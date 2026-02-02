團年飯免下廚！正宗圍村盆菜直送上門　超高性價比歎吉品鮑魚

農曆新年最重要莫過於一家人齊齊整整食團年飯，不過，準備團年飯可能是一眾「家嫂」最頭痛的事。想輕輕鬆鬆與家人食餐好，訂購外賣盆菜是不少家庭的最佳選擇。「團圓盆菜專門店」由資深圍村師傅主理，以用料十足，性價比極高為賣點，想以親民價格品嚐真正圍村風味，共度溫暖肥年，即睇內文了解詳情！



正宗圍村師傅主理

團年飯當然是一年一度的團聚樂事，但對於負責下廚的你而言，煮大餐的壓力同樣不輕。想節省時間又能吃得豐盛，盆菜絕對是不少港人輕鬆過節的首選救星！

市面上的外賣盆菜選擇眾多，質素參差，而團圓盆菜專門店則是少數美味和性價比俱備的選擇。團圓盆菜專門店提供三款特色盆菜選擇，最大賣點在於堅持由經驗豐富的圍村師傅親自操刀，保留最傳統的地道南乳汁風味。

足料盆菜性價比極高

而且團圓盆菜性價比極高，食材豐富，種類多，包括原隻吉品鮑魚、鮑汁花膠、大海蝦層層堆叠，每一口都是滿足的滋味，絕非一般蘿蔔墊底的外賣盆菜。此外，團圓盆菜設有免費送貨和貨到付款服務，讓大家可以安坐家中等食。

▼▼▼即睇「團圓盆菜專門店」三大特色盆菜▼▼▼

性價比之王當屬「一品團圓盆菜」，價格最為親民，只需$738起，用料卻絕不馬虎。主打傳統圍村風味，包括鮮甜濃郁的日本宗谷元貝、發財大蠔豉、大海蝦及貴紀雞等傳統滋味，無疑是品嚐正宗圍村風味盆菜的入門首選。

團年飯講求好意頭，「富貴鮑魚盆菜」寓意大富大貴，只需$838起，便能歎到原隻鮑魚的鮮美滋味。這款盆菜在價錢與用料上取得完美平衡，是不少家庭想「食好啲」的升級之選。

想在團年飯桌上盡顯氣派，「金裝原隻吉品鮑魚盆菜」絕對是首選！嚴選頂級原隻吉品鮑魚，配搭滋補海參、養顏花膠及日本宗谷元貝等上乘海味，總共21款食材層層堆疊，名副其實的盆滿缽滿！

為了與大家歡度農曆新年，團圓盆菜專門店最近推出超底優惠，凡訂購兩盤盆菜或以上，即送貴妃雞一隻，或鮑魚罐頭兩罐；凡到店自取則送貴妃雞半隻，或鮑魚罐頭一罐。所有盆菜需要提前兩天預訂。

如有興趣訂購，可致電9202 8418或6368 0636或2881 6662；Whatsapp 9202 8418；瀏覽團圓盆菜專門店Facebook page

地址：油塘工業城B2座107室

（資料及相片由客戶提供）