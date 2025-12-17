工展會優惠12大｜TGC爐具半價起/安記福袋/$1振興牛丸/回味蝴蝶酥

工展會優惠｜第59屆工展會在12月13日開鑼了！今屆工展會在銅鑼灣維多利亞公園舉行，設有12個主題展區、集結多達900個攤位。《香港01》「好食玩飛」記者率先到現場直擊，為為大家整合12大優惠，包括Towngas爐具半價起、安記鮑魚、$1振興牛筋丸等，此外也有不同限時限量搶購，例如近75間商戶參與的$10暖心購，及近100間商戶推出的聖誕激抵大放送等，即睇下文Mark定心水產品！



第59屆工展會將於12月13日一連24日在銅鑼灣維多利亞公園舉行。（黃寶瑩攝）

工展會優惠【1】Towngas Lifestyle（3B53-60）——煤氣爐具、家品低至半價

Towngas Lifestyle多款爐具家電都有獨家優惠，包括升級智能聯動煮食組合、多功能浴暖寶、前置式洗衣乾衣機等。（官方圖片）

Towngas Lifestyle今年有超多獨家優惠，重點推介TGC升級智能聯動煮食組合（ TGC TURBO-i 700 智能抽油煙機 + TGC HZB62GTN 智能嵌入式平面爐），用家只要一開爐，抽油煙機就會自動啟動，實現「風火同步」 。會場價$8,800，勁慳$2,870（原價$11,670），限量10套。

TGC升級智能聯動煮食組合，用家只要一開爐，抽油煙機就會自動啟動，實現「風火同步」 。TGC升級智能聯動煮食組合會場價$8,800，勁慳$2,870（原價$11,670），限量10套。（陳葦慈攝）

其他爐具優惠

•簡栢SIMPA RVH2H煤氣雙頭爐：半價優惠價$1,540（零售價$3,080），限量50部

•簡栢 SIMPA RS11RM 煤氣恆溫熱水爐：8折優惠價$5,648 （零售價：$7,060）

•TGC STRH710抽油煙機：半價優惠價$2,020（零售價$4,040），限量50部



TGC家電系列今年更首度現身工展會，推出多款最新家電以超值價發售。（官方圖片）

TGC家電系列今年更首度現身工展會，推出多款最新家電以超值價發售：

•TGC TTH2150多功能浴暖寶：會場價$2,280（零售價$2,680），送價值$480窗口式基本安裝

•TGC TGS150二合一手提蒸氣熨斗掛燙機：會場價$598（零售價$798），送摺疊式熨板及手套一套

•TGC TWD860前置式洗衣乾衣機：會場價$4,390（零售價$5,390），送天上野吸色皇兩盒（價值$96）

•TGC x ANGEL RO純淨飲水機：會場價$3,380（零售價：$3,680），送 RO濾芯及PAC濾芯各一個（總值$660）



TGC家電系列今年更首度現身工展會，推出多款最新家電以超值價發售。（官方圖片）

TGC TWD860前置式洗衣乾衣機會場價$4,390，送天上野吸色皇兩盒。（陳葦慈攝）

攤位號碼：3B53-60

工展會優惠【2】安記海味（2B48-57）——$198鮑魚花菇海螺片福袋

今屆工展會，安記海味推出9大超筍優惠。（黃寶瑩攝）

逛工展會當然少不了買海味！安記海味今年推出9大超筍優惠，不但有$688鮑魚大寶箱，內含13罐鮑魚產品，也有不定時快閃價$198的福袋，福袋內有兩盒溏心珍品鮑魚，金牌厚花菇一包，鴛鴦腸一盒，鮑汁海螺片一罐，XO醬一罐，大家謹記Mark實優惠！

