酒店風筒竟比馬桶髒　千萬別亂用！隨時致脫髮　專家教3招自救

酒店｜旅遊｜大家一直以為，酒店房內最恐怖的細菌溫床是廁所板，不過原來洗頭後必用的風筒才是最多菌的地方！有外媒引述植髮外科醫生指，酒店風筒長期積聚的細菌同黴菌，隨時比馬桶更污糟，吹頭隨時令頭皮生癬，嚴重更會導致脫髮禿頭！即睇下文拆解原因及3招防伏貼士。



旅遊酒店衛生｜風筒為什麼比馬桶更骯髒？

很多人以為酒店房間內最污糟的是馬桶，但根據英國媒體Express引述土耳其植髮外科醫生Dr. Emrah Cinik的分析，原來風筒是房內最被忽視的衛生黑點。

他指，酒店房務員打掃時，通常集中消毒馬桶、更換床單，但極少會清潔風筒，尤其是風筒內部的過濾網及出風口。另外，風筒使用後會有餘溫，加上放在潮濕的浴室內，容易積聚水氣，令內部零件及積塵成為黴菌及細菌繁殖的理想溫床。

旅遊酒店衛生｜越吹越禿頭？隨時導致兩大危機

這個隱藏的衛生黑點令不少人驚訝，Dr. Cinik更警告使用這些受污染的風筒，後果可能比想像中嚴重，會造成2大危機。

酒店風筒衛生問題｜1. 頭皮癬

風筒內部的灰塵、黴菌及蟎蟲，會隨當你開啟風筒時，直接噴到剛洗乾淨的頭髮及頭皮上。Dr.Cinik指如使用不潔的風筒，會增加頭皮感染癬及其他真菌的風險，引致頭皮紅腫、痕癢及脫皮。

酒店風筒衛生問題｜2. 毛囊壞死致脫髮

高溫加上細菌感染，會令毛囊發炎受損。他指，如果沒有及時處理，毛囊可能會永久壞死，導致頭髮稀疏，甚至造成禿頭。

酒店風筒衛生注意｜不想中招？專家教3招自保

在旅途中為了避免禿頭危機，Dr. Cinik建議使用酒店風筒前，做以下3個步驟來降低風險：

酒店風筒自保方法｜1. 檢查出風口及濾網

使用前先留意風筒的濾網及出風口，如果有明顯的灰塵積聚或污漬，可用紙巾稍作清理。如果打開時聞到霉味，最好完全避免使用，或向酒店查詢更換。

酒店風筒自保方法｜2. 吹頭時保持距離

不要將出風口緊貼頭皮，應保持一定距離，減少細菌直接接觸頭皮的機會。

酒店風筒自保方法｜3. 先空吹數秒

先對著空曠位置吹數秒鐘，噴射出內部一些積聚的灰塵和碎屑，盡量排走部分污漬及致敏源後才使用。

