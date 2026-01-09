西貢馬拉松2026｜1.11西貢交通安排　邊條小巴線停駛？附20間美食

西貢馬拉松2026｜跑季開鑼！本周日（11日）西貢將舉行馬拉松賽事，屆時萬宜水庫及北潭涌一帶將實施多項西貢交通安排及臨時封路措施。無論你是準備挑戰自我的跑手，還是打算周末入西貢郊遊的市民，都要格外留神！受賽事影響，部分專線小巴路線將會停駛或改道，出發前必看本懶人包以免行程受阻。當然，揮灑汗水後最重要是補充體力，文末特別附上20間西貢美食推介，助你跑完即刻歎好西！



馬拉松香港2026｜西貢馬拉松交通安排！往東壩小巴暫停服務？

因應兩場馬拉賽事舉行，周末上午西貢一帶有封路安排，包括來往萬宜水庫東壩的道路。（運輸署Facebook圖片）

為配合周日（11日）在西貢北潭涌及西貢萬宜路舉行的馬拉松活動，部分路段會進行封閉，要前往西貢人士便要留意。

大網仔路介乎北潭涌傷健樂園及西貢萬宜路之間的路段

封閉時間：上午7時25分至7時35分、7時55分至8時05分間歇封閉



西貢萬宜路由其與大網仔路交界處起，至同一交界以南約8.3公里處止的路段

封閉時間：由上午7時30分至下午1時30分臨時封閉



西貢馬拉松2026｜公共交通安排

西貢萬宜路封閉期間，新界專線小巴第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩），將由北潭涌開出的首班車（即上午9時30分）起，暫停服務至下午1時30分，而的士亦不能進入，直至道路重開為止。

在公共運輸服務暫停期間，遊人只可步行前往東壩。警方會視乎現場路面實際情況，調整封路範圍和更改或暫停公共運輸服務。

西貢馬拉松2026｜西貢美食推介

跑完步、揮灑汗水後最重要就是補充體力！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了20間西貢必食推介，助你跑完即刻歎好西！

西貢美食【1】M Square —— 有得打機！必食星型Pizza、安格斯漢堡

M Square是位於香港WM酒店內的西式餐廳，佔地近6,000呎，除了精緻餐點外，更提供桌球、足球機、模擬高爾夫球等娛樂設施免費體驗！必食推介有星型手工Four Cheese Pizza，4種芝士分布在不同區域，帶來四種不同口味，更有爆漿加拉絲效果！餐廳的安格斯漢堡同樣出色，手打安格斯牛肉搭配外脆內軟的麵包，大大份又足料！

M Square

地址：西貢惠民路28號洲至奢選香港WM酒店地下低層A1號舖



西貢美食【2】Pepperonis Pizza & Cafe —— 抵食正宗意大利Pizza！

Pepperonis Pizza & Cafe在1992年已經開業，主打正宗意大利Pizza，每日全手工製作的新鮮醬汁和食材，並選用100%真芝士，多年來都深受西貢人歡迎！招牌菜新奧爾良薄餅，餡料豐富，有雞肉、蘑菇、酸奶油、甜辣椒汁等，更有超多芝士，非常邪惡！餐廳另有各式意粉、甜品、牛扒等，價錢亦相當親民，以Pizza為例$138就食得到！

Pepperonis Pizza & Cafe

地址：西貢普通道1592號地舖



西貢美食【3】Kachimushi —— 特色冰火荷蘭鬆餅／超人氣和牛吐司

Kachimushi是由幾位年輕人主理的西式咖啡店，裝潢則走日系無印風格，門口更是標誌性的打卡位！餐廳提供一系列精緻咖啡、酸種麵包及荷蘭鬆餅，其中最人氣的酸種麵包有黑松露蟹肉沾醬配吐司、和牛吐司及波特蘑菇吐司；荷蘭鬆餅方面則以雜莓及檸檬Pancake最受歡迎，以鑄鐵鍋承載香脆鬆餅及雪糕，冰火交融非常惹味！

Kachimushi

地址：西貢市場街35號地舖



西貢美食【4】NN Coffee —— 磯燒鮑魚蕎麥麵／日系手工意粉

NN Coffee是一間樓高兩層的簡樸咖啡店，主打日系精緻餐點及咖啡。人氣推介包括日式磯燒時令鮑魚月見蕎麥麵、巨大鰻魚玉子丼、照燒雞扒拌飯團、明太子龍蝦手工意粉等，份量十足而且用料高質，門口更設有寵物友善的戶外餐桌！

