百佳馬上贏佳賞　買$50贏$26萬電動車/智能電話　附必中獎攻略

還有不到一個月便正式踏入馬年，相信大家都為著辦年貨、大掃除、新年派對做準備！百佳超級市場搶閘推出「馬上贏佳賞！」，等大家一邊辦年貨，一邊爭取機會贏取總值超過180萬元的豐富鉅獎，新一年換新車、新iPhone 17 Pro Max就靠今次！下文為大家整合了贏大獎攻略，還有即買即抽必中獎，幫大家在馬年率先開運，馬到功成！



攻略1：入貨儲分換大獎 頭獎送最新JAECOO 6電動車

由即日至2月26日，MoneyBack易賞錢會員只要在香港百佳及旗下超市, 或PNS網購購物，憑單一消費滿$50即可在指定網站登記，並將消費金額兌換成積分（$1＝1分）。「馬上贏佳賞！」將會送出總值逾$180萬驚喜獎賞。活動期間，首30位累積最高消費積分的會員，可瓜分豐富獎品，包括近期車界熱話新車、超過$26萬型格又實用的純電越野OMODA | JAECOO JAECOO 6、夠二人玩盡歐洲的$4萬旅遊禮券、最新iPhone 17 Pro Max，以及各種禮券禮品。此外，只要買滿$50並成功登記，無需儲積分亦可參加「人人有獎」，送你指定品牌產品9折優惠券！是時候發揮互助精神，主動幫親朋好友辦年貨，拎走總值逾$180萬獎品，為迎接馬年打響頭炮！

超豪華獎品名單： 大獎（1名） OMODA|JAECOO JAECOO 6電動車（價值：HK$269,000）（由恒聯汽車有限公司 | 總代理香港恒馳國際有限公司送出） 二獎（2名） Hutchgo旅遊禮券（價值：HK$40,000） 三獎（1名） iPhone 17 Pro Max 512GB宇宙橙色（價值：HK$11,899） 四獎（3名） 百佳禮券 HK$3,000 五獎（5名） 刀嘜純正芥花籽油900毫升 3排裝 x 12排（價值：HK＄958.8） 六獎（8名） 金御膳A 級泰國茉莉香米5公斤裝 x 12袋（價值：HK＄838.8） 七獎（10名） SELECT佳之選衛生紙 重量裝2000克3層10卷 x 12排 （價值：HK＄406.8）

攻略2：即買即抽必中9折購物券

新年當然要皆大歡喜，「馬上贏佳賞！」不止有儲積分贏大獎，還準備了「人人有獎」環節，大家每次消費滿$50登記後，即可獲得一次抽獎機會，贏取以下指定品牌高達9折的優惠券。

・買任何獅球嘜產品滿$100減$8

・買任何嘉頓產品滿$50減$5

・買任何太古可口可樂產品滿$80減$6

・買任何維達產品滿$80減$6

・買任何灣仔碼頭產品滿$60減$6

・買任何健達產品滿$50減$5

攻略3：留意每週加分產品 額外送你100積分

積分戰當然是買愈多積分愈多，留意以下小貼士，買得更精明，幫你提高中獎機會！「馬上贏佳賞！」每週都有獎賞名單，只要購買名單中的指定品牌產品，即可在每次登記時額外獲得100消費積分。提提你，每個易賞錢會員戶口最高可獲額外5,000消費積分。

每周指定產品名單都有數十款選擇，包括開飯必備的糧油調味品、宵夜醫肚美食、派對飲品及大掃除用品等。

本周（1月30日至2月5日）指定加分品牌︰

活動詳情及參加方法

推廣期： 即日至2月26日

登記截止日期： 2026年3月5日

登記網站：promotion.pns.hk

(推廣生意的競賽牌照號碼：60988-95)

（資料及相片由客戶提供）