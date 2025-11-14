聖誕節派對Party到會｜2025聖誕將至，大家想好假期怎樣慶祝沒有？無論是相約朋友到家中小聚，還是到Party Room跟一大班朋友玩樂，都不能缺少一頓豐富的聖誕大餐！今次為大家搜羅聖誕到會推介，只需要動動手指網上預訂，派對當日就可以享受滋味美食，馬上看看有什麼好食推介！（本文將會持續更新）

聖誕到會推介2025【1】DayNight Catering —— 酒店級廚師主理／原隻火雞、斧頭扒、波士頓龍蝦／早鳥優惠9折

想吃一頓豐富又滋味的聖誕大餐？不妨選擇由專業藍帶廚師團隊主理的DayNight Catering！主打美食包括殿堂級聖誕火雞配金巴利醬、豪華精緻意大利海鮮拼盤、法式紅酒慢煮牛肋條、法國藍青口、原隻波士頓龍蝦等，更有罕見的炭燒安格斯斧頭扒！

除了有聖誕特色的主食，還有經典前菜、配菜、拼盤及精緻甜品，例如香烤金門火腿、炭燒BBQ醬豬肋骨、黑松露酥盒、聖誕杜拜朱古力杯，提供超過100款菜式選擇，絕對能大飽口福！還提供4-100人不同規模的聖誕到會推介套餐。全港大部分地區地面交收免運費！即日起至2025年12月7日，更可享聖誕到會早鳥9折優惠！企業報價訂單更可享額外優惠！www.daynightcatering.com

送貨服務：單一訂單消費滿$1,000，即可享全港大部分地區地面交收免運費優惠（地面交收是指屋苑或大廈中可免費停泊車輛的位置，送貨時段為8:00am – 10:00pm），如需送上門服務需收取運費

預訂時間：平日最少2-3天前預訂，周末、假期及節日請先查詢客服，建議1星期前下單,額滿即止

價格：人均$198起（早鳥預訂9折優惠）

查詢：網站：www.daynightcatering.com

電話 / WhatsApp：+852 5643 0062

Facebook：@DayNightCatering

Instagram：@daynight_catering

聖誕到會推介2025【2】小熊到會 Catering Bear —— 高質抵食聖誕到會／全港免運費／人均$178起／早鳥優惠9折

小熊到會主打高質又平價，CP值超高！提供超過70款菜式選擇，主打有香烤火雞、聖誕海鮮拼盤、法式焗翡翠螺等精選菜式，主食還有蘋果燉雞扒、日式海鮮惹味炒烏冬、日式蒲燒汁鰻魚炒飯、龍蝦汁大蝦意粉等，亦可加配牛油蒜香白酒煮青口、秘製香草烤羊架！

甜品更有杜拜朱古力慕絲杯、迷你朱古力布朗尼蛋糕任君選擇！無論是4-6人小聚會，還是100人的大型派對都應付自如。預訂滿$1,500全港大部分地區地面交收免運費！即日起至2025年12月7日，更可享聖誕到會早鳥9折優惠！

送貨服務：單一訂單消費滿$1,500，即可享受全港各區地面交收免運費優惠（地面交收是指屋苑或大廈中可免費停泊車輛的位置，送貨時段為10:30am – 9:00pm），如需送上門服務需收取運費

預訂時間：平日最少2-3天前預訂，超過100人的大型活動、周末、假期及節日請先查詢客服，建議最少7至10天前預訂，額滿即止

價格：人均$178起（早鳥預訂9折優惠）

查詢：網站： https://cateringbear.com

電話 / WhatsApp：+852 6232 4509

Facebook：@hkcateringbear

Instagram：@cateringbear.hk

聖誕到會推介2025【3】環球美食到會—西日越式派對單點、套餐／人均$106起

環球美食到會提供西式、日式、越式多國菜式，滿足不同朋友的口味，前菜沙律有炸大蝦木瓜沙律、煙鴨胸沙律 煙三文魚沙律、等等，小食有日本炸蟹肉忌廉餅，也有港式風味的港式咖喱魚蛋、港式魚肉燒賣， 熱盤有日式吉列豬扒、特色BBQ烤豬仔骨、原條蒲燒鰻魚等等，還有意粉、燴飯、蛋糕等等，提供自選單點菜式，不過就最少訂購8盤，亦有由6至8人套餐到24至28人套餐，適合多人聚會，提供九龍區、荃灣及葵青區送貨免運費！記得最少1天前預訂（18:00後下單作下一天處理）！👉網上預訂享9折優惠

送貨服務：訂購單點菜式滿8件及套餐，九龍區、荃灣及葵青區地面交收免運費，港島區、新界區滿$2000地面交收免運費，未滿$2000運費$90起；預訂滿$5000免運費送上門，未滿$5000運費$190起

預訂時間：最少1天前預訂，18:00後下單將當作下一天處理

價格：人均$106起



聖誕到會推介2025【4】日之苑—日式派對到會單點及套餐／人均$90起／預訂9折優惠

很多朋友都喜歡吃日式料理，日之苑就專攻日式料理，提供日式小食、炸物，包括日式炸雞塊、南瓜及紫薯甘粟薯餅、燒羊架、厚燒玉子等等，而主食就有中華冷麵、三文魚蟹籽炒飯、滑蛋吉列豬扒飯等等！日式料理又豈能沒有刺身、壽司呢？日之苑除了三文魚刺身、海膽刺身，還有多款壽司拼盤，當中包括人氣炙燒壽司、卷物、花之戀等等！所有菜式都可以選套餐或單點，單點最低消費$500，提供尖沙咀區地面交收免運費，港島九龍新界區指定金額地面交收免運費。👉網上預訂享9折優惠