NN Coffee

地址：西貢市場街47號地舖



西貢美食【5】炭之燒鳥 —— 超少見日式居酒屋！必試特色雞掌肉、雞腳筋

炭之燒鳥是西貢少見的日式串燒居酒屋，主打一系列日式串燒、燒物及炸物。餐廳只有幾位員工，加上所有餐點即叫即燒，因此下單後需要等待至少15分鐘才會有餐點上桌，但絕對值得！當中必食推介有牛舌、雞腎、燒羊架、雞軟骨，還有超級邪惡的鵝肝雙蛋飯，以及罕見的雞掌肉及雞腳筋！串燒約$30起，價格亦不算太貴。

炭之燒鳥

地址：西貢市場街51號地舖



西貢美食【6】牛牛 —— 沙嗲牛／鹽燒厚切牛脷芯

記者在「牛牛」點了2款沙嗲牛，分別是沙嗲牛肉麵和沙嗲面珠登麵，小食則點了鹽燒厚切牛脷芯，兩碗沙嗲牛都有濃郁的沙茶醬，麵底分量十足，至於牛肉方面，記者較喜歡普通牛肉，較有咬口！不過如果喜歡吃淋身的牛，面珠登就啱晒你！而記者大推鹽燒厚切牛脷芯，肉質鮮嫩、口感爽口！想味道再昇華的話，可以點其他醬料，枱上放了5款醬汁，分別有海苔、蜂蜜芥末、麻辣、孜然粉和BBQ醬。

牛牛

地址：西貢福民路58號高富樓A座地下32號舖



西貢美食【7】德興麵家 —— 老字號牛腩麵

除了吃海鮮、嗌小菜，西貢很多食店都比較早打烊，不過德興麵家開到凌晨1點！而且還要平靚正！記者點了2款麵，分別是半肥瘦牛腩湯麵和淋腩撈麵，牛腩份量十足！每碗麵至少有8件牛腩，最具特色是牛腩可以揀肥瘦比例和軟爽之分。

德興麵家

地址：西貢福民路58-72號高富樓地下12號舖



西貢美食【8】林記小食 —— 腸粉／燒賣／魷魚／砵仔糕

想吃香港地道小食，「林記」就有齊晒！記者幫襯當日大排長龍，見到現場最多人點腸粉、燒賣，記者亦點了，然後加了一串魷魚。腸粉的口感嫩滑；燒賣也有少少魚味，魷魚最加分！非常爽口！醬料方面，也調配得不錯，不會好鹹！除了腸粉、燒賣、魷魚外，還有砵仔糕、撈麵、餈飯等港式小食。

林記小食

地址：西貢福民路58-72號高富樓地下14號舖



西貢美食【9】西貢小老婆 —— $1一粒椰絲蛋糕仔／老婆餅

連OpenRice都找不到的隱世小食「西貢小老婆」，販售香港懷舊糕點小食，例如老婆餅、蛋黃酥，記者在大約下午5時來到這家店，老婆餅已賣光了，喜歡吃老婆餅的你，記得早點來！另外，最多人排隊買的是蛋糕仔，有原味和椰絲味，$1一粒！記者買了$5原味和$5椰絲味，還剛好吃到新鮮岀爐的！蛋糕仔的質感鬆軟，而且椰絲不會太甜，值得一吃！

「西貢小老婆」的蛋糕仔是$1一粒！（古嘉瑋 攝）

西貢小老婆

地址：西貢正街38號地下



西貢美食【10】來德好蝦麵廚房 —— C AllStar釗峰常幫襯／雞煲／冰鎮咕嚕肉

來德好蝦麵廚房一般在上下午時段，以麵檔形式營業為主；晚上時段，則以中菜形式營業，有小菜可以嗌，還有雞煲！「來德好」的招牌蝦麵，大部分網民都認為湯底相對普通、蝦味不足，麵質是幼身的那款，不過配料尚算多，有星馬豆腐、蝦、魷魚等。至於，晚上時間則有人潮在排隊吃雞煲、嗌小菜，冰鎮咕嚕肉更是網民非常推薦的菜色，口感冰涼、外皮幾脆！當天，記者還偶遇香港歌手C AllStar成員釗峰，原來他經常來幫襯！

來德好蝦麵廚房

地址：西貢普通道62號地舖



西貢美食【11】西貢咖啡餅店 —— 蝴蝶酥／菠蘿包／葡撻

西貢咖啡餅店的冰火菠蘿油是西貢名物之一！已經開業10多年的西貢咖啡餅店主打葡撻、奶撻、蝴蝶酥等餅食，當中菠蘿油最受歡迎，菠蘿油外層包皮鬆脆，鬆軟的麵包加入菠蘿油，十分美味。餅店門外經常大排長龍，菠蘿油平日下午5點前已經沽清。

西貢咖啡餅店

地址：西貢海旁廣場2號金寶閣6-7號舖地下



西貢美食【12】金雞去骨海南雞專門店——老字號海南雞

西貢食街的金雞，據悉已開業逾15年，曾獲黃秋生及多個電視台飲食節目推介，以香嫩去骨海南雞、裹滿雞油香的黃飯、及自家製瑤柱湯、南瓜湯，多年獲食客大讚。餐廳有二人及四人餐，餐內除了海南雞，亦可以一嘗餐廳滷水豬手或手剁鹹魚蓉肉餅，又有時菜，十分豐富，人均都只需$94，性價比超高！大家到西貢不妨到這裏食晚飯！

