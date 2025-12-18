聖誕快閃打卡聖地！橫琴長隆「海陸空」沉浸式打卡之旅！

聖誕節想過得有儀式感，又唔想飛太遠？咁橫琴長隆就絕對係最啱你嘅目的地啦！呢到唔止有濃厚節日氣氛，更加係集海陸空於一身嘅打卡聖地！由交通到食、住、玩，今次一文為你整理出最順路嘅「一站式滿足」聖誕之旅全攻略。



去旅行當然要計劃交通，自從港珠澳大橋通車之後，由香港去橫琴長隆變得超方便，可以乘坐金巴由香港直達珠海口岸，再轉的士去度假區，又或者揀中港通巴士，1個鐘就抵達橫琴長隆度假區！

長隆飛船樂園：全室內避世之選

「長隆飛船樂園」外型尤如外星母艦一樣。

一嚟到「長隆飛船樂園」就好似入到外星母艦咁，呢座全球最大室內主題樂園絕對唔係浪得虛名，有超過30項全景式、好玩又刺激嘅遊樂設備！第一站就係「虎鯨海洋霸主秀」，為咗最好嘅視覺效果，建議提早入場霸個靚位或者直接買VIP位，近距離欣賞虎鯨大家族嘅震撼英姿。

「虎鯨海洋霸主秀」可以畀觀眾近距離欣賞虎鯨大家族嘅震撼英姿。

睇完虎鯨表演唔使四圍走，直接到樓下嘅「鯨生鯨世餐廳」食個靚飯先，你可以喺度一邊歎美食，一邊隔住巨型玻璃同虎鯨打卡，絕對係IG Like數保證！食飽再去挑戰「百慕大歷險」，係第30屆全球主題娛樂協會TEA西婭獎「年度傑出成就獎」得主，呢個高科技體驗，坐喺動感平台上面，經歷風暴同巨浪，絕對係挑戰心跳嘅空中冒險！

「百慕大歷險」係第30屆全球主題娛樂協會TEA西婭獎「年度傑出成就獎」得主。

「長隆海洋王國」嘅海洋動物種類超多，有過萬條珍貴海洋生物！

想挑戰多次極限？「鸚鵡過山車」作為全球最長過山車之一，接近1300米長、20層樓高，離心力極強，等你感受由高空俯衝而下嘅快感，全程尖叫足兩分鐘！

「鸚鵡過山車」係全球最長過山車之一，接近1300米長、20層樓高。

夜晚嘅壓軸重頭戲當然係「海洋幻彩煙花秀」，煙花連埋燈光、無人機及水上飛人表演，精彩同浪漫指數爆晒燈！

「海洋幻彩煙花秀」勁浪漫超精彩！

必睇大Show：長隆秀

《長隆秀》曾奪第31屆全球主題娛樂協會TEA西亞獎「年度傑出成就獎」嘅最佳演藝類獎項。

嚟到橫琴長隆，又點可以錯過國際級特技表演《長隆秀》呢？作為第31屆全球主題娛樂協會TEA西亞獎「年度傑出成就獎」嘅最佳演藝類獎項，呢場表演匯聚咗嚟自28個國家嘅馬戲精英，上演多個曾經喺國際馬戲節榮獲金獎嘅精彩節目。270度全景式環形舞台，配合埋聲光電效果，每一秒都衝擊你嘅眼球，保證令你大嗌「值回票價」！

《長隆秀》匯聚了來自 28 個國家的馬戲精英，上演多個曾在國際馬戲節榮獲金獎的精彩節目。

長隆橫琴灣酒店：今晚做城堡主人！

「長隆橫琴灣酒店」係城堡主題風格酒店。

玩到攰就緊係要住得好！城堡主題風格嘅「長隆橫琴灣酒店」曾經拎過多項大獎，絕對係品質保證！酒店提供有1888間主題客房，首推海景房，一開窗即見到無敵海景！仲有超大橫琴灣水世界同海豚觀賞池，畀你隨時隨地都可以同海豚見面。晚餐就可以去「海豚自助餐廳」，就到聖誕節，餐廳更加有多款應節美食，幫大家嘅聖誕之旅畫上完美句號！

「海豚觀賞池」畀你隨時隨地都可以同海豚見面！

就到聖誕節，「海豚自助餐廳」更加推出有多款應節美食。

橫琴長隆坐擁4大主題酒店：橫琴灣酒店、企鵝酒店、飛船酒店、馬戲酒店，而且可以一個價錢無限暢玩飛船樂園同海洋王國，再加上長隆秀和親子秀等表演，最適合週末快閃旅遊打卡！如有興趣購票或了解更多，請即瀏覽：www.ChimelongResort.com

限時著數：上長隆海外官網預訂有「買2大送2小」優惠

