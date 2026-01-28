大埔林村許願節2026｜2.17開幕免費入場！有許願夜市｜附交通攻略

大埔林村許願節2026｜農曆新年必去的大埔林村許願節將於2月17日（年初一）正式回歸，《香港01》好食玩飛記者為大家整合了活動亮點，除了傳統的拋寶碟和放蓮花燈外，更設許願夜市及全新打卡位發光許願樹，想知活動時及交通攻略，即睇詳情！



新年好去處2026｜林村許願樹幾時去？

大埔林村香港許願節2026將於2月17日（年初一）至3月3日舉行，橫跨整個農曆新年檔期。活動免費開放予公眾，市民除了可體驗傳統的拋寶牒、在許願池點放祈福蓮花燈，以及萬家點燈賀添丁等外，現場還設有新春市集、美食廣場及攤位遊戲。

大埔林村香港許願節2026將於2月17日（年初一）至3月3日舉行。（FB@香港許願節）

大埔林村許願節亮點【1】 許願夜市＋發光許願樹

今年許願節再度舉辦的許願夜市，現場將設有多個美食及遊戲攤位，大家可以享用各式小食及玩遊戲。場內更設發光許願樹，入夜後樹身會亮起璀璨燈光，營造出夢幻浪漫的氛圍，是情侶及一家大小新春打卡的必到之處。

大埔林村許願節亮點【2】傳統祈福 拋寶碟＋放蓮花燈

來到林村當然要體驗傳統習俗，大家可以購買寶碟，寫上願望後拋上許願樹，據說拋得越高，願望越容易實現。現場亦有得放祈福蓮花燈，讓大家將祝福放入許願池。

一年一度的香港許願節，當然要體驗拋寶碟傳統習俗。（香港許願節）

大埔林村許願節亮點【3】免費入場睇花車

許願節期間將有精彩節目，包括國際花車展覽、傳統舞麒麟表演及各類舞台演出。

大埔林村許願節 ｜拋寶碟有什麼技巧？

如果想增加寶牒掛在樹上的機會，有林村拋寶碟店家曾建議可以將祈福紙捲起。

拋寶牒流程如下：

1. 在售賣處購買寶牒

2. 在祈福紙上寫上姓名、日期及願望

3. 將祈福紙繫上重物

4. 誠心參拜後向樹許願

5. 將寶牒拋上樹幹

大埔林村許願節 ｜交通攻略

新年期間林村實施交通管制措施，限制車輛使用，建議乘搭公共交通工具：

1. 特設服務班次：九巴63R（大埔墟站 – 林村許願樹）

2. 九巴64K（大埔墟或太和站 – 馬莆站下車）

3. 新界小巴25K號線（太和站 – 林村許願樹下車）

大埔林村香港許願節2026活動詳情

日期： 2026年2月17日（年初一）至3月3日（年十五）

時間：上午9時至晚上7時 （2月17日、2月23日至3月3日）

上午9時至晚上9時 （2月18日至22日）

地點： 大埔林村許願廣場

收費： 免費入場（拋寶碟、蓮花燈及攤位遊戲另行收費）



