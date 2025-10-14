UNIQLO x Labubu 聯乘T恤｜$99起！10.17網店開搶　附購買連結

【UNIQLO X Labubu系列】潮流界迎來重磅聯乘！為慶祝 UNIQLO 紮根香港 20 周年，品牌破天荒與全球人氣盲盒 IP POP MART 旗下的「THE MONSTERS」攜手合作，推出香港限定的 Labubu T 恤！以極度親民的價格（成人款 $149 ）發售，勢必成為繼盲盒公仔後，另一波粉絲瘋搶的熱潮！



Uniqlo x Pop Mart “THE MONSTERS”系列

這款限定 T 恤的設計靈感，來自於知名藝術家龍家昇創作的「THE MONSTERS」系列，其中最受歡迎的角色便是有九顆牙和直立尖耳朵的 Labubu。這些居住在北歐森林裡的小精靈，以其活潑好動、充滿好奇心的形象，征服了無數潮流人士的心。

>> Uniqlo x Pop Mart Labubu 系列 <<

POP MART UNIQLO 香港 20 周年限定 UTme!

Uniqlo X Labubu 香港限定款網店發售

這款香港限定的「Labubu Tee」只限 UNIQLO 網絡旗艦店發售，10 月 17 日（星期五） 開始發售。 數量有限，售完即止。

男女通用 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (HK$149)

成人白色款：Labubu 系列限量即搶

成人灰色款：Labubu 系列限量即搶

童裝 POP MART UNIQLO HONG KONG 20th Anniversary Exclusive UTme! (HK$99）

童裝款：Labubu 系列限量即搶

UTme! 服務：打造你的專屬 Labubu T 恤

除了購買限定印花 T 恤外，UNIQLO 更同步推出 UTme! 服務，讓你可以將 Labubu 的印花圖案應用在其他單品上，打造獨一無二的專屬 T 恤！

服務開始日期： 10 月 17 日（星期五）起。

提供服務門店：

香港利舞臺旗艦店

香港新世紀廣場店

香港海港城店

太古城中心店



更多Uniqlo x Pop Mart “THE MONSTERS”乘聯款式

