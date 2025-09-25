國慶好去處9個｜10.1煙花匯演！免費入場賽馬日+科學館+咖啡祭

國慶｜國慶好去處｜國慶活動｜國慶黃金周將至，不想浪費假期就跟着《香港01》好食玩飛記者發掘9大好去處吧！除了一年一度萬眾期待的國慶煙花匯演，部分地方如沙田馬場、太空館常設展館、濕地公園等都開放免費入場讓大家感受喜慶氣氛！想知詳細就閱讀下去！



國慶好去處【1】國慶煙花匯演

國慶日當然不能錯過煙花匯演，今年以「維港煙花，閃耀中華」為主題，全程歷時約23分鐘，合共發放3萬枚煙花。煙花匯演分為八幕，首幕「煙花綻放賀國慶」以「牡丹」和「金菊」等圖案揭開序幕，壓軸一幕「奮勇向前復興路」則以多枚金、銀、紅色煙花作結。表演期間亦會搭配多元音樂，包括電影《哪吒》配樂、歌手陳卓賢與姜濤的《抱抱大熊貓》、全運會主題曲《全運來四方》、《月光奏鳴曲》及《歌唱祖國》等，令觀眾更投入。

今年國慶煙花匯演以「維港煙花，閃耀中華」為主題，全程歷時約23分鐘，合共發放3萬枚煙花。（文化體育及旅遊局）

國慶煙花匯演2025

日期：2025年10月1日（星期三）

時間：晚上8:00

地點：中環與尖沙咀之間的維多利亞海港海面



▼▼▼即睇煙花靚位

國慶好去處【2】STAY BAR

STAY BAR推出國慶限定的「夜啡·DJ COFFEE RAVES 維港煙花海上專席」，除了可以置身維港中央，享受水上360度無死角煙花全景體驗，更可以體驗DJ Coffee Raves音樂之夜及品嘗SEIZING咖啡館主理的頂級咖啡！

不喜歡歐美風格的話，國慶日亦有廣東歌煙花匯演派對驗可以選擇！除了可以海上視角獨家體驗23分鐘煙花匯演，更有Stay Bar 精心調配派對飲品及啖啖燕窩，還有Simon Girl 帶來DJ廣東歌& Pop Music及Abby現場音樂表演！國慶日門票低至$688，其餘日子門票則由$268起。

STAY BAR｜夜啡·DJ COFFEE RAVES 維港煙花海上專席（國慶限定）

優惠價：$688

STAY BAR｜廣東歌煙花匯演派對｜海上Cocktail獨家煙花視角體驗（國慶限定）

優惠價：$688

STAY BAR｜逢星期五、六

優惠價：$268｜原價$366

國慶好去處【3】國慶賽馬日

香港賽馬會將於10月1日國慶日在沙田馬場舉行「國慶賽馬日」，當日上演十場精彩賽事，重點戲碼為第七場的三級賽「國慶盃」 ，大家可免費進入公眾席觀賞。

賽馬日會在上午11時45分正式開幕，先由中國歌舞劇院男高音張英席領唱國歌，再由成都舞團HOMIES結合變臉與街舞帶來創新表演。賽事期間，《中年好聲音》的羅啟豪、劉威煌亦會跟《聲夢傳奇》的鍾柔美、詹天文同台獻唱經典金曲。另外還有國技展示、國慶主題美食，以及由本地藝術家杜海銓創作的巨型壁畫等。

國慶賽馬日

日期：2025年10月1日

時間：上午11時45分開幕

地點：中環與尖沙咀之間的維多利亞海港海面



國慶好去處【4】科學館+太空館等免費開放

每年國慶，政府連同商戶及機構推出一系列優惠。其中，康文署豁下的康樂措施、科學館和太空館等常設展館、藝術館及專題展覽，將於國慶當天免費開放。市民亦可免費使用康文署轄下的收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場等。

國慶好去處【5】濕地公園免費開放

除了康文署豁下康樂措施及展館，濕地公園也公佈了會在國慶免費開放的消息。

國慶好去處【6】2025古蹟周遊樂暨巡迴展覽

發展局文物保育專員辦事處將由國慶日起推出「2025古蹟周遊樂暨巡迴展覽」，重點介紹10處曾為電影取景地的法定古蹟及評級歷史建築，包括《破•地獄》中的東華義莊、《毒舌大狀》的前粉嶺裁判法院、《淪落人》的舊域多利軍營軍火庫等。活動內包括巡迴展覽、免費導賞團及蓋印收集等，部分建築將於特定時段開放參觀。導賞團現已分階段接受報名，喜歡電影或對深度遊有興趣的朋友可到網頁報名。

👉古蹟周遊樂暨巡迴展覽連結

國慶好去處【7】大館——人氣經典臥底電影展覽

大館自八月起推出的「光影邊緣 — 香港電影的臥底世界」展覽廣受歡迎，一票難求。該展覽透過《龍虎風雲》、《英雄本色II》、《無間道》等八部經典臥底電影，深入探討香港臥底的真實世界。

為慶祝國慶，大館將於10月1日推出3項專屬優惠，其中「光影邊緣 — 香港電影的臥底世界」展覽10月1日門票的持有人可免費獲贈限量周邊商品一份，大家不妨趁假期參觀展覽。另外，參加大館導賞團亦可免費獲得大館獨家筆記本一本，以及大館FAN可享Stecco Natura Gelaterie意式雪糕及雪條買一送一優惠。

「光影邊緣 — 香港電影的臥底世界」展覽

展期：2025年8月1日 - 10月5日

星期一至四上午11時至晚上7時（最後入場時間為晚上6時30分）

星期五至日及公眾假期上午11時至晚上8時（最後入場時間為晚上7時30分）

地點：複式展室



國慶好去處【8】黃大仙祠——國慶中秋綵燈會

黃大仙祠今年將於9月27日至10月12日舉辦《香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會》，除了慶祝國慶日外，還會同時慶祝中秋節，期間舉行一連串精彩活動，包括打卡巨型花燈裝置、遊園猜燈謎、天文觀星賞月及網上漢服攝影比賽。

黃大仙祠《香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會》

舉辦日期：9月27日至10月12日

時間：早上10:00-晚上11:00（每日下午5時亮燈）

地點：黃大仙祠及廟宇廣場

費用：免費



國慶好去處【9】荃灣廣場秋日咖啡露營祭——營地打卡／野炊初體驗／免費派咖啡

荃灣廣場將於9月19日至10月8日，舉辦「秋日咖啡露營祭」！集結30多個本地及國際人氣咖啡及戶外品牌，包括非洲烏干達莊園豆、台灣人氣品牌「Lim-kapi」、「蠻荒咖啡」、「達文西咖啡」、「飛鼠咖啡」、香港代表DJ阿正創辦的咖啡豆「咖啡呀唔該」、酒店級咖啡特飲的「COFFEE BY THE GRAND」、新鮮Mochi Donut「Donut Demo」等，啱晒一眾咖啡迷和露營控！

+ 3

活動不但設有「Coffee Mood品味咖啡市集」，更設有8大打卡熱點、咖啡拉花工作坊及比賽（10月7日舉行）、野炊初體驗（9月21日舉行）、咖啡工作坊（9月28日及10月4日舉行）。此外，人氣精品咖啡店「stain+」進駐荃灣廣場，新店將於9月27日至10月1日，下午3時至5時免費派200杯咖啡！

荃灣廣場——秋日咖啡露營祭

地址：荃灣大壩街4-30號

活動日期：9月19日至10月8日



