維港海上大巡遊｜LABUBU+多啦A夢巨型公仔10.25登場　附門票優惠

維港海上巡遊｜多啦A夢｜Labubu｜由香港創意品牌AllRightsReserved主辦的「維港海上大巡遊」，將於10月25日至11月1日，一連8日在維港盛大舉行！是次活動包含兩大亮點，先有4大熱門IP角色多啦A夢、KAWS&芝麻街、麥當勞滑嘟嘟、Labubu，化身近20米高的巨型充氣雕塑，在維港海面巡遊展出。同時，亦會舉辦主題市集，加入更多人氣IP如《KPop獵魔女團》、《怪奇物語》、SNOOPY與《花生漫畫》家族等。想了解充氣雕塑巡遊路線、門票資訊、市集資訊等更多詳情，即睇下文吧！



維港海上巡遊｜4座充氣雕塑10.25添馬公園公開展示

四座巨型海上充氣雕塑，日前於青衣海域首度亮相試水，包括日本家傳戶曉的多啦A夢、美國頂尖當代藝術家KAWS聯乘芝麻街Elmo、麥當勞人氣王滑嘟嘟及POP MART風靡全球的LABUBU，都在汀九橋下緩緩巡遊，當中最大更逾20米長，立刻引起市民駐足圍觀！

而雕塑將在10月25日起免費在金鐘添馬公園對開海域公開展示，大家可於中西區海濱長廊地面或公園觀景台打卡，直至11月1日巡遊日正式啟航。

當日下午2時，雕塑將組成艦隊沿維港兩岸巡遊，路線將從金鐘穿梭至灣仔、銅鑼灣、尖沙咀等區域，讓市民與旅客可從不同角度觀賞，巡遊完結後就會即日離開維港，有興趣的朋友就要把握機會！

維港海上巡遊｜市集同步登場 各個IP快閃店+遊戲攤位

大型雕塑在海上展示期間，毗連的中西區海濱長廊中環段亦會同步舉行「巡遊市集」。市集內集多個IP的限定快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點以及扭蛋區，不過需購票進入，並會免費附送觀景台體驗，讓大家更沉浸式食玩買！

除了參與巡遊的多啦A夢、KAWS&芝麻街及滑嘟嘟，市集內更加入了Netflix全球爆紅電影《KPop獵魔女團》、《怪奇物語》、SNOOPY與經典《花生漫畫》家族及香港經典TOLO橡皮鴨等角色！粉絲不要錯過！

早鳥優惠門票9.26開賣 門票附優惠券＋觀景台體驗

市集早鳥優惠門票會於9月26日中午12時起透過購票平台KLOOK預購，成人票由港幣50元起，小童票為港幣40元。另設即場發售門票，但會根據門票發售情況而改變，而所有門票都會附送20元的紀念品優惠券，可於11月1日或之前現場使用！值得留意，門票只供入場用，未有包括紀念品、餐飲與遊戲攤位等。

維港海上大巡遊

舉辦地點：金鐘添馬公園對開海域至尖沙咀

舉辦日期：10月25日至11月1日（11月1日為巡遊日）

收費：可免費於海濱長廊地面觀賞



巡遊市集

舉辦地點：中西區海濱長廊中環段

舉辦日期：10月25日至11月1日

收費：成人票由港幣50元起，小童票為港幣40元。



