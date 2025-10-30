MBTI玩厭了?百佳推 FBTI食物型人格|16款專屬「食」格你是I還是E?

繼MBTI 16型人格測試風靡全城後，這股「測驗癮」似乎已蔓延到零售界！你是否想過，日常在超市選購食材的習慣，其實正反映着你的隱藏個性？最近，百佳（PARKnSHOP）就推出了全新的「FBTI食物型人格測試」，將逛超市這件日常事，變成一場充滿趣味的自我探索之旅。當中設計了16款專屬「食」格，齊齊試玩看看你是I人還是E人「食」格。



何謂FBTI？

FBTI不是新特工組織簡稱，而是「食物型人格測驗」（Food Behaviour Test Indicator）。百佳這次重新定義了16款專屬的食物型人格，其獨特之處在於，不但為顧客分類，更為每款人格配上了極具共鳴的廣東流行曲歌詞。這些歌詞在門市隨處可見，並按照FBTI的4款顏色分類，讓大家步入超市時，無論視覺還是聽覺，都能即時感受到獨特的人格主題氛圍，大大提升了互動樂趣。

提升購物樂趣 打造個人化體驗

百佳推出此項測試，旨在深入探索顧客的個性特質與飲食需求，並將日常購物的地方，變成一個充滿探索、發現與互動樂趣的場所。透過測試結果，百佳更會為大家推薦最符合其喜好的食品類型及產品選擇，並配合專屬優惠或個性化服務，為大家打造更貼心、更個人化的購物體驗，重新定義便利與娛樂並重的超市之旅。

你是孤獨的美食家還是美食界KOL？

16款人格中同樣分「I人」和「E人」，再配上二創趣味歌詞，非常生動有趣：

INFP（價值導向美食家）︰INFP追求飲食與自身價值觀一致，關心環境與健康，偏愛天然有機食材（如新鮮蔬果）。他們視飲食為滋養身心靈的儀式，喜歡簡單料理，享受在寧靜環境中獨自或與摯友共享，細味每啖的滿足感。其專屬歌詞︰「原來也很高興 獨個洗吓每顆番茄之椗 啪一扎的意粉 煮得有機 快樂懶說明 Oh~」，非常有趣。

ENTJ（戰略型營養師）︰ENTJ視飲食為達成健康與高效能的策略。他們會精心計劃膳食，揀選頂尖的優質食材（如有機蔬果及高蛋白食物）。他們在廚房中猶如領袖，設計高效烹飪流程，更會帶頭嘗試新的飲食趨F趨勢（如低碳水飲食），並與朋友分享健康心得。它的專屬歌詞是︰「你是你一家的驚喜 平淡菜式也會成大器 水煮蛋味美 雞胸juicy 最惦記」。

立即測試！發掘你的食物型人格

除了INFP與ENTJ，尚有其餘14款獨特的食物型人格等待你發掘。想知道自己的飲食偏好與個性有何關聯？想在百佳獲得最適合你的專屬推薦？立即登入百佳FBTI食物型人格測試網站進行遊戲，看看你究竟是哪一款「食」格！

據悉，百佳稍後將會推出第二階段的驚喜活動，各位「食格」玩家敬請密切留意後續公布！

FBTI食物型人格測試︰https://bit.ly/49fUpjl

（資料及相片由客戶提供）