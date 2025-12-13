bossini周年感謝祭│一連十日驚喜 皇牌Ztay Warm保暖內衣買二送一

就快到聖誕節，而且農曆新年亦不過是兩個月後的事，相信大家都準備添購新衫新褲迎接佳節。bossini將於12月13日起，一連十日舉行「周年感謝祭」，每日優惠不同，而且多款貨品正價65折，優惠全年至抵！每日限定優惠更低至25折，大受好評的招牌Ztay Warm內衣更是買二送一！即睇內文了解優惠詳情！



日期：12月13日（六）、12月22日（一）

優惠：男裝/女裝指定長褲HK$189（原價HK$269-469）

日期：12月13日（六）

優惠：男裝/女裝指定短袖T恤HK$49（原價 HK$139-199）

日期：12月14日（日）、12月21日（日）

優惠：男/女/童裝內衣褲、Ztay Warm保暖內衣「買二送一」

日期：12月15日（一）

優惠：男裝/女裝指定外套HK$169（原價HK$239-599）/ HK$269（原價HK$369-599）

日期：12月16日（二）、12月20日（六）

優惠：男裝/女裝指定超輕盈羽絨背心HK$299（原價HK$399-469）、羽絨外套 HK$399（原價HK$569-599）

日期：12月17日（三）

優惠：男裝/女裝指定印花長袖T恤HK$89（原價HK$159）

日期：12月18日（四）

優惠：男裝/女裝指定印花衛衣HK$99（原價HK$199）

日期：12月19日（五）

優惠：男裝/女裝指定長袖T恤HK$89（原價HK$179-199）

其他優惠：指定運動鞋HK$299（原價HK$499）

除了多款貨品正價65折¹，以及每日限定優惠低至25折外，今次bossini周年感謝祭購物淨值滿$500，亦即可獲$100優惠券²，會員更獨家每日獲贈$30現金券³！想買新衫新褲的話，就記得mark實日子！

「bossini周年感謝祭」詳情

優惠期：2025年12月13日（六）至12月22日（一）

分店地址（優惠不適用於特賣場分店）：https://bit.ly/bossini指定分店

bossini Facebook專頁：https://www.facebook.com/bossini.group

bossini Instagram專頁：https://www.instagram.com/bossini.group/

¹ 限定日優惠/公價/羽絨類/鞋類/內衣褲、襪、配飾及減價貨品

² $100優惠券可於2025年12月23日至2026年1月4日期間，購物淨值滿$300即減$100。

³ 受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。

*所有貨品數量有限，售完即止，最終價格以電腦紀錄為準。如有任何爭議，將以bossini最終決定為準。

（資料及相片由客戶提供）