香港七欖2026｜啟德4.17一連三日舉行！Rugby 7門票連結＋座位表

香港國際七人欖球賽｜Hong Kong Sevens｜香港七欖2026｜「七欖」Rugby 7香港國際七人欖球賽將於2026年4月17至19日，一連三日在啟德體育園主場館開鑼！《香港01》「好食玩飛」整理了「七欖」Rugby 7賽事懶人包，包括門票購買資訊、交通方法等詳情，即看下文！
香港國際七人欖球賽2026｜七欖五十年周年
香港國際七人欖球賽（Rugby 7）將於2026年4月17至19日，一連三天在回歸啟德體育園主場館舉行！值得一提的是，本屆賽事更是七欖五十周年，這項賽事已在香港扎根半個世紀，屆時場面必將更加盛大、氣氛更為熾熱！
香港國際七人欖球賽｜日期、地點及交通方法
日期：2026年4月17至19日
地址：香港啟德承啟道38號（啟德體育園主場館）
交通方法：啟德港鐵站及宋皇臺港鐵站，步行10至15分鐘均可抵達園區
香港國際七人欖球賽｜門票票價詳情
準備買Rugby 7門票的朋友注意了！香港國際七人欖球賽門票不設劃位，如想取得Rugby 7最佳的觀賞位置，記得提早入場！另外，Rugby 7門票亦有劃分成人及兒童票。3歲或以上至12歲兒童可購買兒童票；2歲以下幼童毋需購票，可由一位持成人票的成人攜同免費入場。（有關票務資訊，以售票單位公布為準）
香港國際七人欖球賽｜限量單日門票
票價：
周五：$550（成人）、$300（12歲及以下兒童）
周六及周日：1,250（成人）、$625（12歲及以下兒童）
＊門票即日起公開發售
香港國際七人欖球賽｜三日套票
票價：$2,250（成人）、$1,100（12歲及以下兒童）
香港國際七人欖球賽｜南看台超級通行證
香港國際七人欖球賽｜嘉士伯CLUBHOUSE通行證 （限18歲或以上人士）
另外，嘉士伯Clubhouse通行證亦強勢回歸供觀眾加購，售價為星期五$1,000，星期六及日＄1,500，憑票不但可以隨時進出南看台，還可以享用無限暢飲和場內更優秀的景觀。
香港國際七人欖球賽｜隊長貴賓室
此外，香港國際七人欖球賽今年同樣設有禮賓款待區域「專屬隊長貴賓室」，三日套票售價為$16,000，憑票可一連三日進入五星級商務貴賓室，享用無限暢飲及自助餐、侍應服務與場館內的專屬座位，並與多名七欖傳奇和大使見面交流。
香港國際七人欖球賽2026｜參賽名單
世界欖球總會早前宣佈，2026年滙豐SVNS七人欖球系列賽常規賽參賽隊伍如下：
女子組：澳洲、加拿大、斐濟、法國、英國、日本、新西蘭、美國
男子組：阿根廷、澳洲、斐濟、法國、英國、新西蘭、南非、西班牙
其他隊伍有待更新。
香港國際七人欖球賽2026｜座位表
香港國際七人欖球賽｜啟德體育園小食站價格一覽
值得一提，體育園內是禁止攜帶外來食品和飲品，連可以盛水的空瓶都不可攜帶。因此場內設有飲水機及紙杯供應，入場觀眾可免費飲水。如果想吃小食，場館內有約30個小食站，以及約45米長的酒吧。不過最觸目應該就是勝利者熱狗（$78），有12吋咁長！除了有酒水、熱食外，素食人士亦有選擇，如素咖哩角、炸素春卷等，以下詳細列明食物及價錢：
熱食
皇者芝士漢堡 $98
勝利者熱狗 $78
炸魚配薯條 $98
炸薯條配香辣花生醬 $58
玉桂條 $18
素咖哩角（3件）$48
炸素春卷（5件）$68
凱撒雞肉卷 $78
印度雞卷 $78
豉油皇雞脾 $58
泰式青咖哩雞飯 $98
素麻婆素肉雞脾菇飯 $78
小食
鮮果杯 $48
蜜糖醬油雞味薯片 $38
海鹽味薯片 $38
樂事薯片（洋蔥忌廉味／燒烤味） $18
士力架 $28
焦糖酥餅巧克力棒 $28
爆谷（黑白焦糖／咖啡焦糖／錫蘭紅茶）$48
無酒精飲品
無糖可樂 $35
可樂 $35
芬達 $35
雪碧 $35
紅茶花伝 $35
礦泉水 $35
淳茶舍綠茶 $38
魔爪 $55
雀巢咖啡 $30
即磨咖啡 $35
英式紅茶 $30
茉莉花茶 $30
伯爵茶 $30
罐裝啤酒
1664 $48
嘉士伯 $40
嘉士伯0.0 $40
札幌啤酒 $48
健力士 $48
雞尾酒
菠蘿伏特加梳打 $48
檸檬茶伏特加梳打 $48
番石榴伏特加梳打 $48
鹹檸伏特加梳打 $48
葡萄酒
Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon（bottle） $248
Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon Blanc（bottle）$248
Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon（150ml cup）$48
Stone Bridge Private Label France Cabernet Sauvignon Blanc（150ml cup）$48
香港國際七人欖球賽｜12類物品禁自攜入場
想開開心心咁入場，大家就千萬不要攜帶以下7樣物品啦！不過若帶了違禁品亦不用太擔心！場外有兩張摺枱作為「自助物品儲存區」，供市民暫時存放該違禁品，完場離開時自行取回便可。
場內違禁品：
1. 任何類型的武器或懷疑改裝武器
2. 玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）
3. 酒精飲品
4. 激光筆或指示器
5. 充氣輕於空氣的物品（如氦氣球）
6. 任何球類
7. 尺寸超過35厘米×20厘米×30厘米的手提袋（無法放置於座位下）
8. 無人機、遙控飛行裝置或風箏
9. 長度超過35厘米的雨傘和自拍棒
10. 任何非法物品
11. 任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品
12. 根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品