金雞去骨海南雞專門店

地址：西貢福民路(食街)34號地舖

電話：3488 9844



西貢美食【13】Rias Coffee —— 手沖咖啡

Rias Coffee主要販賣來自世界各地、不同風味的咖啡豆，點選之前還可以親自聞下，揀啱自己心水的咖啡口味！畢竟價錢較貴，一個套餐價錢為$120，套餐當中包括2款杯和1個壺，最神奇是同一款咖啡，用2款不同形狀的杯載著，味道也會不同。

Rias Coffee

地址：西貢市場街34號地舖



西貢美食【14】Neko 熊穴 —— 自家製手打烏冬／班戟

日式庭園風Cafe人氣Neko 熊穴，主打自家製手打烏冬及班戟，當中必試雞肉丸子手打烏冬和日式抹茶班戟！Cafe是寵物友善餐廳，店內設有室內小庭園及日式榻榻米座位，還有面向開揚海景的室外露天位，滿滿和風感，非常適合打卡影相。

Neko 熊穴

地址：西貢西貢海傍街2號地下B號舖



西貢美食【15】Little Cove Espresso —— 主打素食／酸種黑麥包

另一間西貢Cafe推介就是墨爾本風CafeLittle Cove Espresso，主打素食菜式，有酸種黑麥包、果昔盆、沙律、蔬菜碗等較健康的輕食，勝在擺盤打卡必食。而且環境也十分適合打卡，接近兩層高的白色裝潢，而且設有露天戶外座位，空氣流通之餘亦可感受陽光！整體又以自然採光為主，進來就感到放假的輕鬆。

Little Cove Espresso

地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖



西貢美食【16】小滿定律 —— 希臘乳酪雪糕／海鹽焦糖脆脆

位於西貢的乳酪雪糕店Law of Yogurt小滿定律，主打以希臘乳酪製作乳酪雪糕，乳酪的味道較濃郁，質地厚重且入口更滑，因此受到不少人喜愛。不但配料豐富，更可以選擇不同醬料配搭，當中包括人氣必食招牌海鹽焦糖脆脆、綠茶糯米糍、檸檬芝士蛋糕等，款款各有特色，賣相好看之餘份量不少，雪糕控絕對值得一試！

小滿定律

地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖



西貢美食【17】Hushush Ice Cream Coffee —— 手工雪糕／酒味雪糕

Hushush Ice Cream Coffee最出名就是小店自家製的手工雪糕，會隨著季節及時令食材轉換款式，雪糕口味配搭新穎，更有用上威士忌及陳釀砵酒等香濃酒味雪糕，吸引不少雪糕迷前往朝聖。除了手工雪糕，小店的咖啡同樣出色，有坊間較少見的Apple Cold Brew及Spanish Latte；另外亦供應貝果等輕食。

Hushush Ice Cream Coffee

地址：西貢西貢海傍廣場2號金寶閣地下2號舖



西貢美食【18】neoart3 COFFEE Lover —— 手沖咖啡／提拉米蘇

西貢新開Café「neoart3 COFFEE Lover」，主打意大利風情，裝修及美食都以意大利文化為主。Café位於3層高小黃屋內，外牆以鮮黃色為主調，加上棕色簷蓬及露天座位，如置身意大利小鎮！招牌手沖咖啡、意式甜品如提拉米蘇、鏡面球狀蛋糕、酸種麵包配自家製牛油果醬及本地手工果醬等，另有多款熱食供應。

neoart3 COFFEE Lover

地址：西貢市場街26號地舖



西貢美食【19】勝記海鮮酒家 —— 曾獲米芝蓮／鮮鮑魚

想食中餐都有選擇！勝記海鮮酒家曾連續4年獲得米芝蓮一星認證，海鮮為每日新鮮運到，可以選擇不同套餐歎海鮮及招牌菜，包括不同製作的鮮鮑魚、外脆內軟的黃金脆豆腐及惹味椒鹽鮮魷等。

勝記海鮮酒家

地址：西貢西貢大街33-39號地舖



西貢美食【20】六福菜館 —— 曾獲米芝蓮／椒鹽瀨尿蝦

位於西貢市場街的六福菜館同樣曾獲米芝蓮一星推介，店舖門面比較低調，但仍然吸引不少食客多走幾步，品嘗小店的海鮮菜式與鑊氣小炒。必食推介包括椒鹽鮮鮑魚、金湯魚蓉羹、椒鹽瀨尿蝦和鹽水蒸西貢魚仔等。

六福菜館

地址：西貢市場街49號地舖



（全文完）