9大優惠如下：

【1】$248超值福袋，不定時推出驚喜快閃價$198

內含：溏心珍品鮑魚 （2盒）、金牌厚花菇 （1包）、鴛鴦腸 （1盒）、鮑汁海螺片 （1罐）、XO醬 （1罐）。

【2】澳洲及台灣鮑魚買三送一

【3】$688鮑魚大寶箱：內含13罐精選鮑魚

【4】零食鮑魚 （和風照燒 / 椒香麻辣）：$150／2盒 （原價$88／盒）

【5】零食佛跳牆：$218／2件

【6】零食海參：$198／2件

【7】珍寶鮑魚禮盒：$298／盒，隨機附送佛跳牆公仔一隻。

【8】⁠全新急凍二人份系列（溏心鮑魚，鮑汁刺參，紅燒鮑翅）$300／2盒（原價$198／盒）

【9】憑票券以優惠價$168，購入兩盒原價$396的溏心珍品鮑魚。



攤位位置：食品飲料區 2B48-57

工展會優惠【3】大埔振興肉丸（3B70-73）——$1牛筋丸+全日免費試食

本地老字號品牌大埔振興肉丸推出5大著數優惠。（陳葦慈攝）

本地老字號品牌大埔振興肉丸推出5大著數優惠！最矚目當然是萬眾期待的$1優惠，每天50份牛筋丸限量搶購，千萬不要錯過！另外，還有全日不停供應的免費試食，以及免費夾公仔遊戲，隨時贏走1公斤牛丸！

大埔振興肉丸更多優惠詳情：

【1】每天限量50份$1牛筋丸

【2】推出「今期興夾丸」夾公仔機遊戲，每日早上11:00將開放50個免費名額（其後需消費滿指定金額），參加者有機會夾走重達1公斤的牛骨清湯牛丸一包 （每日名額5個）。

【3】免費試食牛骨清湯牛丸及豬骨濃汁貢丸

【4】各種急凍點心、丸類、醬料、火鍋獲得限定展場優惠價$50/3包、$90/3包或$110/3包

【5】可憑票券，以$100購入港式沙嗲包心、蟹粉包心墨魚丸及和牛牛丸各一包；或$360購入牛骨濃汁牛丸和牛骨清湯牛丸套裝，每天限量100套。



攤位位置：3B70-73

工展會優惠【4】回味十年．蝴蝶酥獲Monde Selection特級金獎（2A12-15）——$190／2罐罐裝產品再送杏仁餅

本地品牌回味今年迎來10周年，其皇牌產品蝴蝶酥在素有「食品界米芝蓮」之稱的 Monde Selection 世界品質評鑑大賞中，榮獲最高級別「特級金獎」。（陳葦慈攝）

適逢今年是本地品牌—回味的10周年, 皇牌產品當中蝴蝶酥在素有「食品界米芝蓮」之稱的 Monde Selection 世界品質評鑑大賞中，榮獲「特級金獎」，特級牛油雞蛋卷及紫菜肉鬆鳳凰卷則勇奪金獎！現在大家可在工展會現場，以優惠價一嘗這些金獎產品！

展會限定優惠詳情：

傳統雞蛋卷系列（特濃雞蛋、金獎特級牛油、香濃椰汁）：$190／2盒

特級金獎蝴蝶酥或杏仁酥：$190／2盒

金獎紫菜肉鬆鳳凰卷：$210／2盒

椰子芝麻鳳凰卷：$190／2盒

(最新上市) 雜錦牛油曲奇：$120／1盒

原味或咖啡花漾曲奇：$190／2盒

杏仁脆脆雜錦曲奇：$210／2盒



此外，凡購買2罐罐裝產品，即贈「回味」杏仁餅／黑芝麻杏仁餅／芝麻合桃酥1盒。（贈品口味隨機，數量有限，送完即止）



同時，早前IG大熱的韓國腸道健康飲品Taylor Deep Water都在這裡找到，網民更稱它為「排毒救星」，最快2至3小時見效即排毒，大時大節食滯便秘想排毒不妨一試！展會舉辦期間將推出$30一件，買2送1，另外買滿$120Taylor系列產品再送「回味．細嚐」系列產品。

攤位位置：食品飲料區 2A12-15

工展會優惠【5】維特健靈（1B69-74）——知音蟲草會場價$3,054/6盒

工展會今年也設有保健品攤位，其中維特健靈推出不少套裝優惠。（黃寶瑩攝）

工展會今年也設有保健品攤位，其中維特健靈推出不少套裝優惠，包括舒緩鼻敏感的知音蟲草，會場價$3,054/6盒，再送2樽五色靈芝及目清素；盈活靈芝$8,697/3盒，再送1盒醫療級盈活靈芝及癌症治療專用營養品。攤位也有免費AI健康諮詢及頭皮分析。

