台灣自駕遊推介！3大精選路線環島遊　一文睇清景點、租車攻略

想用一個週末快閃台灣，還是計劃來一趟深度的環島之旅？要真正隨心所欲，在台灣壯麗的海岸公路隨時停下看海、在蜿蜒山路探索不為人知的咖啡店？自駕遊將會是你體驗台灣的全新方式。事實上，根據旅遊平台Trip.com數據顯示，台灣正是港人租車旅遊的大熱之選，今次為大家精心規劃了北部、東海岸及環島3大路線，並為你整理好Trip.com的租車著數，新客戶即享92折，配合台灣限定的8折優惠券，讓你的旅程更自由、更划算！



路線一：台北出發 北部2天1夜輕旅行 穿梭都市與山城之間

對於只有一個短週末的旅客，或首次在台灣自駕的朋友，這條約150公里的北部路線是絕佳選擇。以台北為起點，你可以輕鬆穿梭於歷史文化景點與自然風光之間。

首站可到訪台北故宮博物館，欣賞中華文化的瑰寶。接著駕車約50分鐘，便能抵達充滿懷舊氣息的九份老街，在蜿蜒的石階上尋找電影《悲情城市》的場景，品嚐芋圓和地道小食。之後再開往十分，在鐵道上放天燈許願，並到訪十分瀑布。傍晚時分，驅車前往淡水老街，在金色夕陽下結束充實的一天，最後輕鬆返回台北。

路線二：東海岸3天2夜絕景之旅 奔向山海交織的太平洋

如果你渴望的是一望無際的太平洋海景，那全長約350公里的東海岸自駕路線絕對不會讓你失望。從台北出發，第一站先到宜蘭礁溪，享受一趟溫泉浸浴，洗去旅途的疲憊。

翌日，沿著蘇花公路南下，前往花蓮。沿途的山海交織景色已是視覺盛宴，抵達後更不能錯過在七星潭礫石灘上聽海浪的聲音。最後一天，繼續向南駛往台東，在筆直的伯朗大道上感受金城武樹下的田園風光，享受遠離塵囂的寧靜。這條路線讓你深刻體驗台灣東海岸的壯麗與純粹。

路線三：經典7天環島深度遊 一次過玩盡台灣精華

想來一場完整的台灣探索之旅？這條約1000公里的經典環島路線，讓你一次過體驗台灣由北到南、由西到東的多元魅力。

從台北出發，首先南下到台中，探訪彩虹眷村的繽紛藝術與高美濕地的絕美日落。接著深入山區，在阿里山森林遊樂區欣賞日出雲海。然後轉往熱情南國高雄，在駁二藝術特區感受文創活力，再到墾丁國家公園享受陽光與海灘。旅程後半段，沿著東海岸北上，途經台東鹿野高台和花蓮清水斷崖等世界級景觀，最後返回台北，完成這趟畢生難忘的環島壯舉。

規劃自駕旅程時，最怕遇上突發狀況。在預訂租車之前，Trip.com還準備了幾個獨家貼士，讓你的旅程更無憂、更划算。在優惠方面，Trip.com可謂誠意十足：新客戶可享92折優惠券，若同時預訂機票或酒店，更能解鎖專享的租車折扣價；平台更與Avis、Hertz等全球頂級供應商合作，提供高達18%的獨家折扣。除了價格吸引，旅程規劃的彈性亦是關鍵，Trip.com提供彈性取消政策，讓你輕鬆應對行程變動。更貼心的是，平台設有交通訂單保障，假如你在Trip.com預訂的航班或火車不幸延誤或取消，只需聯絡客服，即可商討免費保留或取消租車，旅程更有保障。最後，遇到任何問題時，Trip.com承諾提供極速客服支援，通常在30秒內便會接聽你的電話，確保整個租車過程獲得可靠及時的支援。

