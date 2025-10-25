維港海上大巡遊直擊｜LABUBU+多啦A夢巨型公仔登場　附門票優惠

維港海上巡遊｜多啦A夢｜Labubu｜由AllRightsReserved主辦的「維港海上大巡遊」由即日起至11月1日，一連八日在維港盛大舉行！先有4大熱門IP角色多啦A夢、KAWS&芝麻街、麥當勞滑嘟嘟、Labubu，化身近20米高的巨型充氣雕塑，在維港海面巡遊展出。同時亦會舉辦《KPop獵魔女團》、《怪奇物語》、SNOOPY與《花生漫畫》家族等人氣IP主題市集。



《香港01》「好食玩飛」頻道率先直擊維港海上大巡遊市集！想了解充氣雕塑巡遊路線、門票資訊、市集資訊等更多詳情，即睇下文吧！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

維港海上巡遊｜4座充氣雕塑10.25添馬公園公開展示

四座巨型海上充氣雕塑，包括日本家傳戶曉的多啦A夢、美國頂尖當代藝術家KAWS聯乘芝麻街Elmo、麥當勞人氣王滑嘟嘟及POP MART風靡全球的LABUBU，將會在金鐘添馬公園對開海域展示，當中最大更逾20米長！公眾可以於海濱長廊盡情打卡！

雕塑將於11月1日的巡遊日，組成艦隊沿維港兩岸巡遊，路線將從金鐘穿梭至灣仔、銅鑼灣、尖沙咀等區域，讓市民與旅客可從不同角度觀賞，巡遊完結後就會即日離開維港，有興趣的朋友就要把握機會打卡！

立即搶飛👉🏻維港海上大巡遊🌊！市集門票$40起🤩

市集門票$40起 送$20紀念品優惠券！

維港海上大巡遊無須購買門票即可於海濱長廊地面觀賞。如要進入市集則需額外購買門票。門票分為成人票及小童票，成人票票價由$50起，小童票則劃一$40。所有門票都會附送$20的紀念品優惠券！（門票只供入場用，未有包括紀念品、餐飲與遊戲攤位等。）

維港海上大巡遊市集門票詳情（官方網頁截圖）

維港海上大巡遊

舉辦地點：金鐘添馬公園對開海域至尖沙咀

舉辦日期：10月25日至11月1日（11月1日為巡遊日）

收費：免費（可於海濱長廊地面觀賞）



巡遊市集

舉辦地點：中西區海濱長廊中環段

舉辦日期：10月25日至11月1日

收費：成人票$50起；小童票$40



立即搶飛👉🏻維港海上大巡遊🌊！市集門票$40起🤩

維港海上巡遊｜市集同步登場 各個IP快閃店+遊戲攤位

大型雕塑在海上展示期間，毗連的中西區海濱長廊中環段亦會同步舉行「巡遊市集」。市集內集多個IP的限定快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點以及扭蛋區，不過市集需額外購票，並會免費附送觀景台體驗，讓大家更沉浸式食玩買！

維港海上巡遊市集地圖（官方網頁截圖）

立即搶飛👉🏻維港海上大巡遊🌊！市集門票$40起🤩

維港海上巡遊市集【1】人氣IP主題快閃店

除了參與巡遊的多啦A夢、KAWS&芝麻街及滑嘟嘟，市集內更加入了Netflix全球爆紅電影《KPop獵魔女團》、《怪奇物語》、SNOOPY與經典《花生漫畫》家族及香港經典TOLO橡皮鴨等角色限定獨家紀念品！粉絲不要錯過！

維港海上巡遊市集【2】人氣IP主題扭蛋區

位於市集外設有扭蛋區，同樣有以「多啦A夢」、「麥當勞滑嘟嘟」、「Netflix KPop獵魔女團」、「Netflix怪奇物語」及「TOLO元祖橡皮鴨」為主題的扭蛋商品，包括有怪奇物語、多啦A夢及橡皮鴨的角色立牌、KPop獵魔女團的珍藏小卡、滑嘟嘟的實用環保袋等，收費介乎$10至$60。

+ 1

維港海上巡遊市集【3】4大遊戲攤位贏獎品

Water Parade收費巡遊市集內亦將設置4個遊戲攤位，攤位遊戲以麥當勞滑嘟嘟、Netflix怪奇物語及TOLO元祖橡皮鴨為主題，提供釣魚、木桶挑戰、扔球等遊戲，挑戰成功更有機會可以贏得限定大型滑嘟嘟及食人花公仔、滑嘟嘟吊飾、TOLO橡皮牙徽章等禮物！每位持票人士當日每個遊戲最多可參與兩次，攤位收費介乎$50至$60。

+ 1

維港海上巡遊市集【4】專屬打卡點

除了4個巨型海上充氣雕塑，市集內亦設置了4個專屬打卡位，可以與包括大型多啦A夢裝置及小立牌、大型充氣TOLO元祖橡皮鴨與1:1立牌、《花生漫畫》家族等角色近距離合照！

維港海上巡遊市集【5】打卡精緻主題餐飲

巡遊市集內將設有4大主題餐飲，包括有「多啦A夢」粉絲必吃的豆沙包、多啦美造型蛋糕捲、大雄色系的雪糕等；「KAWS & 芝麻街」主角造型冬甩及奶昔；Netflix獵魔女團、「SNOOPY」的梳打特調等，全部都十分打卡able而且具有收藏價值！此外，市集亦將提供炸雞、爆谷、熱狗等邪惡小食，收費介乎$48至$78。

立即搶飛👉🏻維港海上大巡遊🌊！市集門票$40起🤩

維港海上大巡遊

舉辦地點：金鐘添馬公園對開海域至尖沙咀

舉辦日期：10月25日至11月1日（11月1日為巡遊日）

收費：免費（可於海濱長廊地面觀賞）



巡遊市集

舉辦地點：中西區海濱長廊中環段

舉辦日期：10月25日至11月1日

收費：成人票$50起；小童票$40



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略