啟德好去處｜香港HEY!水節10月登陸啟航1331！睇比賽兼歎山西美食

啟德又有大型新活動！「香港 HEY! 水節」將於2025年10月25至26日，在啟德全新文創地標「啟航1331」舉行。今次活動內容非常豐富，重點推介「晉港通 香港山西文化節」，現場將有多個文化及美食攤位。同場更有多項水上活動 ，絕對是週末玩樂的好去處！



山西文化節 歎咖喱魚蛋刀削麵、玩年饃工作坊

今次活動的一大亮點，是由晉港通協辦的「香港山西文化節」，文化節旨在促進晉港兩地的文化交流。現場將設有多個文化及美食攤位，讓大家深入體驗山西風情。

現場將邀請山西商戶展示地道特產，包括汾酒、山西老陳醋、平遙牛肉等，打卡必試！文化展覽方面，現場特設展板介紹山西的晉商文化、古建築、皮影戲及剪紙等，亦會展出雲岡石窟、五台山等地的風景照。此外，現場還設有展覽介紹山西的新能源氫能技術及產業發展，更會放置使用氫能的單車，讓大眾可了解更多有關新能源的技術。

大家更有機會親朋好身參與非物質文化遺產「霍州年饃」工作坊 及「怡然見晉中藝術工作坊」。屆時將邀請非遺年饃工藝師到港與香港市民交流，一同嘗試製作年饃 。工藝師亦會創作及展出匯合香港與山西特色景點的作品 ，讓參加者可以從山西的物質文化遺產接觸晉港兩地文化。而山西水墨畫作為中國北方繪畫的重要分支，兼具地域特色與歷史底蘊，其藝術風格融合了晉商文化、黃土高原的自然風貌及宗教藝術，形成了獨特的審美表達。屆時將邀請導師親臨怡然見晉中藝術工作坊教授水墨畫技巧，參加者可現場學習並帶走自己的作品。現場更會派發結合山西與香港標誌性元素的精美鑰匙扣 ，讓大家滿載而歸。

怡然見晉中藝術工作坊

時間︰11:00-12:00, 15:00-16:00

四大水上激戰

既然叫「HEY!水節」，當然不少得連串水上節目。活動期間，啟德海濱將上演「大灣區水上活動交流賽」，市民可以欣賞到多項緊張刺激的比賽，包括龍舟邀請賽、平板賽艇挑戰賽、立划板挑戰賽 ，以及新能源動力艇大學交流賽。

前機場跑道活化「啟航1331」

今次活動的舉辦場地「啟航1331」亦大有來頭 。這是一個位於前啟德機場跑道區的全新青年文創項目，由原啟德社區隔離設施改建，活化為集青年旅舍、文化藝術與體育交流於一體的基地。項目名稱正源自舊啟德機場的13/31跑道，寓意青年從此啟航、逐夢前行，致力成為香港文創產業及青年發展的新地標。

活動詳情

「香港 HEY! 水節」活動雖然免費，但必須預先到官方網站登記領取電子入場門票。名額有限，想去的朋友記得及早登記！有關活動的最新交通安排及前往路線，亦將於網站內公佈。

香港 HEY! 水節

日期： 2025年10月25至26日 (星期六、日)

地點： 啟德「啟航1331」(Runway 1331)

費用： 免費 (需預先登記)

活動官網及登記網址：https://www.hkheywaterfestival.com/

網頁將會公佈交通安排/前往路線及登記領取入場門票

想知道「啟航1331」未來更多精彩活動，可以追蹤官方Instagram︰@runway1331hk