攤位位置：1B69-74

工展會優惠【6】真露燒酒（4B01-02）——$1燒酒＋送手推車

韓國著名燒酒品牌真露首次進軍工展會。不但推出限量100枝$1燒酒優惠，買滿$150燒酒或啤酒更可以獲得手推車一部，購物更大送國民女友IU的小卡、扇等周邊。

攤位位置：4B01-02

工展會優惠【7】美食廣場掃街——$10千層蛋糕＋$30蟹黃翅

工展會掃貨之餘，怎能錯過到熟食區即場掃街的大好機會！今年各大攤檔紛紛推出抵食優惠，駿達行（6C16-18）有$10千層蛋糕，朱古力、榴槤、開心果三款口味選擇；順達貿易公司（6C08）有$30蟹黃翅，老闆豪邁加上一大匙蟹黃醬，再鋪上魚翅，非常足料！

若是一家人或三五知己同行，更推薦貝爾食品公司（6C38）$100自選3款小食，記者實測爆漿安格斯流心芝士牛扒、蟹黃或海膽小籠包，以及飽肚惹味的台灣雞翼包飯，份量十足！

工展會優惠【8】Chill飲Chill食區——免費紅白酒試飲

除了有美食廣場的熟食及手搖飲品，場內更特別開設了Chill飲Chill食區，主打各式佐酒小食及酒類飲品。每日下午1點及3點，現場會準時派發30張免費紅白酒換領券供大家試飲，同場還有各款特色手工啤、清爽無酒精Sparkling Wine，當中保森國際有限公司（4B16-17）還有$30 Cocktail即場飲優惠，更可以把靚靚酒杯帶回家，性價比極高！各位『酒鬼』記得一定要來這邊Chill一Chill！

工展會優惠【9】$10暖心購——減鹽臘腸、花膠魚肉燒賣

今年工展會有近75間商戶，參與$10暖心購優惠，每天推出限量$10優惠產品。其中有每天限量20份的減鹽臘腸（2C27-28）、每天限量20支維他命C水溶片（5C43-46）及每天限量30包花膠魚肉燒賣（5C09）等。

入場人士可以留意商店展示的$10優惠。（陳葦慈攝）

工展會優惠【10】聖誕激抵大放送——$1天然血靈芝茶、陳皮烏薑醋

適逢聖誕，工展會亦匯集了許多聖誕購物優惠。其中有限量20份的$1天然血靈芝茶（5A33）、限量20份的$1陳皮烏薑醋（5C65-66），還有$1石磨豆漿（3B03）、$20鹿茸菇脆3合1（1A23）等，約100間商戶優惠等你發掘！

工展會優惠【11】閉幕優惠大激賞——$1高效魚油、$98急凍海參、$299減壓枕頭

從12月29日至1月5日，工展會將推出閉幕優惠大激賞，不少攤檔也有限量$1和$10優惠產品，例如每天30盒$1 eefit能量高效魚油（4C46-49）、每天50盒$1 CATALO舒緩咳嗽無糖喉糖（2B42-47）、每天20盒$10 有機羽衣甘藍粉等。另外，亦會有$98急凍海參、$299減壓枕頭等減價優惠，大家謹記留意心水產品！

工展會優惠【12】電子支付及長者咭優惠

老友記注意啦！持有長者咭或樂悠咭之入場人士可享額外95折或以上優惠！場內逾百間商戶攤位會張貼「銀色消費商戶」標誌，方便長者識別！此外，大會將與兩大電子支付平台BoC Pay+及AlipayHK合作，向入場人士推出獨家消費優惠！

● BoC Pay+：單一消費滿$100即減$10（每人於展會日期內最多可享各優惠3次。）

● AlipayHK：每日限量消費券，滿$50減$5



工展會2025詳情：

展覽日期：2025年12月13日至2026年1月5日（展期24天）

開放時間：

2025年12月13日至22日（上午11時至晚上9時）

2025年12月23日至31日（上午11時至晚上10時）

2026年1月1日至4日（上午11時至晚上9時）

2026年1月5日（上午11時至晚上8時）

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

費用：$10

＃身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士可免費進場。此外，除了展會最後一天（1月5日），由晚上7時起，所有入場人士均可免費入場。

＊展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時。



工展會現場不設售票處售賣實體門券，只接受BoC Pay、八達通、AlipayHK、支付寶及微信支付即時付款入場。現場不設電子支付工具的增值服務，入場市民需確保電子支付 工具有足夠儲值額。現場購票不設收據。

網上購票︰電子門券於11月13日起透過工展會App、八達通App、AlipayHK、支付寶優先以早鳥價發售。

