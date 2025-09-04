聖安娜｜醬香酒釀、薄荷朱古力冰皮月餅登場！性價比超高！

每年中秋，大家希望選購各式各樣的月餅禮盒，既有傳統，又有創新，與親朋好友共度好時節。聖安娜餅屋今年推出兩款話題性十足的全新冰皮月餅：「醬香酒釀桂花冰皮月餅」和「薄荷朱古力軟心冰皮月餅」。究竟這兩款月餅有幾創新和驚喜？即睇內文了解詳情，以及低至57折的尊享優惠攻略！



「醬香酒釀桂花冰皮月餅」歎盡頂級奢華

今年要送禮送得夠體面，或者想與屋企人品嚐不一樣的奢華滋味，聖安娜全新「醬香酒釀桂花冰皮月餅」絕對是必試之選。這款月餅用上53% Vol的頂級貴州茅台酒之王製作，為大家帶來一場「舌尖上的奢華味覺享受」。

單看材料已經看得出聖安娜誠意十足，軟糯外皮採用黃金比例調配，內餡則是將貴州茅台酒加入豆蓉和軟心之中，再配上清香的桂花豆蓉。茅台酒之所以矜貴，在於其採用「三高一長」（即高溫製麴、高溫堆積、高溫發酵及長生產週期）的獨特工藝，令酒香持久清雅，有醬製品的香味，味道更有微微的甘甜餘韻。今次聖安娜打造出這款非凡的典藏級矜貴獻禮，不論是送禮或自用，均可稱得上為品味之選。

「薄荷朱古力軟心冰皮月餅」冰爽驚喜

如果你是「mint choco」的忠實粉絲，那就要留意聖安娜另一款全新產品「薄荷朱古力軟心冰皮月餅」！這款月餅可說是為炎炎夏日而設，外皮同樣軟糯，黃金比例調配而成，內裡包裹香滑的薄荷味豆蓉，再注入味道濃郁的比利時朱古力軟心。為了增加口感層次，月餅入面更加入朱古力脆珠，一口便能食到軟糯外皮、清涼豆蓉、香濃軟心和卜卜脆的脆珠，口感極之豐富！

人氣皇牌列陣！傳統與創新滋味缺一不可

除了兩款話題性十足的新口味，聖安娜的皇牌月餅系列亦不容錯過。不論你是鍾情傳統或是追求新潮，總有一款啱你心水：

至脆驚喜冰皮月餅

作為聖安娜的熱銷商品之一，軟糯的冰皮配搭多款口味的幼滑豆蓉，中間再混合法國海鹽焦糖脆脆，集爆脆和鬆化於一身，多重口感驚喜不斷。

經典雙黃白蓮蓉/蓮蓉月餅

傳統月餅最能體現師傅的功力，聖安娜特選頂級鹹蛋，確保每隻蛋黃都新鮮油潤，香氣滿溢。蓮蓉則採用原粒頂級湖南寸三蓮精製，質感細滑綿糯，味道清甜甘香，完美傳承經典，延續幸福滋味。

金沙流心奶黃月餅

月餅以特別黃金配方製作，強調滴水不加，真材實料。鹹蛋黃被壓成細碎粉末，再加入濃郁鮮忌廉，做出幼滑醇厚的奶黃內餡。月餅更以雙重烘焗處理，先以高溫定形，再掃上金黃蛋漿入爐，烘焗出誘人色澤同最佳成熟度。

DBF貓山王|黑刺榴槤冰皮月餅

榴槤迷注意！聖安娜已連續兩年成為這款月餅嘅香港獨家銷售代理，月餅由馬來西亞直送，100%使用當地樹上熟貓山王和黑刺等優質品種榴槤製成，一開盒就聞到濃郁香味，食落口感細膩，絕對會俘虜一眾榴槤愛好者的芳心 ！

尊享優惠攻略！低至57折入手心水月餅

想食得精明，就要mark實聖安娜嘅月餅優惠喇！即日起至9月17日，購買月餅可享低至58折優惠。如果你是聖安娜Cake Easy會員，或以MasterCard信用卡埋單，更可以有更抵的尊享優惠，低至57折！

此外，為了方便忙碌的都市人，聖安娜亦有推出中秋月餅電子禮券，讓你能打破時間和地域限制，準時又貼心地為親友送上節日心意。心動不如行動，趁住佳節好日子，快啲為人月團圓做好準備啦！

聖安娜查詢熱線：2991 6677

聖安娜網頁：https://www.sthonore.com/hk/

聖安娜Facebook：https://www.facebook.com/SaintHonoreCakeShop/

（資料及相片由客戶提供）