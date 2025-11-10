淘寶雙11｜最後召集低至77折！$72降噪耳機＋筋膜槍 精選好物推介

淘寶雙11｜雙11優惠｜一年一度的淘寶雙11購物節來了！大家揀定心水商品沒有？今年雙11是首個淘寶一件包郵的雙11，指定商品可享1件免運費直送至香港自提點，節省下來的運費自然可以多買幾件心頭好！《香港01》好食玩飛頻道記者幫大家整理了9件必買的家居好物，全部包郵到港*，當中包括CP值極高的復古藍牙喇叭，旅行必備的前開式行李箱、充電器等，低至¥66.1（約$72）起！



淘寶雙11購物節｜低至77折大減價

即日起至11月14日11:59PM，淘寶雙11購物節官方立減85折，領券後低至77折！指定商品$0運費包郵到港！大家如果加入88VIP，更可獲無門檻9折券！

雙11推介【1】三合一無線充電器

很多人都擁有電話、耳機，甚至智能手錶，睡前如果想同時充電，就得準備三條充電線。而這款三合一無線充電器就透過無線充電原理，一次為3部電子設備充電，而且手機充電位置可自動旋轉，既可以當作一般充電使用，亦可以當作手機支架使用，更具備15w手機無線快充！最適合經常使用電子產品的人！

Aresh三合一無線充電器

價格：優惠價¥243（約HK$267.64）

👉即上淘寶購買

雙11推介【2】復古藍牙喇叭

平日喜歡用電話、平板電腦播放音樂或影片，不妨添置藍牙喇叭，這款來自內地品牌的「巴赫萊森」的藍牙喇叭就可以滿足你日常需要！喇叭的按鈕、外觀線條，非常有質感，至於音色方面，喇叭內置2個中高音喇叭、1個低頻喇叭及兩個被動震膜，讓音色更加豐富有立體感， 加上喇叭使用紙盆質料振膜，音色更清晰、還原度更高，如果想音效更好，不妨配置2個，可自動匹配成左右聲道，帶來360度立體聲效，而且電量能支援10小時，即使出外使用也綽綽有餘。

巴赫萊森藍牙音響電腦HIFI

價格：優惠價¥340（約HK$374.48）

👉即上淘寶購買

雙11推介【3】前開蓋慳位行李箱

近年前開蓋式行李箱深受不少旅人喜愛，全因前開蓋設計擁有較深的收納區，容易擺放大件的物品，更能節省收納空間。這款CONWOOD的前開蓋行李箱，還帶有擴展層，假如覺得行李箱容量不夠，馬上拉開擴展層的拉鏈，整個行李箱就可以擴大3CM，提升最少10%容量！而且前開蓋設計還適合面積比較狹窄的酒店房間，無需像側開蓋行李箱般，需要完全攤開才能拿東西。

CONWOOD小木前開蓋20吋登機箱

價格：優惠價¥471.73（約HK$519.56）

👉即上淘寶購買

雙11推介【4】兩用小型吸塵機

大家平日有打掃睡床的習慣嗎？尤其是女生們，一覺睡醒床上總少不了頭髮，無論多麼勤快地清潔，還會清不乾淨，如果有這樣的煩惱，不妨在家中放置一個便攜吸塵機！這款清蜓無線車載吸塵器，有車用和家用兩款可選，體積比一樽礦泉水大一點點，絲毫不佔空間，收納方便，而且馬力十足，可以輕鬆吸起紙屑、煙灰、毛髮、薯片碎等等，加上多款吸嘴可選用，適合多種場景使用，無論是家用還是車用都非常適合。

雙11推介【4】兩用小型吸塵機（淘寶圖片）

清蜓無線車載吸塵器

價格：優惠價¥246.05（約HK$271）

👉即上淘寶購買

雙11推介【5】迷你筋膜槍

去旅行由早逛到晚，回到酒店除了可以浸浴紓緩疲累，還可以用筋膜槍按摩小腿肌肉，讓肌肉頓時獲得放鬆！這款筋膜槍體積迷你，只有23CM高，還擁有6mm深度按摩的技術，有助紓緩疲勞、減輕酸痛，而且靜音降噪，選用高效能鋰電池，能於3小時內快速充滿電池，電池續航力長達10小時！

康佳Konka筋膜槍

價格：優惠價¥226.11（約HK$249.04）

👉即上淘寶購買

雙11推介【6】可上飛機磁吸充電寶

自從民航處及多間航空公司收緊流動充電器的規定後，不少人都需要重新購買流動充電器！這款便攜磁吸充電器聲稱具有中國強制性產品認證（CCC），符合國家CCC認證標準，可以在飛機上使用，而且具備磁吸功能，即使不用充電線都可以立即使用，同時支援不同型號的手機，就不怕因為充電線不適用而無法充電！如果沒有磁吸充電的手機，充電器亦自帶充電線，適用於TYPE-C和Lightning充電使用。而且有藍色、紫色、白色3種顏色可選，適合不同年齡、性別的朋友使用。

可上飛機便攜磁吸充電寶

價格：優惠價¥108（約HK$118.95）

👉即上淘寶購買

雙11超值推介【7】手機迷你投影機

如果平日喜歡宅在家中煲劇、看影片，這款迷你投影機就能滿足劇迷、影迷的需要！只要接駁好電源、手機或電腦，就可以把屏幕的畫面投放到牆壁上，跟同伴一起欣賞精彩好戲。加上投影機自帶音響，能播放出360度的音效，而且還可以透過電源線為手提電話供電，有效避免看片途中因為電話無電而被迫暫停，一舉兩得！

迷你便攜投影機

價格：優惠價¥193（約HK$212.57）

👉即上淘寶購買

雙11推介【8】抵玩降噪耳機

如果上班需要Online Meeting作為聽筒及麥克風，或是午飯時段喜歡煲劇看電影，最適合在公司擺放一對藍牙耳機。這款紛至降噪藍牙耳機，具有降噪功能，音質比一般耳機更強，而且內置AI通話麥克風，即使周遭環境再嘈吵，也能有效隔絕噪音、加強人聲，令通話亦不會被噪音所影響。而且這款紛至耳機只需要¥66.1！CP值超高！

紛至主動降噪藍牙耳機

價格：優惠價¥66.1（約HK$72.8）

👉即上淘寶購買

雙11推介【9】家用監視器

如果家中有小朋友、老人家或是寵物，對監視器一定不陌生！這款監視器不單可以即時觀看現時狀況，還可以進行語音對話，不管放在家裡監察家人或寵物的安全，還是放在家門、公司偵測入侵者，都非常方便，而且還有紅外夜視功能，即使晚上光源不足的情況下，都可以把環境看得一清二楚，SD卡可選15天循環錄像或30天循環錄像。

雙11推介【9】家用監視器（淘寶圖片）

高清夜視360度無死角監視器

價格：優惠價¥117.55（約HK$129.47）

👉即上淘寶購買

*條款及細則: 上述包郵活動僅限於帶有【1件包郵HK】標籤之指定商品，可享香港地區跨境段免運，最新詳情請參閱淘寶APP香港站點且淘寶香港站保留最終調整權利

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略