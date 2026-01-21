香港高鐵懶人包｜直達哪些目的地？路線/訂票方法/行李限制一文看

香港高鐵懶人包2026｜隨著港人北上成習慣，高鐵也成為大家旅遊、探親的常用交通工具之一。港鐵早前更宣布，高鐵香港段1月26日起會新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等，新增多個旅遊城市。《香港01》好食玩飛頻道記者整理2026年最新的香港高鐵乘車指南，當中包括高鐵路線、訂票方法、行李限制等大家最關心的資料，想知更多即睇下文了解！



今年1月26日起，香港高鐵連接國家高鐵網絡的直達逮，已增至超過110個，最遠可北至北京、西至成都、南至湛江，而廣深港段是港人最常使用的路線，主要連接深圳市及廣州市中心。高鐵的網絡雖發達，但仍有不少人在訂票時有疑問，下文將會為大家詳細講解：

香港高鐵懶人包2026｜1. 香港高鐵可直達哪裡？

香港高鐵網絡｜1. 短途熱門目的地有什麼？

深圳： 福田、深圳北、光明城、深圳坪山

東莞： 虎門、東莞、東莞南、常平

廣州： 廣州南、廣州東、慶盛

潮汕方向：潮汕、汕頭、惠州南、惠東、陸豐、汕尾、普寧、葵潭、饒平、深圳坪山

粵西地區：江門、湛江方向：江門、開平南、陽江、茂名、湛江西

佛山方向：佛山西、肇慶東、三水南

香港高鐵網絡｜2. 直達什麼長途城市？

華北地區： 北京西、天津西、石家莊、白洋淀鄭州東

華東地區：上海虹橋、杭州東、寧波、金華、溫州南、南昌西、贛州西、上饒、南京南、合肥南

福建地區：廈門、廈門北、福州、泉州、漳州、莆田、雲霄、詔安

華中地區：武漢、長沙南、岳陽東、衡陽東、郴州西

西南地區：重慶西、成都東、宜賓西、桂林西、南寧東、梧州南、昆明南、貴陽北、貴陽東

香港高鐵懶人包2026｜2. 香港出發行程要多久？

香港高鐵極大縮短了香港與內地的距離，從西九龍出發，最快僅需14至18分鐘即可抵達深圳，前往廣州亦只需約45分鐘，輕鬆實現大灣區一小時生活圈。若想周末品嘗潮汕美食，車程也僅在3小時內。另外，跨省長途路線3至4小時的車程即可觸達桂林山水、長沙美食或廈門海濱。

香港高鐵極大縮短了香港與內地的距離，前往廣州亦只需約45分鐘。（AI製圖）

香港高鐵懶人包2026｜3. 如何購買香港高鐵車票？

現在購買高鐵票非常方便，全面實行電子票，無需領取實體車票。

高鐵票購票方法｜1. 香港鐵高車站櫃位及售票機

香港鐵高車站櫃位及售票機適合不習慣使用手機 App 的長者或旅客，可親身到西九龍站辦理。 需排隊，且熱門時段，紅日、長假期很大機會即場買不到票。

高鐵票購票方法｜2. 中國鐵路12306官方網站

中國鐵路網官方票源，功能最齊全，有候補購票功能。但需完成實名認證，且操作介面主要配合內地習慣。

高鐵票購票方法｜3. Trip.com

Trip.com介面操作簡單，支援繁體中文及多種電子支付方式，包括信用卡、Apple Pay 等，常有獨家優惠。可同時預訂酒店和門票，適合規劃一站式行程。旅客可在15日預售期前提早於Trip.com填好行程及乘車人資料。當系統踏入預售時間的一瞬間，由系統在開售瞬間自動代購。

購買平台對比圖。（AI製圖）

香港高鐵懶人包2026｜4. 小童坐香港高鐵要收費嗎？

香港高鐵成人票適用於年滿14歲的旅客。而兒童票適用於6歲至未滿14歲的兒童，票價通常為成人票的50%。6歲以下兒童如不佔座位可免費乘車。

香港高鐵懶人包2026｜5. 香港高鐵座位種類？

香港高鐵為旅客提供多樣化的出行選擇，由港鐵營運的動感號設有一等及二等座，而中國鐵路營運的列車則增設尊貴的商務座。全線列車座椅均可配合行車方向旋轉，並配備充足的行李存放空間。

