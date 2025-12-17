大棠紅葉｜巴士專線即日開通　楓葉幾時轉紅？交通攻略一文看清

大棠紅葉指數｜元朗紅葉指數｜近日氣温驟降，有利元朗大棠楓香林樹葉變紅，又是時間去賞紅葉啦！漁護處於12月12日，公布元朗大棠紅葉指數為「綠」色級別，不過記者早前到訪過，即使紅葉仍是「綠」色，但只要1個技巧就能拍到跟紅葉的合照。還有好消息！港鐵巴士特別開設了賞楓專線，直達大棠，即看下文啦！



根據漁護處資料顯示，樹葉的細胞除了含有葉綠素外，亦含有呈黃色的胡蘿蔔素及紅色的花色素苷。只要天氣乾燥、氣溫低，葉綠素會加速分解，令樹葉轉為黃色及紅色。

只要天氣乾燥、氣温寒冷，葉綠素會加速分解，令樹葉轉為黃色及紅色。（漁護處）

大棠紅葉幾時紅？

一般而言，香港的紅葉比起其他國家或城市來得遲，11月下旬才有地區開始現紅葉。而大棠郊野公園楓香林今年的紅葉月份是12月至翌年1月，根據漁護處資料顯示，紅葉指數於12月12日轉為「綠」色，大家想知道幾時紅葉指數為「紅」色，可到大欖郊野公園楓香林紅葉情報！

雖然紅葉指數在現階段仍然為「綠」色級別。不過，記者在12月6日前往大棠楓香林，樹上也有少許紅葉。人流較少，其實也是賞楓的好時機，大家只要走在最紅的那棵，以「低炒」角度也可以拍岀跟紅葉合照的照片！

大棠紅葉季節有特別節目？

另外，「紅葉嘉年華」將在12月13日至2025年1月11日期間舉行，逢星期六、日及公眾假期上午10時半至下午4時，楓香林行山道設有相片展覽、攤位遊戲等活動，有得玩又可以同紅葉打卡，一舉兩得！

12月14日至2025年1月1日期間，逢星期六、日及公眾假期上午10時半至下午4時，楓香林行山道會進行「紅葉嘉年華」。（漁護處）

另一活動「郊野公園自然導賞」也會在2025年12月13日至2026年1月11日期間，每日上午9時半至下午4時舉行，導賞路線由大棠山路往千島湖觀景台的路口，即場參與，無需報名！不過記者提提大家，參加者岀發前應視乎個人體能或身體狀況是否適合參與，岀發前亦要記住著多件衫上山呀！

大棠紅葉有什麼前往交通方法？

大棠紅葉交通｜【路線1】港鐵朗屏站►K66A巴士

適逢紅葉潮，港鐵巴士推出期間特別專線K66A巴士，由朗屏站直達大棠山道站，由2025年12月13日起投入服務至2026年1月11日，逢周六、日及公眾假期行駛。於大棠山路站下車後，沿大棠山道旁的行人道步行上山，約45分鐘到達楓香林。

港鐵於往年會特別安排印有「大棠紅葉」宣傳的接駁巴士。（港鐵圖片）

大棠紅葉交通｜【路線2】港鐵朗屏站►K66巴士

於港鐵朗屏站B2岀口，步行至屏昌徑乘坐K66巴士，於大棠山路站下車，沿大棠山道旁的行人道步行上山，約45分鐘到達楓香林。

於港鐵朗屏站，轉乘K66巴士，下車步行約45分鐘。（小紅書@糖吉）

大棠紅葉交通｜【路線3】港鐵元朗站►步行或輕鐵►大棠線小巴

於港鐵元朗站E或G1岀口，步行至輕鐵總站前方向轉右，經小巷步行至元朗千色匯小巴總站；或乘坐輕鐵，由總站至大棠路下車，步行約11分鐘至元朗千色匯小巴總站。在元朗千色匯小巴總站乘小巴至大棠山路巴士站，沿大棠山道旁的行人道步行上山，約45分鐘到達楓香林。

於港鐵元朗站，步行或轉乘輕鐵至大棠路，走至元朗千色匯小巴總站，乘小巴於大棠山路巴士站下車步行約45分鐘。（網上圖片）

大棠紅葉交通｜【路線4】元朗形點►68R九巴

九巴將於2025年12月25日及26日，安排68R號線來往元朗形點交通交匯處至大棠（近涼亭），沿大棠山道旁的行人道步行上山，約50分鐘到達楓香林。

九巴將於2025年12月25日及26日，安排68R號線來往元朗形點交通交匯處至大棠（近涼亭）。（九巴官網）

