周末假期好去處｜深圳世紀滙潮玩全攻略 玩樂+按摩+美食玩盡一日

假期想北上深圳玩餐飽？今次為大家介紹位於福田的深圳世紀滙購物中心，集齊玩樂、美食、休閒於一身，一次過滿足你N個願望！更重要的是，商場現正推出超級優惠，香港01的「01空間」獨家發售港幣100元當人民幣200元使用的潮玩美食通用券，計落等於低過半價，絕對是慳錢大法！港人到商場當日任意消費，註冊會員更可獲贈潮玩潮食大賞禮包一份，即睇商場有甚麼必食必玩推介！



深圳世紀滙購物中心位於福田區華強北商圈，交通極之方便，地鐵1號線華強路站B出口無縫連接，由羅湖出發15分鐘就到。商場以「潮人·潮玩·休閒社交空間」為定位，集潮流娛樂、美食、精緻美容等多項生活休閒選擇，保證大家可以由朝玩到晚，盡興而歸！

潮玩體驗：近10萬呎室內遊樂場、電影級密室逃脫、Live Band Show

想過一個刺激好玩的假期，世紀滙絕對不會令你失望！這裡有多個沉浸式潮玩休閒娛樂體驗，無論是一大班朋友，或一家大细，總有一款適合你。

「玩美攻略」近10萬呎室內電競綜合館 一票玩足全日

來到世紀滙，第一站必定是「玩美攻略」！這個潮玩室內綜合館3層，面積近10萬呎，內有超過100項娛樂設施。最吸引的是可以一票玩足全日，場內設施應有盡有，由刺激的卡丁車，到考驗節奏感的音樂游戲，動靜皆宜，保證讓你活力全開！ 期間更可憑手帶多次進出，商場多間餐飲小食隨時醫肚，食完充電再玩返夠本！ 。

「X先生」沉浸式密室逃脫 震撼刺激

如果你是密室逃脫的愛好者，就絕不能錯過大型密室連鎖品牌「X先生」。館內場景均是電影級數還原，更有真人演員NPC沉浸式互動，令你猶如置身電影場景之中。這裡設有六大必玩主題，當中「彌生系列」的場景媲美荷里活電影，配合立體環繞聲音樂，為你帶來最真實刺激的感官體驗！

「星聚會KTV」黑科技打造個人演唱會

三五知己想高歌一曲？「星聚會KTV」是你的新型潮流聚會首選！這裡有大量曲庫，新舊歌曲任你點唱，最特別的是K房注入了黑科技，唱歌時三個屏幕會與智能動感燈光互動，配合世界知名的專業音響，讓你猶如舉行個人專屬演唱會，體驗星級享受！

「星LIVE HOUSE」微醺音樂之夜

音樂餐吧「星LIVE HOUSE」集現場音樂表演、酒吧和美食於一體，並設有專業級的舞台燈光音響，每日都有知名的流行或搖滾樂隊駐唱，是不少音樂人的聚腳地。點一杯特色雞尾酒，在現場音樂的環繞下，享受一個微醺的晚上，絕對是賞心樂事！

「養∙江南足紀」休閒扮靚 影院級足道、美容健身一應俱全

玩到累了，當然要好好放鬆一下！世紀滙提供多個休閒選擇，讓你充充電，再繼續行程。其中「養∙江南足紀」是一個集影院和足道於一身SPA品牌，以藥膳同源結合傳統手法的理念，為年輕人打造了一個國學養生好去處。這裡提供足道、推拿、SPA、頭療、采耳等多種服務，讓你全方位放鬆身心。最寫意的是可以一邊看電影，一邊享受按摩，現場還提供養生茶、甜品、簡餐及水果等，服務非常貼心。

其他潮玩商户一站全攻略

全新卡牌潮流概念店「閃電家」，集交換卡牌、桌游、手辦於一身；「鵲躍·Yue」結合咗麻雀、威士忌吧等多樣潮玩元素，仲有1.2萬呎全新升級娛樂街舞綜合館「躍動街舞」，玩唔停手！

饕餮盛宴：雲集超多間食府 傳統新派美食任你揀

玩飽歎夠，當然要醫肚！世紀滙仲有超多食肆滙聚，B1 層美食街「食街探秘」 亦有多間美食小食，無論是創意料理、傳統菜式，還是輕食甜品，都應有盡有，是聚餐交友的理想選擇。講到創意與傳統並重的人氣餐廳，由名廚主理的創意新派川菜「蜀川門」是嗜辣之人必試；「藜苑」則提供精緻的經典粵菜及點心，適合一家大細或與長輩共享天倫；想品嚐正宗民間客家菜，「客語」必定是首選，招牌菜包括非遺鹽焗雞、客家釀豆腐及客語土豬湯，款款都是經典滋味；想簡單吃一餐，可以選擇正宗的蘭州牛肉麵「陳香貴」。

此外，商場亦有現做漢堡及精釀啤酒的美式餐廳「M.Burger inn」、親子萌寵餐廳「森境」，以及全新登場的「RR手作瑞士卷」等等；仲有好多間打卡Café 甜品店任你揀：品牌「星巴克」咖啡、精品咖啡「Manner」及網紅品牌「瑞幸咖啡」、年輕時尚「庫迪咖啡」、國風鮮奶奶茶「茶理宜世」、鮮榨果汁「混果汁」、手作美味甜品「悸動」，品味美好生活！

除了好玩好食，商場亦港人最愛的品牌：眼鏡專業品牌「光刻眼鏡」，親子牙科門診「米芽」，時尚美髮造型「美瑞莎」及「辛迪梵森」、全方位形象美學「3face」，知名美容品牌「奈瑞兒」、「雪姬美素」等，讓你由內靚到外。想活動一下筋骨，更有24小時營業的全球連鎖健身品牌「24/7 FITNESS」。世紀滙仲有好多好玩好食好買好睇嘅店舖等你發掘！

深圳世紀滙購物中心

地址：深圳市福田區深南大道3018號

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口無縫連接

營業時間：10:00 - 22:00（星聚會KTV、星LIVEHOUSE、24/7 FITNESS等商户營業詳情請向商戶查詢）

限量即搶👉01空間獨家45折北上消費券

100港幣抵200人民幣潮玩美食通用券

▪ 每個帳戶最多限購2張，數量有限，售完即止

▪ 使用有效期：2025年9月19日至11月18日

港客專屬優惠：當日到店任意消費，註冊會員還即可獲贈潮玩潮食大賞禮禮包一份，數量有限，送完即止

▪ 使用有效期：2025年9月19日至10月7日