送貨服務：尖沙咀區地面交收免運費；港島區、九龍區、新界區滿$1000地面交收免運費，送貨上門$150起

自取服務：上環、西環（屈地街）、西環（皇后大道西）、北角、佐敦門市自取

預訂時間：最少1天前預訂，23:59後下單將當作下一天處理

價格：人均$90起



聖誕到會推介2025【5】Canapés Room—酒店級一口美食 / 人均$146起／預訂9折優惠

女生們聚會吃不了太多東西，又想品嚐多種滋味？不妨試試Canapés Room一口美食到會！主打法式精緻小點，例如挪威煙三文魚玫瑰花麥餅、龍蝦沙律一口潛堡、芒果大蝦酥盒、千島蟹籽蟹肉撻、巴拿馬火腿蜜瓜，全部都是一口份量，即使多吃幾款也不會產生罪惡感！甜品方面有自家製草莓吉士酥盒、自家製迷你皇室紅絲絨蛋糕、迷你特濃朱古力布朗尼，每款賣相都非常精緻，最適合下午輕聚會食用。👉網上預訂享9折優惠

送貨服務：指定九龍區（九龍城區/觀塘區/深水埗區/黃大仙區/油尖旺區）、新界區（沙田區/大埔區/葵青區/荃灣區）地面交收免運費，其他地區地面交收運費$50起，沙田區免費送貨上門，其他地區送貨上門$50起

自取服務：火炭華樂工業中心門市自取

預訂時間：最少3天前預訂，17:00後下單將當作下一天處理

價格：人均$146起



聖誕到會推介2025【6】Food Expression—日韓到會單點及套餐／人均$173起／預訂85折優惠

喜歡吃日韓食品的朋友，不妨選這間Food Expression到會，點菜式逾40款，主打多款日韓小食，包括有天婦羅炸蝦、磯燒雞肉串、泰式炸魚餅、士林夜市一口腸，主食有韓式醬燒無骨炸雞、和風照燒雞扒拼薯角、地道韓式人蔘雞，如果不夠飽可以加飯麵，例如韓式牛肉雜菜拌飯、日式蟹柳雞粒炒飯、韓式五花腩肉炒粉絲，最適合一大班朋友聚會。👉網上預訂享85折優惠

送貨服務：預訂滿$1500，九龍區、港島區及新界部份地區地面交收免運費，不滿$1500收取$80至$150運費，送貨上門一律$350

自取服務：九龍灣企業廣場自取（最低消費$1000）

預訂時間：最少2日前預訂，18:00後下單將當作下一天處理

價格：人均$173起



聖誕到會推介2025【7】Add Some Thai—泰式到會單點及套餐／人均$132起／預訂88折優惠

Add Some Thai主打泰國菜，小食有泰式酸辣無骨鳳爪 、原隻無骨泰式海南雞、沙嗲串燒、泰式特長春卷、泰式香燒雞扒、香燒豬頸肉等等，亦有黃咖喱及紅咖喱搭配雞球、豬頸肉或牛腩，至於飯麵就有泰式炒金邊粉、傳統菠蘿炒飯、香葉辣椒豬肉碎炒飯，來到最後就有甜品招牌椰汁千層糕、一口芒果糯米飯！單點菜式最少訂8盤，到會套餐由10人起，最多可供30人食用，最適合公司、一大班朋友開Party。👉網上預訂享88折優惠

送貨服務：預訂套餐可享九龍區免運費送貨上門，港島區及新界區$110起；預訂單點菜式訂購8款以上，九龍區免運費送貨上門，港島區及新界區$110起，金額滿$1600免運費送貨上門

自取服務：觀塘號駱駝漆大廈自取（單點菜式需訂滿8件）

預訂時間：最少2日前預訂，18:00後下單將當作下一天處理

價格：人均$132起



聖誕到會推介2025【8】Bistro Bistro Catering—西泰韓到會單點系列及套餐／人均$122起／預訂95折

Bistro Bistro Catering主打西泰韓式到會，提供過百款到會美食，沙律前菜就已經多達十數款，例如煙三文魚凱撒沙律、燒雞凱撒沙律、芒果大蝦沙律等等，還有凍肉拼盤、忌廉芝士吞拿魚，小食有迷你美式熱狗、水牛雞翼、煙肉司華力腸仔卷、越式豬肉串等等，更有牛、豬、雞、海鮮各款主食，亦有各式素菜適合泰食人士，總有一款適合大家！👉網上預訂享95折優惠

Bistro Bistro Catering —— 西泰韓到會單點系列及套餐／人均$122起／預訂95折

送貨服務：訂購單點菜式滿$1500或套餐，九龍區、新界區免費送貨上門，滿$2000港島區免費送貨上門。

自取服務：荃灣德士古道工業中心自取（最低消費$1500）

預訂時間：最少2日前預訂，18:00後下單將當作下一天處理

價格：人均$122起



（全文完）