香港高鐵票種｜1. 商務座

這是高鐵最豪華的出行方式。每排僅設2至3個座位，極具空間感。旅客除可享用車站貴賓室外，紅色真皮座椅更能一鍵調節至180度全平躺狀態。配合獨立娛樂系統、電源及閱讀燈，加上拖鞋、毛毯及部分長途線提供的餐飲服務。

香港高鐵商務座每排僅設2至3個座位，可享用車站貴賓室。（資料圖片）

香港高鐵票種｜2. 一等座

位於動感號頭尾兩卡，採用2加2布局。座椅設備完善，包括獨立閱讀燈、腳踏及餐桌。乘客可享用全程免費 Wi-Fi，或透過座椅音響系享受沿途娛樂，需自備耳機。

香港高鐵一等座，採用2加2佈局。（資料圖片）

香港高鐵票種｜3. 二等座

位於動感號中間車廂，採用2加3佈局。雖然價格親民，但設施依然齊備，電源插座、掛鉤及餐桌一應俱全，並提供分段式免費 Wi-Fi 服務，滿足基本出行需求。

香港高鐵二等座，採用2加3佈局。（資料圖片）

香港高鐵懶人包2026｜6. 乘搭香港高鐵要提早多久到？

去到西九龍站先到B1層做好實名驗證和安檢，再下B3層的一地兩檢過關，就可以在B4層候車大堂坐定定等上車。過關人流有時比較多，想要行程順順利利，記得預早最少45分鐘到站。列車會在開出前15至20分鐘開始檢票，開車前5分鐘準時截龍，千萬別太遲排隊。

高鐵乘客入境路線圖。（AI製圖）

香港高鐵懶人包2026｜7. 坐香港高鐵要帶什麼證件？

香港/澳門居民：港澳居民來往內地通行證（回鄉證）

中國內地居民：中華人民共和國居民身份證（二代證）、中華人民共和國往來港澳通行證（雙程證）

台灣居民：臺灣居民來往大陸通行證（臺胞證）

其他國籍：有效護照及有效簽證

香港高鐵懶人包2026｜8. 香港高鐵行李限制與注意事項

成人旅客每人免費攜帶物品20公斤，兒童10公斤。每件行李外部尺寸長、寬、高之和不得超過130厘米。嚴禁攜帶爆炸品、危險品、壓縮氣體、易燃液體、有毒物品及腐蝕性物品進入高鐵車站和車廂。

成人旅客每人免費攜帶物品20公斤，兒童10公斤。（AI製圖）

香港高鐵懶人包2026｜9. 改票與退票流程

在列車開出前可免費改簽一次，僅限更改日期或車次，不可更改出發/到達。視乎退票時間距離發車時間的長短，會收取不同比例的手續費。

由香港西九龍站出發之香港高鐵車票，經由港鐵、中國鐵路網站鐵路12306或Trip.com訂票購買，旅客可按比例取回部份票款。於列車出發前8天或以上會退回95%票款，7天至48小時前會退回70%票款，而48小時內只退回50%票款。已更改的車票，不可退票。

香港高鐵懶人包2026｜10. 坐過站香港高鐵可以補票嗎？

香港高鐵越站補票設有嚴格機制，旅客必須出示有效車票，乘客皆不能辦理至西九龍站的補票手續，到埗後將被一律視作無票乘車，除補回車費外更須繳付附加費罰款，最高可達人民幣3,000元。至於由香港西九龍出發，若越站區間仍屬廣深港高鐵段，僅需補收由發站至最終到站與原票價之差額，若越站區間已超出廣深港路線範圍，則須直接補收該越站路段的單程票價。

香港高鐵懶人包2026｜11. 香港高鐵開放24小時嗎？

香港西九龍站車站服務時間為上午6時至晚上12時，每天首班車約為早上7時，尾班車約為晚上11時。

