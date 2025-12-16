加德士推車廂大掃除活動　憑Techron汽油收據　送汽車清潔用品

加德士｜年尾將至，車輛保養成為車主們的首要關注。加德士（Caltex）推出「Fuel Up ! Clean Up！」推廣活動，聯同「世界認真組織」發起年度車廂大掃除行動！透過Techron® 汽油的卓越潔淨效能，從引擎內部清除沉積物，釋放最強馬力；同時提供多款實用潔淨禮品，由內至外全面護理愛車，讓車主在即將來臨的 2026 年，以最潔淨的狀態「助你走得更遠」。



加德士（Caltex）推出「Fuel Up ! Clean Up！」推廣活動，聯同「世界認真組織」發起年度車廂大掃除行動！（官方圖片）

加德士特配 Techron® 汽油一向以潔淨效能聞名，經科學實證能有效減低引擎沉積物積聚，保持燃油系統潔淨，提升燃燒效率及馬力。

根據測試，持續使用 Techron® 汽油可改善引擎性能，並降低排放，讓駕駛體驗更順暢、更環保。無論是日常通勤或長途旅行，這款專為現代引擎設計的汽油，都能確保車輛以最佳狀態運作，避免因污垢導致效能衰退的困擾。今次推廣活動，正是加德士將這份「由內潔淨」的承諾，延伸至車身外護的全面體驗。

活動詳情如下：

推廣期：2025 年 11 月 15 日至 2026 年 1 月 9 日。

參與資格：加德士私人能源咭、加 FUN 咭或 VIP 再賞咭會員。

兌換方式：於加德士指定油站，憑單一特配 Techron® 汽油消費收據（折扣後淨額）即時兌換：

— 滿 HK$600：獲贈「精選潔淨組」免費禮品1件（隨機派發） + 1 個換領印花。

— 滿 HK$800：獲贈「星級潔淨組」免費禮品1件（隨機派發） + 1 個換領印花。

集印花優惠：集齊 5 個印花，即可兌換「清潔護理套裝」1份（任選一款，包括雨中舞玻璃護理套裝、牛魔王真皮護理套裝或牛魔王洗車蠟水護理套裝）。

注意事項：所有禮品及套裝數量有限，先到先得，換完即止。必須於交易當日即場兌換，逾期無效。詳情請參閱條款及細則。