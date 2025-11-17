聖誕禮物｜豐澤耳機等800款產品15折起　玩遊戲隨時賺台北機票

聖誕禮物｜聖誕將至，屈臣氏集團旗下豐澤將於2025年11月14日至2026年1月4日期間帶來一連串節日驚喜！打響頭炮的是首次推出豐澤自家人氣角色「聰豐B」限量盲盒FORTOPIA系列，換上四大超萌造型，半價即可換購帶回家！



台灣「唱作男神」邱鋒澤更率先開箱限量盲盒，同時為「鋒蜜」推薦聖誕禮物！四大造型更現身限定主題店，打齊卡可換禮物，門市購物更可參與遊戲有機會贏取台灣機票，豐澤另精選超過800款電器好物低至15折發售，今個聖誕一於來豐澤享受一個多姿多彩的聖誕節日體驗！



聖誕禮物｜「聰豐B」首個盲盒「FORTOPIA」系列限量登場 半價換購節日驚喜

以蜜蜂造型示人的「聰豐B」象徵聰明、創新與活力，時刻闖在最前為大眾帶來便捷的科技生活。首次推出的盲盒「FORTOPIA」系列，「聰豐B」更變身成四款萌爆動物，包括招財貓造型的「聰運B」帶來好運、熊貓造型的「聰萌B」帶來智慧、長頸鹿造型的「聰勁B」帶來活力，以及麋鹿造型的「聰意B」帶來愛心，每款都趣緻可愛之餘，更送上滿滿的祝福，極具獨特收藏價值！

活動期間，凡購買指定品牌產品*，即可以半價$40換購「聰豐B」盲盒一個，亦可以$160購買全套4款盲盒，陪伴大家共度歡樂聖誕。

＊指定品牌超過50個，包括豐澤牌、SAMSUNG、LG、PHILIPS等。盲盒數量有限，換完即止。



聖誕禮物｜台灣「唱作男神」邱鋒澤率先開箱「聰豐B」首款盲盒 推介「鋒蜜」選購豐澤聖誕禮物

台灣人氣「唱作男神」邱鋒澤日前與「聰豐B」公仔的合照引起熱烈討論，一眾「鋒蜜」更相當期待豐澤可與鋒澤聯手合作。

豐澤特別送上「聰豐B」盲盒予鋒澤率先開箱，他表示：「4款盲盒造型都十分可愛，而且『聰豐B』給人的感覺是活潑可愛又開心，色彩也比較鮮艷一點，覺得很療癒，跟自己的氣質蠻像的，所以我希望擁有它的時候，可以給大家一種舒適開心的感覺！我最喜歡麋鹿造型的『聰意B』，跟聖誕節很配，我決定要帶它一起去看聖誕燈飾！我知道豐澤是香港的人氣家電店舖，看過他們的聖誕精選禮品清單覺得很吸引，而且價格相當優惠，我對電競手提電腦及空氣清新機特別有興趣，打算送給自己作聖誕禮物。各位『鋒蜜』可以去豐澤尋找自己的心儀禮物，記得要換購『聰豐B』盲盒，跟我一起把它們掛在身上啊。」

身為台灣樂壇的「親善大使」，邱鋒澤更打算將「FORTOPIA」系列的四款盲盒送給四位圈中好友，別出心裁！鋒澤亦趁機會向各位「鋒蜜」預先送上聖誕祝福，更揚言期待能盡快來港與香港的「鋒蜜」見面。

聖誕禮物｜超過800款精選聖誕好物登場 30款創抵價優惠驚喜發售

豐澤精選超過800款電子及家居產品作聖誕禮物提案，並低至15折，當中30款更以創抵價登場，優惠震撼全城。由智能產品、家電潮物，以至生活精品一應俱全，自用或送禮均能以最超值的價格選購心儀產品，享受購物與節日的雙重喜悅。

聖誕禮物｜四大「FORTOPIA」主題店限定登場 打卡儲印仔換「聰豐B」造型折疊環保袋

為迎接聖誕，豐澤特別開設四間「FORTOPIA」期間限定主題店，分別展示四大盲盒造型的「聰豐B」，集可愛、童趣、歡樂於一身，與大家歡度佳節。期間限定主題店包括九龍塘又一城、九龍灣德福廣場、屯門市廣場，以及銅鑼灣時代廣場。必定成為今個聖誕的打卡熱點！

顧客集齊四個印章，並分享至Threads時標籤@fortresshk及#FORTOPIA大集盒，即可向店員出示已上傳記錄，以換領精美的「聰豐B」造型折疊環保袋一個。

「FORTOPIA」主題店（官方圖片）

聖誕禮物｜大玩「豐狂夾」贏取台北來回機票

購物樂趣不止於此！活動期間，凡於指定豐澤門市單次消費滿$1,000，即可參加「豐狂夾」遊戲一次，有機會贏取回台北來回機票、限量版「聰豐B」公仔掛飾、亞洲萬里通里數等。易賞錢新會員更可獲雙倍機會，盡情體驗滿載驚喜的購物樂趣。

大玩「豐狂夾」贏取台北來回機票（官方圖片）

聖誕禮物｜「聰豐B」本尊12月親臨門市與粉絲見面

想一睹「聰豐B」真身要留意了！「聰豐B」將於12月親臨指定豐澤門市與顧客見面、互動及合照留念，並即場派發節日小禮物，為大家送上最誠摯的聖誕祝福。活動詳情稍後將於豐澤官方社交平台公布，敬請密切留意，萬勿錯過！

「聰豐B」將於12月親臨指定豐澤門市與顧客見面、互動及合照留念，並即場派發節日小禮物，為大家送上最誠摯的聖誕祝福。（官方圖片）

