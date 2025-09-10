香港好去處M+夜不同:夜臨夢境　王苑之x朱肇階/玩賞音樂/舞動藝術

博物館都可以Chill住參觀！M+博物館的「M+夜不同」再度回歸，今年將以「M+夜不同：夜臨夢境」為主題，不但推出全新以「女性藝術」相關的展覽，還邀請了多位歌手、舞團現場表演，包括唱作女王王菀之、音樂人朱肇階、當代舞蹈團CCDC等，透過音樂、舞蹈、展覽等多元化活動，讓大家感受與別不同的藝術體驗。現更推出早鳥7折優惠及限量免費門票，想知詳情就要留意下文！



「M+夜不同」為M+博物館在特定的周五晚上舉辦的夜間文化活動，活動以派對形式提供獨特的博物館體驗，讓參觀者一邊品嘗美酒，一邊感受與白天截然不同的藝文氣氛，發掘博物館醉人的一面。

M+夜不同｜身臨夢境：重塑女藝術家先驅作品 走進其中探索感受

與一般注重觀賞體驗的博物館不同，M+全新展覽「身臨夢境：1950年代至今的女性藝術家環境作品」不只重視視覺元素，同時亦強調與觀眾的互動，觀眾需親自走進作品的內部探索、了解作品背後的訊息。

是次展覽亦罕有地聚焦在女性藝術家上，展出一些女性藝術先驅的傑作，這些藝術品涵蓋亞洲、歐洲、北美和南美洲的數代藝術家，並以原作尺寸重建而成。當觀眾穿梭於作品之間，或圍繞著它們漫步時，會感受到周遭的環境、物件和聲音所帶來的刺激。

M+夜不同｜唱作天后王菀之ｘ音樂人朱肇階

除了藝術展覽外，活動共分為四個部分，分別是現場音樂表演、音樂玩賞、音樂靜觀及身體律動。大會今年邀請了被譽為香港「唱作女王」的王菀之；身兼鋼琴家、作曲家、編曲家、唱片製作人、音樂總監及學者的朱肇階；以及日籍菲裔的獨立唱作歌手ena mori現場表演。ena mori首張專輯《DON'T BLAME THE WILD ONE!》不僅榮獲2022年NME亞洲最佳專輯第一名，還獲得了五星評價，當晚參觀者將可再次聽到她空靈的聲線以及細膩的音樂演出！

M+夜不同｜邊嘗美酒 邊沉浸雷鬼音樂氛圍

至於音樂玩賞方面，今年將由香港絕無僅有的粵語雷鬼音樂人MouseFX擔任表演嘉賓。MouseFX曾憑藉與樂團Icestone2合作的雷鬼音樂改編作品在嘉士伯流行音樂節贏得銅獎。

他將雷鬼音樂與廣東話完美融合，令作品極具異國音樂風情的同時，還富有廣東話的親切感。作品包括《Babyfanying （俾啲反應）》、個人EP《阿鼠流動音效》以及《Judgement Day》等等。在MouseFX的帶領下，觀眾將會沉浸在一場慵懶、輕鬆的音樂派對之中。

香港絕無僅有的粵語雷鬼音樂人MouseFX將擔任表演嘉賓。

M+夜不同｜以身體律動感受藝術 音樂靜觀療癒心靈

除了重節奏感的音樂表演外，香港首個全職當代舞蹈團CCDC也會遊走展廳不同的角落，以身體的律動表現藝術作品帶來的感受及情緒，並與周邊的環境互動。大家將會欣賞到這舞蹈團充滿創意、風格鮮明的舞蹈表演。

此外，大會今次亦邀請了音樂人劉俊豪 （Hakgwai）舉行「音樂靜觀」。他將會在展廳中帶來特別的音樂演出，並邀請觀眾互動，一同探索自身聲音、呼吸和音樂之間的關係，從充滿禪意的音樂之中，療癒心靈。

M+夜不同｜M+會員可免費參與 小食及飲品享92折

對「M+夜不同」感興趣的朋友留意啦！M+會員每個季度可獲贈一張「M+夜不同」專屬禮券，讓會員可免費入場，不過名額有限，須要預先登記。另外，會員也可以半價購買門票（僅限會員本人使用）。而M+贊助人亦可預先登記免費參加「M+夜不同」，並每次最多可攜同三位賓客同行。

此外，參加者可即場購買各種小食、酒精和非酒精飲料，M+會員及贊助人更可享92折專屬優惠！

M+夜不同｜早鳥優惠詳情

現時「M+夜不同」有早鳥優惠，在2025年9月8日至21日期間，成人可以$200購買門票；而年滿十八歲的全日制學生，則可享門票優惠價$140。提提大家，活動只限十八歲或以上的人士參加，而全日制學生入場時必須出示有效的學生證。

早鳥優惠：$200（原價$280）

全日制學生：$140（原價$280）



M+夜不同｜「M+夜不同：夜臨夢境」活動詳情

「M+夜不同：夜臨夢境」

日期：2025年10月3日

時間：晚上7:00至凌晨12:00

地點：西九文化區M+



