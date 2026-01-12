特約內容
Cherry床品葵涌清貨大開倉 純棉床品/蠶絲被$89起
撰文：王玥晨
出版：更新：
農曆新年將至，趁新一年去舊迎新，又是時候為自己與家人入手新床品！知名床品品牌Cherry於1月16日至28日，舉行一年一度的震撼開倉，今年要特別提提大家，開倉地點已遷往葵涌偉倫中心，地方更寬敞，掃貨更盡興！全場貨品激減清貨，最平$89起就有交易。今次率先為大家整理了現場5大必搶區域，想換新床品的朋友記得帶夠「銀彈」去掃貨！
超抵買床品$89起入手純棉系列
想以最低成本入手優質床品？「超抵買床品」區有多款高性價比之選。
均一價 $289 專區
對於精打細算的家庭主婦來說，這個專區絕對是回本首選。Cherry 推出多款「均一價 $289」的產品，任何尺寸都以均一價發售，鎖定心水為全家添置新品！
超值床品區 高針數、天絲奢華之選
如果對睡眠質素有更高要求，想睡得像五星級酒店，就要鎖定超值床品區。
限量必搶及斷碼清貨 意大利皇室高質床品套裝
識貨之人一定會瞄準羽絨被！現場有少量極筍貨品，手快有手慢冇。
此外，終極斷碼清貨區大平賣，清貨價$150至$250就可以買到枕頭、床笠加枕袋套裝、被袋或者一張被，或許會有意外收獲。
著數換購 滿$300即加購
Cherry更加碼推出換購優惠，只要在現場一次消費滿 $300，就可以超值現金價換購實用小物。
最後溫馨提示大家，全場大量推廣貨品都以超值「現金價」發售，為了加快付款流程及確保享受到最抵優惠，記得自備足夠現金。場內購買現金價以外貨品滿$600才可以選擇以電子方式付款。
開倉地址﹕葵涌大連排道 192-200 號偉倫中心 2 期 20/F (使用1號或2號貨用電梯直達)
開倉日期﹕ 2026 年 1 月 16 日至 1 月 28 日 (假日照常)
營業時間﹕ 上午 10:00 – 晚上 7:00
查詢電話﹕ 2330-6811
官方網站﹕ www.cherryhome.com.hk
Facebook：www.facebook.com/cherrybeddinghk
（資料及相片由客戶提供）