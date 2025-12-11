聖誕大餐打邊爐　湊湊火鍋推出「冬日懷石聖誕盛宴」食和牛聖誕樹

冬天來到，臨近冬至及聖誕，不食聖誕火雞大餐，可考慮聖誕打邊爐。過江龍台式火煱店湊湊火鍋推出「冬日懷石聖誕盛宴」，以季節性食材為軸，推出多款新作及限定料理，雖然名中有「懷石」，不過其實可以食得好飽。



湊湊火鍋推出「冬日懷石聖誕盛宴」。

湊湊火鍋稱「冬日懷石聖誕盛宴」整體嚴選極高質鮮活食材，融入懷石料理的烹調理念，讓食材的本真質地與旬味得以更細膩呈現。這個系列都放了聖誕裝飾，以鮮紅至粉紅的牛肉，與聖誕節紅噹噹的季節色十分匹配，而主打的「牌至尊鹿兒島和牛三拼肉肉聖誕樹」，最適合這個季節。

而湯鍋也有一紅一白選擇，前者為適應港人辣度而製的麻辣湯鍋，雖然有一片紅油，但辣度十分輕微，不吃辣也接受到；而後者為「龍躉珍菌鮮魚湯」以四大鮮魚部位組合而成，經慢火熬煮四小時，令湯底呈現柔白質地。

皇牌至尊鹿兒島和牛三拼肉肉聖誕樹。

選用日本鹿兒島極品A4和牛、 USDA Prime美國頂級牛頸脊及USDA Choice美國牛小排，美牛只使用最頂級的2%部位，配以特製懷石和風醬，一次盡享世界三大至尊等級及部位。

一品二食海龍皇。

選用來自野生加拿大純淨海域的龍蝦，每日空運直送，肉質堅實彈牙, 蝦味濃郁帶回甘, 被譽為「海中藍鑽」，先品冰沁刺身之清甜，再嚐龍殼熬煮金湯之濃醇，一食兩嘆。

至尊佳節鮮活六珍海鮮匯。

匯聚鮮活沙巴龍躉魚、鮮脆鯇魚、鮮白鰻魚、鮮活南非飽魚、基圍跳跳蝦、鮮活黃蜆6款海味精華，滿足海鮮愛好者。

另有「至尊雙龍海鮮拼」，同樣有每日直送鮮活野生加拿大龍蝦，伴以即劏的沙巴龍躉魚、脆鯇魚、白鰻魚、南非飽魚、基圍跳跳蝦、鮮活黃蜆等。

企鵝堆雪球。

招牌企鵝丸配以100%墨魚肉製人氣墨魚滑，就像雪地們的小企鵝堆雪球一樣，增添開心節日趣味。

雲林珍菌盛盒。

由雲南每日空運直送野生菇菌，集雞油菌、黑皮雞樅、姬松茸、黑牛肝菌及木耳，珍饈於一盤。