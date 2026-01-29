空姐爆8大飛機暗號　以為「VIP」是尊貴客人超錯！西客代號是這個

搭飛機｜大家去旅行搭飛機時，可能都會聽過空姐空少講一些神秘代號？原來這些代號都是空服員傳遞訊息的專用術語！有外媒揭露了8個空服員秘密暗語，原來聽到Bob不是人名，是代表機上有吸引人的乘客。如果你以為VIP一定是指尊貴客人，就大錯特錯了，想知道神秘代號即看下文解構！



在機上聽到空服員說一些奇怪的英文單字，原來背後大有含意。英國鏡報媒體報道引述一名匿名空服員向旅遊網站《eShores》爆料，機組人員為了快速溝通及維持秩序，會使用一套機艙暗語。

搭飛機｜聽到空服員叫你Bob代表你有運行？

其中最令人好奇的，莫過於用來形容靚仔靚女的代號。根據鏡報引述匿名空服員，如果你聽到空服員說Bob，這個代號並非指人名，而是Babe On Board的縮寫，是空服員形容機上外表具吸引力的乘客。

該名報道更稱，如果下機時聽到空服員對你說一聲Cheerio，除了表達再見的意思外，亦可能暗示對某位乘客有好感。受訪空服員表示，在這種情況下，組員間可能會互相通報，並給予該乘客較佳的待遇。

搭飛機｜機上令人討厭的人代號？

神秘代號並非所都是好聽的說話，鏡報指大家耳熟能詳的VIP，在航空界的語境下，代表著變成Very Irritating Person的縮寫，即非常令人討厭的人，專用來形容行為滋擾或難以應對的乘客。

另外還有一個名字叫Philip，源自PILP即是Passenger I'd Like to Punch的縮寫，意指空服員想揮拳毆打的乘客。為免過於刺耳，空服員將其簡化為Philip，代表該乘客的行為已引起機組人員的不滿。

搭飛機｜飛機還有什麼常見暗語？

飛機常見暗語｜Mermaid

這是形容那些喜歡在空位上橫躺、霸佔座位不讓其他人坐的自私乘客。

飛機常見暗語 ｜Gate Lice

形容那些明明還沒到登機時間，卻擠在登機口阻塞通道的人群。

飛機常見暗語 ｜ABP

即Able-Bodied Passenger指身體強健的乘客，若發生緊急狀況，空服員可能會請求他們協助。

飛機常見暗語 ｜Code 300 / Angel

這是最嚴肅的代號，代表機上有人不幸離世，需要組員緊急處理。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略