香港新公園13大｜將軍澳南公園必去！單車公園＋彈床＋沙池

香港新公園2026｜香港好玩公園｜香港近期有不少全新公園落成，設施新穎又好玩！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了香港新公園13大推介，當中包括坐擁無敵海景的「將軍澳南公園」第二期於2025年1月15日正式啟用，提供全新兒童遊樂場；還有全港首個濕地主題戶外公園「Town玩天地」！香港罕見的戶外彈床、嬉水區及嬉沙區的「西營盤海濱公園」、啟德體育館的超巨型「北斗園」以，絕對是「放電」首選！即睇下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港好去處【1】天水圍公園「Town玩天地」——12.21開幕！全港首個濕地主題遊樂園／32,000呎任你玩

「Town玩天地」位於天水圍T Town商場（北館）的空中花園，是全港首個以「濕地」為主題的戶外免費遊樂園，非常適合家長帶小朋友去放電！公園在去年12月21日正式開幕，佔地超過32,000呎，設有7大濕地主題區，而且更是免費入場！必玩的遊樂設施包括6米高的「BulBul 樹屋」、5米高「BillBill 歷險塔」、樹蛙彈彈床、Town玩平衡車場、蝙蝠旋風塔、蝶舞鞦韆等等。

+ 4

天水圍公園「Town玩天地」

地址：天水圍T Town北館空中花園（天華路30&33號）

交通：輕鐵頌富站步行1分鐘



香港好去處【2】葵涌公園——觀景台／韆鞦長椅／寵物公園

葵涌公園並非一般的城市公園，它背後擁有一段獨特的歷史，前身為醉酒灣堆填區，該堆填區於1979年關閉，並已完成修復，於2025年12月17日正式啟用！公園佔地面積約3.02公頃，遊樂設施包括觀景台、韆鞦長椅、寵物公園、展亭、多用途草坪等，觀景台更可欣賞青衣對出藍巴勒海峽的夕陽餘暉，葵涌區的居民又有多個蒲點遊玩啦！

+ 6

葵涌公園

地址：葵涌葵喜街

交通：葵芳站步行約20分鐘



香港好去處【3】啟德體育園「北斗園」──五行元素／免費沙池／跳彈床

啟德體育園的「北斗園」已正式開放，公園設有有蓋硬地球場、沙灘球場，以及親子遊樂空間「五行童樂園」。樂園以宋代鹽田景觀作為靈感設計，並以金、木、水、火、土五行元素劃分五大主題區，設施十分多元化，當中更設有免費沙池和跳彈床，小朋友放電一流！

地址：啟德體育園

交通：啟德站D出口步行約10分鐘



香港好去處【4】西營盤海濱公園──嬉水嬉沙區／首個「片片雲海」充氣遊樂設施

西營盤海濱公園於2025年年底啟用！公園貫通中山紀念公園以及西區副食品批發市場的海濱長廊，佔地面積約1.32公頃，設有嬉水嬉沙區、大型旋轉平台，以及多用途活動空間等。其中公共空間更有首個以雲朵形狀設計的戶外充氣遊樂設施「片片雲海」，可同時容納多名兒童玩樂，且充滿挑戰性，絕對是兒童放電的必玩設施。

地址：西營盤海濱

交通：西營盤站A2出口，步行約10分鐘。



香港好去處【5】將軍澳南公園（第一期）──貼地金句籃球場／海濱長廊踩單車一流

將軍澳南公園佔地面積約3.88公頃，首階段開放的設施包括籃球場、緩跑徑、百花大道、健體站及寵物公園等，設計極具現代美感，其中兩個全新籃球場，地面以灰色配搭橙色和天藍色，並配有「轉身射個3分波」、「越練越掂」等貼地金句。而在傍晚時份，更可沿著海濱長廊踩單車和慢慢散步，無論是小朋友，還是大人都能樂在其中。

地址：將軍澳唐俊街

交通：調景嶺站A2出口步行約8分鐘，或將軍澳站A2出口步行約15分鐘。



香港好去處【6】將軍澳南公園（第二期）──全新兒童遊樂場/景觀水池/海綿城市設計

將軍澳南公園第二階段1月15日已正式開放，親子樂園區新增設施包括：兒童遊樂場、沙池、兒童單車公園、景觀水池、中央草坪、更衣室及洗手間。康樂設施分別提供冒險類的空中飛索區及攀爬塔；休閒類的鞦韆、彈床、沙池。以兒童遊樂場為核心，讓小朋友可大展拳腳，全新的兒童戶外玩樂新天地！

