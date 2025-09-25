$5000玩盡10天郵輪假期 歎台灣夜市 訪韓劇取景地 登熊本城天守閣

年尾要清假，想玩得有主題有特色，但又懶得規劃行程？一般香港郵輪假期是以4至5日為主，而今次介紹的則是罕見的10日9夜航程，而且包含台灣停靠點，可以讓你零負擔一次暢遊台日韓；吃盡基隆夜市小食，到濟州看世界級海岸風景、釜山瘋狂掃貨、八戶市探熊本熊、長崎水族館探企鵝⋯⋯ 甚至是純懶人玩法，歎住享受剛十月份重磅裝潢後首航的歌詩達莎倫娜號上多項優化設施、免費又豐富的娛樂節目，以及不同主題的特色餐廳，深度感受郵輪假期的休閒極致！



2025年換新裝 住進海上意大利

陪你經歷10天郵輪假期的歌詩達莎倫娜號，是意大利著名經典品牌「歌詩達郵輪」旗下船隊一員，承襲其精神文化，將獨特風情搬上船，猶如一座「海上意大利」。船身與船艙以低調奢華的方式呈現，並以藝術作品及現代工藝品裝飾，散發出濃郁意式氛圍。莎倫娜號於2025年完成大規模翻新，以「羅馬眾神樂園」為主題，讓乘客彷彿走進古羅馬眾神的文化樂園；多變的數碼影像更營造出神秘浪漫的氛圍。

正宗的意大利美食打造獨特享受，除了有以穀物女神命名的瑟瑞斯餐廳，更有口感豐富的Gelato意大利雪糕與正宗拿波里披薩限量供應，由意大利名廚設計的訂製菜單更讓容人舌尖倍感幸福。船上的夜晚絕不無聊，精心呈獻的意大利之夜、金色之夜和樂團演奏等主題活動，讓你體驗異國風華。

歌詩達莎倫娜號經翻新後，套房採用較沉實色彩，予人感覺放鬆。

中央的「萬神殿」大廳裝有大量數碼裝置，利用光影音效，展現沉浸式的古希臘意象。

跟團全包方式 玩盡人氣地標 吃盡地道美食

郵輪假期的重點當然是「歎」！歌詩達莎倫娜號將在11月12日由香港郵輪碼頭出發，沿途將停靠多個非常受港人歡迎的旅遊點，包括台灣基隆、韓國的濟州及釜山、日本的八戶及長崎，僅此這個航次！

如果你想由上船歎到落port，永安旅遊有旅行團出發，首站可自行到訪基隆廟口夜市嘆盡台式美食；抵達韓國濟州後，即可到當地有名的海岬風景和世遺景區的城山日出峰；釜山則有白淺灘文化村、甘川洞文化村等打卡景點，海鮮控絕不能錯過的札嘎其海鮮市場，以及南浦洞購物區和樂天百貨兩個購物點！

日本必訪熊本城 俯瞰長崎港灣

旅程第六天將會登陸港人最愛的日本，先走訪熊本縣，八戶市下船後，旋即出發到熊本市。登上三大名城之一的熊本城俯瞰市景，再於日式庭園水前寺公園漫步；下一站的長崎則可到訪居高臨下的南山手之丘，再參觀企鵝水族館探探超可愛的海洋生物。

莎倫娜號回程時經台灣回港，如果仲未玩夠，大家也可選擇到基隆下船多留幾天，以一個短短的台北之旅作結。如果想玩得自由一點，或不想太匆忙趕行程，可以訂購勝景遊的郵輪套票，不到港幣5,000元，即隨心享受海上假期，9晚郵輪住宿連膳食及船上娛樂表演等，絕對抵玩！

