) [優遊全包]

內側房 $3,025 起 [2人1房平均價] (郵輪船票RAHSY06Q) [已包港口稅]

出發日期：2025 年9 月21 日 10 月19 日

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2478

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2468

3. 香港、日本(石垣島、那霸) 6 天郵輪假期/船票RAHSJ06/06Q (船票)

【55 歲樂齡同行優惠價】

內側房 $6,700 起 (郵輪假期RAHSJ06) [優遊全包]

內側房 $3,500 起 (郵輪船票RAHSJ06Q) [已包港口稅]

出發日期：2025 年9 月28 日 11 月2 日

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2427

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2419

4. 香港、越南（芽莊、峴港）、中國（三亞）6 天郵輪假期/船票 (RAHSV06/ RAHSV06Q)

【周年慶限時優惠】

內側房 $6,225 起 [2 人1 房平均價] (郵輪假期RAHSV06) [優遊全包]

內側房 $3,025 起 [2 人1 房平均價] (郵輪船票 RAHSV06Q) [已包港口稅]

出發日期：2025 年10 月5 日

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2476

https://www.wingontravel.com/cruises/detail-2462

(資料及相片由客戶提供)