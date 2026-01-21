新年送禮推介｜八大ISABELLE曲奇禮盒　限定店享開幕優惠

農曆新年又到啦！拜年送禮清單是不是讓你傷透腦筋？每次都想送得有心意、夠體面，又不想跟別人一樣，但挑來挑去總是那幾樣？法式精緻浪漫甜點品牌 ISABELLE 就為大家量身打造多款匠心製作的曲奇禮盒，頂級法式甜點的奢華質感，展現送禮者的不凡品味。它不只是美味，更是一份精心準備、充滿溫度的藝術品。ISABELLE 尖沙咀 The ONE 期間限定店亦已開幕，更有限時開幕優惠低至66折，大家記得要把握時機，盡快去選購喇！



8大拜年必備曲奇禮盒！

1. 旋轉木馬 Merry-Go-Round (S) 原價$190 優惠價$170

禮盒以旋轉木馬為主題，粉色與金色交錯的復古華麗風格，視覺上極為精緻體面，適合「見家長」送予重要親友。旋轉木馬象徵著歡樂與美好時光的不斷循環，為新的一年帶來吉祥如意的祝福。禮盒內含阿薩姆茶、咖啡杏仁、甜心牛油等7款精選法式曲奇甜點，口味變化豐富。這份別具奢華質感的法式甜點，不再是千篇一律的傳統賀年禮品，無論送禮自用都充滿驚喜！

2. 旋轉木馬 (雙層) Merry-Go-Round (Circle) 原價$278 優惠價$220

這款「旋轉木馬 (雙層) Merry-Go-Round (Circle)」曲奇禮盒，延續了旋轉木馬系列的復古華麗風格和吉祥寓意，其雙層設計在農曆新年期間作為禮盒，更顯體面、隆重和奢華質感，多達12種豐富的口味，能滿足家中不同親友的喜好。

3. 新登場！幸福故事 Bonheur 原價$195 優惠價$168

禮盒以獨特圓柱形設計搭配別緻絲帶蝴蝶結，充滿法式浪漫氛圍，不僅造型精緻優雅，圓滿的外形更寓意著農曆新年的「團圓美滿」。禮盒內含7款精選法式甜點，包括阿薩姆茶曲奇、芝士薄餅等，口味豐富多樣，是拜年送禮的體面之選。

4. 新登場！香榭約定 La Promesse 原價$430 優惠價$380

禮盒以百合花線條與金色葉脈交織出優美花姿，展現出法式精緻的藝術美感，極為體面高雅，是拜訪重要親友或長輩的氣派之選。禮盒內有三層，包含多達18款頂級法式甜點，包括朱古力杏仁薄餅、焦糖杏仁船、紅莓紅酒曲奇，甚至還有朱古力藍莓小蛋糕等，口味與種類極致豐富，充足的份量與多元化的選擇，最適合一大班朋友共享新年甜蜜時光。

5. 財源滾滾 Treasure Trove 原價$148 優惠價$118

為長輩或商務夥伴挑選賀年禮盒？「財源滾滾 Treasure Trove」禮盒絕對是氣派之選！這款禮盒滿載吉祥寓意，特別適合向長輩或作為企業送禮，祝願財運亨通。內含6款精選法式甜點，包括阿薩姆茶曲奇、焦糖杏仁船、朱古力杏仁薄餅等，口味豐富多元，讓你與親友共享甜蜜，共迎美好新年。

6. 綺麗珍珠 Dazzling Pearl 原價$425 優惠價$370

這款精心打造的珍珠禮盒，將法式的精緻與浪漫融入其中，設計優雅且充滿奢華質感，非常適合送禮。禮盒採用雙層設計，內含多達12款豐富的法式甜點，包括擠花牛油曲奇、微鹹芝士夾心、焦糖杏仁船、朱古力雪球和錫蘭紅茶曲奇等，口味層次豐富，每一口都散發不一樣的獨特芬芳。

