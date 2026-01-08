天文台料周五續冷　冬天睡覺保暖5禁忌　喝1飲品禦寒隨時變失溫

天文台｜睡覺保暖禁忌｜睡覺保暖｜天文台預料，受乾燥的冬季季候風持續影響，未來一兩日廣東普遍晴朗，早上寒冷，日間非常乾燥。天文台料未來兩日本港續冷，明日（9日）市區氣溫低至攝氏12度，分區氣温料更低見6度，達寒冷水平。



天氣寒冷，不少人睡覺都會出盡法寶保暖，不過如果用錯方法，隨時會「愈睡愈凍」。《香港01》好食玩飛頻道整理睡覺保暖5大禁忌，當中包括不少港人的保暖誤區，例如不少人都會誤用電暖氈，隨時會導致失眠；原來著襪睡覺反而會令體溫下降；蓋被的先後次序亦有極大講究。想知更多一定要看下去。



天文台預測周五氣溫最低12度

天文台預測，明日最低氣溫低見12度。（天文台官網截圖）

天文台預料，受乾燥的冬季季候風持續影響，未來一兩日廣東早上寒冷，日間非常乾燥。天文台亦預測，明日最低氣溫低見12度。

天文台自動分區天氣預報顯示，明日早上7時，有3區僅9度。（天文台官網截圖）

天文台自動分區天氣預報更顯示，明日早上7時，有3區僅9度，5個分區更錄得個位數溫度，打鼓嶺更低至6度 ，達寒冷水平。天文台亦預測，一股偏東氣流會在下週初影響華南沿岸，受乾燥的季候風影響，風勢頗大，預料下周二開始回暖，最高氣溫回升至22度。

冬天睡覺保暖禁忌｜【1】勿用100度的沸水注入暖水袋

勿用100度的沸水注入暖水袋。（AI製圖）

寒流來襲，不少港人防寒時會使用暖水袋作保暖物品入睡，但原來使用不當，極易釀成燙傷悲劇。香港海關提醒市民每次使用產品前應小心檢查，如發現接縫位置有破損跡象，須立即停止使用。

當局又建議大家切勿把攝氏100度的沸水注入暖水袋，正確使用方法，是應先將熱水稍為放涼至80度以下才入袋，以免熱水袋過熱導致皮膚灼傷；另外切勿把熱水裝注至暖水袋頸部，應預留適當空間，裝大約三分之二滿；注水後須檢查活塞是否擰緊；及切勿摺疊暖水袋。

冬天睡覺保暖禁忌｜【2】不建議長開電暖氈

天氣轉冷，許多人會使用電暖氈作保暖，但從睡眠質素來看，不建議長開使用。杏林大學名譽教授古賀良彦接受台灣Yahoo新聞訪問時建議，理想的睡眠室溫應維持在攝氏20度左右，濕度40%至60%，而不是依賴電暖氈整晚加熱。

古賀良彦指，若電熱毯整夜高溫加熱，會干擾人體的體溫調節機制，反而令人睡得淺、容易口乾舌燥。長時間的高溫會加速皮膚水分流失，引起乾燥、搔癢，容易造成過敏。睡前預熱，睡時關閉才是最安全的做法！

冬天睡覺保暖禁忌｜【3】著厚襪容易影響血液循環

不少人因容易手腳冰冷的體質，選擇穿著厚襪入睡，不過過緊的厚襪反而會壓迫血管，影響血液循環。

台灣媒體《早安健康》引述日本知名的醫學博士森田豐醫師提醒，若穿厚襪子太緊會影響腳板血循環，在睡夢中會持續壓迫足底微血管。更關鍵的是，厚襪僅能鎖住皮膚表層的溫度，卻無法提升深層體溫，這種外暖內寒的錯覺，反而讓腳板越來越冷。

冬天睡覺保暖禁忌｜【4】蓋被次序搞錯影響保暖

正確保暖做法應該是將毛毯墊在床上，然後身上蓋羽絨被。（東海電視台)

冬天蓋厚被原本是為了保暖，但原來蓋被次序搞錯會影響保暖，身體熱量反而會流失。不少人會先蓋毛氈，再蓋羽絨被，但這樣做原來是錯誤做法，保暖效果可差4度，據日本節目《林修の今でしょ！講座》的實測，正確做法應該是將毛毯墊在床上，然後身上蓋羽絨被，如果大家還是覺得很寒冷，還可以在在羽絨被的面上再加上一條毛氈，隔離冷空氣。

睡覺保暖禁忌｜【5】飲酒禦寒反致失溫

不少人習慣在寒冷的冬夜飲兩杯再入睡，以為酒精下肚後全身發熱，既暖身又助眠。但其實這是極其危險的失溫陷阱。台灣媒體《健康醫療網》曾引述葉宗儒醫師解釋，酒精會擴張皮膚表面的毛細血管，讓血液流向四肢。

雖然飲酒會讓人短暫感到皮膚發燙、面紅耳赤，但這其實是將內臟的熱能向外散發。酒精會遲鈍大腦的體溫調節中樞，甚至抑制「冷顫」這類自主產熱的本能，讓人即使處於低溫狀態也未能察覺，因此飲酒不但無法保暖，還會令你感到愈來愈寒冷。

