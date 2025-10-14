UNIQLO x Labubu 聯乘T恤｜$99起！10.17網店開搶 附購買連結
撰文：多多
出版：更新：
【UNIQLO X Labubu系列】潮流界迎來重磅聯乘！為慶祝 UNIQLO 紮根香港 20 周年，品牌破天荒與全球人氣盲盒 IP POP MART 旗下的「THE MONSTERS」攜手合作，推出香港限定的 Labubu T 恤！以極度親民的價格（成人款 $149 ）發售，勢必成為繼盲盒公仔後，另一波粉絲瘋搶的熱潮！
Uniqlo x Pop Mart “THE MONSTERS”系列
這款限定 T 恤的設計靈感，來自於知名藝術家龍家昇創作的「THE MONSTERS」系列，其中最受歡迎的角色便是有九顆牙和直立尖耳朵的 Labubu。這些居住在北歐森林裡的小精靈，以其活潑好動、充滿好奇心的形象，征服了無數潮流人士的心。
>> Uniqlo x Pop Mart Labubu 系列 <<
Uniqlo X Labubu 香港限定款網店發售
這款香港限定的「Labubu Tee」只限 UNIQLO 網絡旗艦店發售，10 月 17 日（星期五） 開始發售。 數量有限，售完即止。
男女通用 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (HK$149)
成人白色款：Labubu 系列限量即搶
成人灰色款：Labubu 系列限量即搶
童裝 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (HK$99）
童裝款：Labubu 系列限量即搶
UTme! 服務：打造你的專屬 Labubu T 恤
除了購買限定印花 T 恤外，UNIQLO 更同步推出 UTme! 服務，讓你可以將 Labubu 的印花圖案應用在其他單品上，打造獨一無二的專屬 T 恤！
服務開始日期： 10 月 17 日（星期五）起。
提供服務門店：
香港利舞臺旗艦店
香港新世紀廣場店
香港海港城店
太古城中心店
更多Uniqlo x Pop Mart “THE MONSTERS”乘聯款式
>> Uniqlo x Pop Mart Labubu 系列 <<
+1