7. 花菲漫漫 (雙層) Fleur Heaven (Double) 原價$288 優惠價$235

以精心的提盒設計，秉持一貫的法式浪漫風格，將幸福與祝福注入其中。這款雙層禮盒內容極致豐富，集結16款法式甜點，包括伯爵茶法式薄燒、焦糖杏仁船、海苔脆曲奇，甚至還有朱古力藍莓小蛋糕和芒果酥等，口味與種類的多元化和充足的份量，最能展現送禮者的細膩心思與慷慨誠意，是一份體面又充滿美味驚喜的賀年禮品。

8. 錦繡年華 Michelle 原價$162 優惠價$135

深受喜愛的法式曲奇經典禮盒，外觀以色彩斑斕的花卉油畫印花為主題，並巧妙結合巴黎鐵塔的剪影，別具法國浪漫風情。更特別的是，禮盒的紙盒套內其實是精美的油畫布錦盒，享用完曲奇後，可作為首飾箱或儲物箱，延續這份甜蜜與美好。禮盒內含甜心牛油、阿薩姆茶、咖啡杏仁曲奇等5款經典口味。

全線一田現推出特價$118的超值優惠，絕對值得入手！

同場加映！4款必試賀年糕點

1. 新登場！開心果黑糖年糕 600克 原價$250 優惠價$156

ISABELLE 今個新年推出全新開心果黑糖年糕，絕對是今年賀年糕點的亮眼之作，巧妙將傳統年糕與近年大熱的開心果主題美食結合，帶來令人驚喜的創新風味！年糕基底選用香濃醇厚的黑糖，為傳統年糕注入深沉的焦糖甜香；而近年風靡甜品界的開心果則帶來獨特的堅果香氣與柔和的口感，讓整體味道層次豐富、甜而不膩，感受傳統與潮流碰撞出的甜蜜驚喜。

2. 櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕 600克 原價$215 優惠價$138

香港本地手工製作櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕，嚴選上等優質食材，無添加味精、防腐劑。清甜水潤的白蘿蔔絲配以日本直送的櫻花蝦與絲絲亮澤的乾瑤柱絲，每一口都散發著鮮香美味又濃郁的海洋風味，口感層次豐富、鹹香鮮美，微微煎至表面金黃後更是香氣四溢，讓人垂涎欲滴。

3. 抹茶紅豆麻糬年糕 600克 原價$215 優惠價$138

以日本精細研磨的特濃宇治抹茶粉，配上飽滿的紅豆，並特別增添了煙韌幼滑的麻糬顆粒，帶來破格創新的豐富口感。它在香港本地手工製作，嚴選優質食材，並承諾無添加味精、防腐劑。無論是用平底鑊煎或以氣炸鍋焗製，都能呈現外脆內軟的絕佳口感，是一款融合了傳統與日式風味的賀年美點。

4. 豐盛伯爵茶年糕 600克 原價$215 優惠價$138

將法式風味與傳統年糕完美結合，以香濃味醇的法式伯爵茶入饌，經由黃金比例調配，締造出軟糯幼滑的細緻口感。年糕整體芬芳馥郁、甜而不膩，雅致怡人。在享受美味的同時，也能感受到匠人的精緻手藝以及用心。

為了讓大家輕鬆準備體面又美味的賀年禮物，ISABELLE 賀年糕點禮券及電子券現正推出早鳥優惠低至63折，優惠期至2026年1月31日！此外，ISABELLE 尖沙咀 The ONE 期間限定店亦已隆重開幕，為大家帶來更多精緻禮盒選擇，開幕優惠更低至66折，讓你盡享購物樂趣，以最優惠的價格鎖定你的心水賀年禮品！

eShop：https://www.isabelle.com.hk/

銷售點：https://www.isabelle.com.hk/pages/retail-locations

ISABELLE 期間限定店

店舖地址: 香港九龍尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L410號舖

營業時間: 12:00 - 21:00

(港鐵尖沙咀站B1出口轉右 / 尖東站N5出口)

Facebook：@IsabelleHK

Instagram：@isabelle_hongkong

(資料及相片由客戶提供)