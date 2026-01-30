農曆新年2026｜香港13大廟宇開放時間+地點一覽！黃大仙祠+車公廟

農曆新年2026｜馬年｜農曆新年將至，大年初一為2月17日，不少港人習慣在新春期間到各大廟宇參拜，祈求新一年順利、身體健康或財運亨通。《香港01》好食玩飛記者為大家整合了2026年全港13大熱門廟宇的新年開放時間及地點，讓大家在新春期間順利誠心祈福！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新年廟宇開放時間【1】 黃大仙祠 —— 上頭炷香、求籤靈驗

黃大仙祠是香港最著名的廟宇之一，崇奉儒、釋、道三教，以有求必應聞名。每年年三十晚年廿九，大量善信會湧入爭上頭炷香，廟宇會於晚上9時開放予善信入祠等候上頭炷香，並通宵開放至大年初一。而太歲元辰殿於年廿九及年初一暫停開放，年初二起恢復開放。黃大仙祠正月十五亦有元宵節活動，將開至晚上9時。

嗇色園黃大仙祠

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午7時30分至下午4時30分；晚上9時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至晚上9時 (最後入場時間晚上8時)

2月18日至3月2日（年初二至十四）：上午7時30分至下午6時

3月3日（正月十五）：上午7時30分至下午9時 (最後入場時間晚上8時)



時間：上午7時30分至下午4時30分 （星期一至日）

地址：九龍黃大仙竹園村二號

交通：港鐵黃大仙站B2出口



新年廟宇開放時間【2】沙田車公廟 —— 轉風車、求好運

沙田車公廟是祈求轉運的首選之地。傳統上，年初二是車公誕，但因年初三是赤口，不宜拜年，故大量市民會選擇在年初三（2月19日）前往參拜，轉動壇前的銅風車，祈求轉出好運。

許多市民於年初三到沙田車公廟，轉動壇前的銅風車，祈求轉出好運。（華人廟宇委員會官網）

沙田車公廟

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午8時至下午6時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至下午6時

2月18日（年初二）：上午9時至下午6時；晚上11時至凌晨12時

2月19日（年初三）：凌晨12時至下午6時

2月18日（年初四）：上午8時至下午6時

2月18日（年初五）：上午8時至下午6時



時間： 上午8時至下午6時（星期一至日）

地址： 沙田車公廟路7號

交通： 港鐵車公廟站B出口或大圍站B出口



新年廟宇開放時間【3】 上環文武廟 —— 求學業、事業

位於荷李活道的文武廟，由東華三院管理，供奉文昌帝君及關帝。文昌代表功名官運，關帝代表財富義氣，特別適合求學業進步及事業順利的人士。

文武廟適合祈求學業進步及事業順利的人士。（東華三院官網）

上環文武廟

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午8時至下午6時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨2時；上午8時至下午6時



時間： 上午8時至下午6時（星期一至日）

地址： 香港荷李活道124-126號

交通： 港鐵上環站A2出口，沿禧利街及樓梯街步行前往



新年廟宇開放時間【4】 上環廣福義祠 —— 求姻緣

位於上環太平山街的廣福義祠，祠內供奉濟公，和合二仙、地藏菩薩、月老等神祇。過去有不少善信表示，在廣福祠求姻緣十分靈驗，亦有明星藝人特地來此求姻緣，如「哥哥」張國榮、吳君如及李佳芯等，為坊間津津樂道。

不少善信表示，在廣福祠求姻緣十分靈驗，亦有明星藝人特地來此求姻緣。（資料圖片）

上環廣福義祠

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午8時至下午6時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨2時；上午9時至下午5時



時間： 上午9時至下午5時（星期一至日）

地址： 上環太平山街40號

交通： 港鐵上環站A2出口，沿荷李活道步行至太平山街



新年廟宇開放時間【5】 荃灣圓玄學院 —— 拜太歲熱門

位於荃灣老圍的圓玄學院，集儒、釋、道三教於一身。當中以元辰殿又稱太歲殿，香火最鼎盛，殿內供奉六十甲子太歲神，是港人每年新春攝太歲的熱門首選地。

圓玄學院是港人每年新春攝太歲的熱門首選地。（FB@圓玄學院）

荃灣圓玄學院

時間： 上午8時30分至下午5時（星期一至日）（新春時間維持不變）

地址： 荃灣三疊潭老圍路

交通： 港鐵荃灣站B1出口，步行至兆和街轉乘81號專線小巴直達



新年廟宇開放時間【6】油麻地天后廟 —— 貼金箔求財

位於油麻地廟街榕樹頭的天后廟建築群，不僅是香港法定古蹟，更是一組包含天后廟、觀音樓、城隍廟及社壇的特色古廟群。這裏最著名的是金龍船貼金箔祈福活動，善信可將金箔貼在廟內的金龍船上，祈求財運亨通、運勢如金龍般一飛沖天。

油麻地天后廟最著名的是金龍船貼金箔祈福活動。（東華三院官網）

油麻地天后廟

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午8時至下午6時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨2時



時間： 上午9時分至下午5時（星期一至日）

（最後入廟時間為下午4:30）

地址： 九龍油麻地廟街眾坊街

交通： 港鐵油麻地站C出口，沿文明里步行至廟街

或佐敦站A出口，沿佐敦道轉入廟街



新年廟宇開放時間【7】紅磡觀音廟 —— 求財運

紅磡觀音廟香火極盛，被譽為擁有全港最大財庫的觀音廟，每年農曆正月廿六的觀音開庫，吸引不少善信會特意前來借庫。想在馬年財運亨通，善信更會在大年初一搶先來上香，祈求觀音娘娘在馬年庇佑財源廣進，成為生意人新年必到之站。

