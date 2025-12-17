中九龍繞道懶人包｜12.21通車！巴士新線、改道？哪區居民受惠？

中九龍繞道路線｜中九龍繞道通車｜中九龍經常交通擠塞......好消息終於來了！備受矚目的基建工程迎來重大里程碑，中九龍繞道（油麻地段）將於12月21日正式通車。這不僅是駕駛者的福音，更能打通九龍東西脈絡，惠及多區市民！想知道新路段如何連接西九龍公路？新巴士線途經哪些地區？《香港01》好食玩飛為大家以一文整合通車時間、路線圖等等，即看下文啦！



中九龍繞道｜這是什麼工程？

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，車速限制為每小時80公里。繞道連接西九龍的油麻地交交匯處，與東九龍的啟德發展區及九龍灣道路網。在繁忙時間，由油麻地前往九龍灣的車程更可由30分鐘縮短至5分鐘，緩解交通擠塞。

駕駛者從西面出入口可經海寶路、西九龍公路及連翔道，來往西區、葵涌、大嶼山、長沙灣、油麻地及尖沙咀等各區；至於東面出入口則接駁啟德交匯處及九龍灣道路網，駕駛者可經承啟道、啟祥道及啟福道，來往啟德體育園、九龍灣、觀塘及啟德郵輪碼頭等。

中九龍繞道｜幾時通車？需收費？

中九龍繞道（油麻地段）將於12月21日通車！中九龍繞道（油麻地段）將連接未來中九龍繞道（九龍灣段），以及將軍澳—藍田隧道組成六號幹線，屆時才開始實施收費（$8），現階段不需收費。

中九龍繞道｜新增哪些行車路線？

在油麻地設有7個出入口，可經海寶路、西九龍公路及連翔道來往尖沙咀、西區海底隧道、大角咀或葵涌；啟德則設有8個出入口，可經承啟道、啟祥道及啟福道往返啟德、九龍灣、啟德郵輪碼頭或觀塘。

中九龍繞道｜有新巴士線？原有巴士線改道？

城巴宣布於下星期一（22日）開辦首條取道中九龍繞道的機場巴士路線A28X。（城巴提供）

首階段主要涉及8條路線，主要為連接新界西北（屯門、元朗、天水圍）至九龍東（觀塘、九龍灣）的繁忙時間特快線，相信荃灣西、元朗、天水圍、屯門、將軍澳地區的居民能受惠。以下路線將於12月22日生效：

新增路線

1.九巴33X 荃灣西站公共運輸交匯處－油塘公共運輸交匯處（單程收費$15）

2.九巴252S 恆順園－觀塘碼頭（單程收費$20.8）

3.城巴A28X 將軍澳站公共運輸交匯處－機場（地面運輸中心）（單程收費$44）



改道路線

1.九巴258X 寶田－觀塘碼頭（單程收費$20.8）

2.九巴259S 龍門居－觀塘碼頭（單程收費$20.8）

3.九巴259X 龍門居－觀塘碼頭（單程收費$20.8）

4.九巴268P 媽橫路－觀塘碼頭／觀塘碼頭－朗屏站（單程收費$20.8）

5.九巴269S 天水圍市中心－觀塘碼頭（單程收費$20.8）



