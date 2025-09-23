颱風樺加沙｜打風5禁忌！掛8號波千萬別搭升降機　隨時被困

颱風樺加沙｜風王樺加沙正逐步靠近香港，天文台預料今日（23日）稍後天氣急轉壞，並會於今日下午2時20分改發8號風球。超強颱風逼近，全民嚴陣以待。多數人忙著為窗戶貼上膠帶、趕赴超市搶購物資，然而，在積極防災的同時，更須留意颱風期間的潛在危險 ，尤其是萬一玻璃爆破的話，原來不應試圖用物品塞住破𥦬擋風 ,嚴重的話有可能鬧出人命！



天文台表示樺加沙正以時速22公里逐漸靠近廣東沿岸。

颱風禁忌【1】追風逐浪——可罰款2000元及監禁14天

每次颱風來臨，都有愛冒險的朋友到海邊、山上感受颱風威力，然而在極端天氣下外出其實非常危險，發生意外後亦需要用上消防隊等的資源，所以政府在近年已加強對極端天氣期間公共安全管理。當颱風來臨時，當局可根據需要依法暫時封閉海灘和郊野公園等高危區域。任何人在未經許可的情況下進入這些已封閉的場所均屬違法行為 ,可罰款2,000元及監禁14天。

颱風禁忌【2】打開門窗——使氣壓失衡

美國風暴氣候研究網站警告，強風吹襲時開窗極度危險，此舉不僅會讓雨水和雜物侵襲室內，更可能因氣壓失衡，使屋內其他窗戶承受巨大壓力而爆裂。

颱風禁忌【3】乘搭升降機——隨時被困

機電工程處發布的《電梯通訊》中曾指出，懸掛八號或以上颱風信號時，乘客應盡量避免使用升降機，因強烈的陣風有機會干擾室外供電電纜，導致供電不穩，有機會增加升降機服務暫停和乘客被困的可能性。

而且在颱風吹襲或暴雨期間，當局會因道路水浸及倒下的樹阻礙，較難及時救出被困的升降機乘客，所以在強颱風底下還是避免乘搭升降機為妙，特別是在外面的升降機更要注意！

颱風禁忌【4】避免站近窗邊

在烈風下，玻璃爆破的事件容易發生。天文台前台長林超英就是次颱風在社交媒體上發表有關玻璃窗爆破的問題，表示玻璃窗爆破起於內外壓力有很大差別，容易出現的是風斜吹向屋角，就會對窗形成外向吸力，令碎片向外飛，所以為避免以上情況，建議大家在打風期間最好把門窗同時關閉，亦要盡量避免站近窗邊。

颱風禁忌【5】破窗後用物品封口

林超英續指，如玻璃窗意外爆破，就千萬不要嘗試用東西封住破口，因為有可能連人帶物品吸出窗外而墮樓。他建議，如果全屋的玻璃都破了就可到沒有窗戶的地方暫避，例如升降機等候大堂的位置或屋外走廊等。

（全文完）