紅磡觀音廟香被譽為擁有全港最大財庫的觀音廟。（華人廟宇委員會官網）

紅磡觀音廟

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午8時至下午5時45分；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨3時；上午8時至下午5時45分



時間： 上午8時分至下午5時45分（星期一至日）

地址： 紅磡差館里15-20號

交通： 港鐵何文田站B1出口或紅磡站



新年廟宇開放時間【8】旺角水月宮 —— 趨吉避凶

位於旺角心臟地帶的水月宮，屬三級歷史建築，是九龍區其中一個熱門的觀音開庫地點，每年農曆正月廿六善信會前來向觀音借庫，祈求新一年財源廣進、生意興隆。廟以觀音靈籤聞名，許多市民習慣在農曆新年期間求籤，請神明指點流年運勢、事業前景、家宅或姻緣等問題。對於農曆新年不想長途跋涉去郊區的市民，是市區祈福最方便的選擇。

旺角水月宮

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午8時至下午6時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨2時；上午8時分至下午6時



時間： 上午8時分至下午6時（星期一至日）

地址： 九龍旺角山東街90號

交通： 港鐵旺角站E2或D3出口



新年廟宇開放時間【9】慈雲山觀音佛堂 —— 求姻緣、求子

慈雲山觀音佛堂位於沙田㘭道半山，由於地理位置較高，不少市民會將參拜行程結合新春行大運。廟宇後方立有一塊著名的姻緣石，每年農曆新年都吸引不少單身男女專程前來參拜，祈求覓得良緣，亦有善信會祈求增強人緣運。廟內設有一張古色古香的龍床，傳統習俗會摸龍床祈求連生貴子，或保佑子女快高長大、平安健康。

慈雲山觀音佛堂

時間： 上午8時分至下午5時（星期一至日）（新春時間維持不變）

地址： 九龍慈雲山沙田㘭道400號

交通： 港鐵旺角站E2或D3出口



新年廟宇開放時間【10】 筲箕灣城隍廟 —— 求籤問卜

位於筲箕灣金華街的城隍廟，是求平安的廟宇，不少善信習慣在農曆新年，專程到此求一支籤，請城隍爺指點新一年的流年運勢，特別是針對事業抉擇或難以決定的疑難雜症。由於城隍爺形象正直無私，若善信在新一年擔心犯官非、遇小人或有冤屈難伸，如職場糾紛，會特意前來祈求城隍爺保佑是非遠離、小人退散。

筲箕灣城隍廟

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午8時至下午5時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨2時；上午8時分至下午5時



時間： 上午8時分至下午5時（星期一至日）

地址： 香港島筲箕灣金華街

交通： 港鐵筲箕灣站B1出口



新年廟宇開放時間【11】 大澳楊侯古廟 —— 大澳守護神

位於大澳寶珠潭的楊侯古廟建於1699年，已被列為香港法定古蹟，是大澳區內香火最鼎盛的廟宇。新春期間，許多市民喜歡一家大小入大澳遊覽兼行大運，走到這座位於海邊的古廟參拜，順道欣賞漁村風光。

大澳楊侯古廟位於海邊的古廟參拜，順道欣賞漁村風光。（華人廟宇委員會官網）

大澳楊侯古廟

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午7時至下午5時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨1時；上午8時分至下午5時；晚上11時至凌晨12時

2月18日（年初二）：凌晨12時至凌晨2時30分；上午5時分至下午5時



時間： 上午7時至下午5時（星期一至日）

地址： 大嶼山大澳寶珠潭

交通： 於港鐵東涌站巴士總站乘搭11號巴士至大澳，下車後沿吉慶街步行約15至20分鐘



新年廟宇開放時間【12】 深水埗天后廟 —— 求子女平安

位於深水埗醫局街的天后廟，建於1901年。雖然深水埗現已不是漁港，但這位護航女神依然深受區內街坊敬奉。廟內環境清靜莊嚴，保存了不少戰前文物。善信會在新春期間到訪寓意祈求在生活或事業的風浪中能乘風破浪、工作安穩。此外，不少家長會在新正頭帶同子女參觀這座百年古廟，祈求孩子聽教聽話。

深水埗天后廟

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午8時至下午5時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨2時；上午8時分至下午5時



時間： 上午8時至下午5時（星期一至日）

地址： 九龍深水埗醫局街180-184號

交通： 港鐵深水埗站A2出口或港鐵南昌站D1出口



新年廟宇開放時間【13】 大坑蓮花宮 —— 廣納四方財

位於大坑的蓮花宮建於1863年，其建築風格在香港廟宇中極為罕見，前殿呈八角形，寓意八面玲瓏、廣納四方財。新春到訪可祈求新一年在人際關係及財運上都能面面俱圓。此外，由於廟宇特意建於巨石之上以防避水患，亦有穩如泰山的好意頭。

新春到訪大坑蓮花宮可祈求新一年在人際關係及財運上都能面面俱圓。（華人廟宇委員會官網）

大坑蓮花宮

2026年新春開放時間

2月16日（年廿九）：上午7時30分至下午5時；晚上11時至凌晨12時

2月17日（年初一）：凌晨12時至凌晨2時；上午7時30分至下午5時



時間： 上午7時30分至下午5時（星期一至日）

地址： 香港島大坑蓮花宮西街

交通： 港鐵天后站B出口



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略