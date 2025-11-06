雙11優惠|永安旅遊 日本郵輪之旅豪減$3000 搶$1金光飛航澳門船票

好多人一直未安排聖誕新年行程，就是等雙11旅遊優惠，恭喜大家，今年永安旅遊「11.11全線產品終極激賞」陣容非常豪華，長中短線都有激減行動！11月7至12日期間永安全線旅行團、郵輪、機票、酒店、套票等狂減高達$500，指定日本郵輪之旅及旅行團豪減高達$3,000，更可入手$1/$18金光飛航澳門單程船票！如果想帶家中長老跟團出發、策劃聖誕甜蜜二人行，又或一家人週末短線遊，就要留意今次優惠啦。



旅行團每日限定激筍優惠

永安旅遊「11.11全線產品終極激賞」包括多項優惠活動，其中必搶優惠肯定是每日破底價「旅行團／郵輪」Offer，由11月7至12日活動期間，每天中午12點都有精選優惠。以下就為你精選三個必搶推介：

超量子系列首艘遊輪「皇家加勒比國際遊輪~海洋光譜號」日本(福岡、境港、舞鶴、金澤、佐世保) 12天豪華郵輪假期

推出日期：11月7日（中午12點開搶）

優惠：每位減$3,000

行程：停靠日本多個港口：著名的太宰府天滿宮所在的福岡、是漫畫粉絲的朝聖地境港、「日本三景」天橋立的舞鶴、擁有日本三大名園之一「集庭園」的金澤、九十九島和水族館等適合親子遊景點的佐世保。費用已包括每晚郵輪住宿、岸上活動及指定餐食。

哈爾濱「伊春號」豪華永安專列之旅

推出日期：11月8日(中午12點開搶)

優惠：每位減$1,000

行程體驗豪華「伊春號」觀光列車，暢遊哈爾濱、雪鄉、牡丹江等地，參觀伏爾加莊園俄式城堡、鏡泊湖冰上冬捕、橫道河子充滿俄羅斯風情的小鎮，更可與來自芬蘭的聖誕老人共度聖誕晚宴，參加香格里拉酒店永安盛大聖誕晚宴。

全線九寨溝・黃龍旅行團

推出日期：11月10日

優惠：每位減$1,000

行程：九寨溝是世界自然遺產與國家5A級風景區，擁有高山湖泊、彩林、瀑布、雪峰等「六絕」景色，冬天被白雪覆蓋後更有如仙境。行程還包括探訪茶馬重鎮松潘古城，到都江堰熊貓樂園近距離觀賞可愛大熊貓。

自由行每日精選優惠

不想跟團，每天中午12點自由行產品一樣有勁減精選，連香港航空最新墨爾本線亦加入戰團，以下為大家精選堪稱全年至抵優惠：

酒店(預付)

推出日期：11月7日及11月10日(中午12點開搶)

優惠：預訂2晚或以上酒店（預付）單一訂單連稅半價（最多減$500）

香港往返機票(中午12點開搶)

推出日期：11月8日及11月11日

優惠：單一訂單未連稅即享11%OFF最高減$180

金光飛航澳門船票

推出日期：11月7日及11月10日(中午12點開搶)

優惠：指定出發日期單程船票每張$1/$18

香港航空香港往來墨爾本來回機票

推出日期：11月9日

優惠：單一訂單未連稅減$400

機+酒套票

推出日期：11月9日及11月12日(中午12點開搶)

優惠：單一訂單未連稅即享11%OFF最高減$400

旅行團、自由行產品全線勁減高達$500

除了以上精選優惠，活動期間全線旅行團都有優惠折扣，包括大家至愛的日本團、長線團、長線郵輪都無條件減$500！

自由行同樣全線齊減，所有酒店(預付)單一訂單勁減高達$120；香港來回機票單一訂單未連稅87折，最高減$100、機票加酒店套票單一訂單未連稅滿$3,000即減$300。想北上或澳門消費旅行的話，跨境高鐵票98折，最多減$150 及內地、澳門單程/來回船票，單一訂單滿$280減$40！

以上優惠必須付款前輸入指定推廣碼，方可享有折扣優惠，各優惠名額有限，額滿即止!

永安旅遊「11.11全線產品終極激賞」：https://hk.wingontravel.com/4nDdyiQ

（資料與相片由客戶提供）