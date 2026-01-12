Cherry床品葵涌清貨大開倉　純棉床品/蠶絲被$89起

農曆新年將至，趁新一年去舊迎新，又是時候為自己與家人入手新床品！知名床品品牌Cherry於1月16日至28日，舉行一年一度的震撼開倉，今年要特別提提大家，開倉地點已遷往葵涌偉倫中心，地方更寬敞，掃貨更盡興！全場貨品激減清貨，最平$89起就有交易。今次率先為大家整理了現場5大必搶區域，想換新床品的朋友記得帶夠「銀彈」去掃貨！



超抵買床品$89起入手純棉系列

想以最低成本入手優質床品？「超抵買床品」區有多款高性價比之選。

100% 純棉990針系列包括床笠連枕袋，單人至特大尺寸，只需$89起。（原價$499-$869）

家裡有小朋友或喜歡卡通的朋友留意，人氣卡通系列有角落小夥伴、輕鬆小熊、多啦A夢等人氣角色的床笠加枕袋，開倉價只需$139起。（原價$700 -$7,800）

100%澳洲純羊毛冬厚被，單人至加大只需均一價$399就可以帶走。（原價$1,700-$2,100）

Outlast感溫記憶凝氧枕特有NASA研發Outlast®專利物料，調節溫度，減少出汗情況，只需$399。（原價$1,899）

均一價 $289 專區

對於精打細算的家庭主婦來說，這個專區絕對是回本首選。Cherry 推出多款「均一價 $289」的產品，任何尺寸都以均一價發售，鎖定心水為全家添置新品！

100% 純棉高針活性印套裝，包含床笠、枕袋及被袋。單人至加大均一價$289 (原價$1,850-$2,525)

高級大豆蠶絲冬厚被，保暖度佳且比傳統棉被輕，冬天必備。單人至加大均一價$289 （原價$1,700-$2,100）

睡姿調適枕專為改善睡眠姿勢而設，保護頸椎健康，提升睡眠品質。開倉價$289（原價$1,899）

超值床品區 高針數、天絲奢華之選

如果對睡眠質素有更高要求，想睡得像五星級酒店，就要鎖定超值床品區。

經典頂級緹花1600針套裝有齊床笠、枕袋和被袋。單人至特大均一價$499。（原價$4,800-$7,200）

100% 全天絲1380針套裝觸感絲滑親膚，單人至特大均一價$699。（原價$4180 - $6480）

匹馬棉2180針系列採用棉中之首，美國Supima頂級棉花，手感極佳，床笠連枕袋超高針數，單人至特大均一價只需$499。（原價 $1900 - $3300）

限量必搶及斷碼清貨 意大利皇室高質床品套裝

識貨之人一定會瞄準羽絨被！現場有少量極筍貨品，手快有手慢冇。

80%波蘭羽絨冬厚被單人至加大均一價 $699，每人限購 1 張。（原價$2,350-$2,940）

90%白鵝羽絨冬厚被（瑞士抗菌專利）單人至特大必搶價$1,399 起，每人限購1張。（原價$4,300-$7,800）

原裝意大利皇室貢緞緹花1600針禮盒套裝，單人至特大均一價$850。（原價$4,800-$7,200）

此外，終極斷碼清貨區大平賣，清貨價$150至$250就可以買到枕頭、床笠加枕袋套裝、被袋或者一張被，或許會有意外收獲。

著數換購 滿$300即加購

Cherry更加碼推出換購優惠，只要在現場一次消費滿 $300，就可以超值現金價換購實用小物。

加$60換購抗菌舒適枕、進口手工藝咕𠱸或抗菌防水枕頭保護套一件。

加$80換購舒適毛毯或純棉枕袋一對。

最後溫馨提示大家，全場大量推廣貨品都以超值「現金價」發售，為了加快付款流程及確保享受到最抵優惠，記得自備足夠現金。場內購買現金價以外貨品滿$600才可以選擇以電子方式付款。

開倉地址﹕葵涌大連排道 192-200 號偉倫中心 2 期 20/F (使用1號或2號貨用電梯直達)

開倉日期﹕ 2026 年 1 月 16 日至 1 月 28 日 (假日照常)

營業時間﹕ 上午 10:00 – 晚上 7:00

查詢電話﹕ 2330-6811

官方網站﹕ www.cherryhome.com.hk

Facebook：www.facebook.com/cherrybeddinghk

（資料及相片由客戶提供）