公園增設景觀水池及中央草坪，除了美化環境及提供寬敞空間外，更具備蓄水功能，能改善暴雨期間水浸風險，疏導排水問題，融入海綿城市的設計概念。

地址：將軍澳至善街15號

交通：將軍澳港鐵站B1出口，步行約8分鐘。



香港好去處【7】佐敦谷公園──罕有多人搖籃型韆鞦／5米長滑梯／沙池／繩網

佐敦谷公園新增「共融遊樂空間」，當中3大遊樂區以親子加大自然為主題，韆鞦區設有親子韆鞦和多人搖籃型韆鞦，大小朋友都享受該設施；攀爬區則具備高約5米的長滑梯、攀爬塔、繩網等設施，啱晒小朋友放電。此外，公園還有沙池和感官遊樂區，讓小朋友可近距離接觸大自然，吸收新鮮空氣！

地址：九龍觀塘新清水灣道71號

交通：從彩虹出發，可乘坐巴士27、29M於「順利消防局」站下車，步行約5分鐘／從觀塘出發，可乖坐巴士23／23M於「順利消防局」站下車，步行約5分鐘。



香港好去處【8】紅磡建灣街公園──船隻造型觀景台眺望維港美景

紅磡建灣街公園位於紅磡碼頭附近，規劃了20年，終於在2021年開始動工，並已啟用。該公園從紅磡站步行約5分鐘便可到達，相當方便！公園設有童遊樂場、成人健身區、籃球場等，並具備以建造中船隻為設計靈感的觀景台，呼應昔日黃埔船塢歷史，透過觀景台可眺望維港美景，是不錯的散步地點。

地址：紅磡建灣街

交通：紅磡港鐵站C出口，步行約5分鐘。



香港好去處【9】紅磡都市公園（第二期）──設退役消防車輛展示區

紅磡都市公園（第二期）已正式開放，與2024年2月啟用的第一期合共約6,600平方米。公園位於華信街，鄰近紅磡渡輪碼頭，區內提供平衡車道、綠化區、長者健身園地、涼亭及多用途草坪設施，適合不同年齡層使用。此外，公園亦設有退役消防車輛展示區，予市民打卡影相。

地址：紅磡華信街

交通：黃埔站C1出口步行約7分鐘直達



香港好去處【10】粉嶺安樂門街遊樂場──3,800平方米／備極限運動場

粉嶺安樂門街遊樂場經重新裝修後，於2025年4月起正式啟用。全新的安樂門街遊樂場佔地逾3,800平方米，其中極限運動場佔地約1,600平方米，具備極限運動設施碗型場地及街式場地，讓不同程式的玩家作花式訓練。此外，遊樂場亦有洗手間、更衣室、蔭棚及公園座椅等配套，以便市民作為休憩場所。

地址：粉嶺安樂門街

交通：粉嶺站C出口，步行約15分鐘



香港好去處【11】大埔下坑村遊樂場──蝴蝶主題／罕見6人鞦韆／攀爬設施

全新落成的大埔下坑村遊樂場佔地面積約6,320平方米，以蝴蝶為主題設計，公園各處都能發現不同的蝴蝶圖案，極具心思！其中在入口處有一條蝴蝶園林小徑，兩旁滿佈花草，以及蝴蝶裝飾，讓人身心放鬆！此外，區內還有全港極少見的6人鞦韆，可與一眾朋友一同享樂，另外還有不少攀爬設施及滑梯，啱晒活潑好動的小朋友！

地址：大埔下坑村

交通：小巴20C、20K，或搭乘九巴74K前往，並在「下坑」巴士站下車。



香港好去處【12】沙田車公廟路遊樂場──風車元素／遊戲塔／3層旋轉滑梯

沙田車公廟路遊樂場於2025年2月完成翻新，面積由約363平方米擴大至625平方米，並結合「風車」元素，充滿車公廟的獨有特色！配套方面，公園具備4大主題的玩樂設施，包括歷險風車遊戲塔，提供多條滑梯，其中一條更是樓高3層的旋轉滑梯；幼童玩樂山丘則備有兩款滑梯、攀石樂、繩網陣、踏跳波波；而共融遊樂設施則設有彈彈床、旋轉音樂風車及氹氹轉傷健設施；以及動感遊樂設施，設有鞦韆、站立式設計的搖搖板、旋轉攀繩網。設施適合2至12歲兒童使用。

地址：大圍車公廟路

交通：大圍站A出口，步行約5分鐘



香港好去處【13】北角東岸板道（東段）──年尾分階段開放／全長約13公里

北角東岸板道（東段）在2025年12月分階段開放，新路段長約1.1公里，將年初開放的東岸板道（西段）及北角海濱花園，連接至鰂魚涌海裕街。東岸板道全面開放後，全長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱將正式全線貫通，串連港島的核心地區，到時市民散步又多一個好去處！

地址：北角電氣道233號

交通：北角港鐵站A1出口步行約3分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略