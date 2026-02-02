香港櫻花2026｜東涌櫻花園免費開放！160棵樹＋粉紅花海大道必睇

香港好去處｜機場櫻花園2026｜又是賞櫻好時節，深受港人歡迎的東涌機場櫻花園於即日起正式開放。根據機管局預計，本周起將踏入黃金觀賞期。今年園區櫻花樹數量增至約160棵，範圍更首次延伸至海濱一帶，規模達3萬呎，更勝從前。想在粉紅花海下打卡，即睇下文了解觀賞期及交通前往方法！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

機場櫻花園2026｜擴建至3萬呎海濱長廊

適逢賞櫻好時節，機場園境區亦添置了大量櫻花樹。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，今年園區進行了擴建工程，總面積擴大至約3萬平方呎，將賞櫻範圍由路邊延伸至海濱一帶，令整體環境更為開揚。現場共種植了約160棵櫻花樹，主要品種為好運來，又名廣州櫻。這種櫻花色澤紅潤、花瓣緊湊，盛開時形成一整片濃密的粉紅大道。

機場櫻花園今共種植了約160棵櫻花樹，盛開時形成一整片濃密的粉紅大道。（資料圖片）

機場櫻花園2026｜櫻花什麼時候開？

機場櫻花園已於即日（2日）起開放予公眾參觀，首批櫻花已逐漸盛開。對於不想人擠人的市民，今年亦有好消息。姚兆聰指，由於第二批櫻花樹已經適應香港天氣，估計大約三月中至尾開花。因此今年的花期會較以往長，3月後仍會有花開，建議市民可安排於2月初至中旬，或3月中旬前往。

機場櫻花園2026｜三大攝影熱點

除了賞花，這裡也是絕佳的攝影熱點。憑藉獨特的地理位置，市民可以捕捉到昂坪360纜車在粉紅花海上方穿梭的景致。而海濱路段更能在賞櫻的同時飽覽大嶼山海景，讓照片的構圖層次更豐富！此外，園內設有櫻花海岸主題裝置及粉紅步道，即使是不擅長取景的市民，也能輕鬆拍出打卡美照。

機場櫻花園2026｜機場櫻花園開放時間？

日期：即日起至花期結束

時間：園區不設開放時間，任何時間也可入內。

地點：東涌赤鱲角南路，觀景山山腳。

入場費： 全免



機場櫻花園2026｜東涌櫻花園怎樣去？

由於櫻花園不設私家車泊位，加上賞櫻人潮眾多，建議市民乘搭公共交通工具前往。

機場櫻花園交通【1】乘搭巴士

1. 市民從市區出發，可乘搭往機場方向巴士路線E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23或E23A，於赤鱲角南路站下車。

2. 市民亦可從東涌巴士總站乘搭往機場方向巴士路線 S1、S52、S52A、S52P、S56、S64、S64C、S64P或S64X，於飛機燃料庫站下車，然後向油站方向沿觀景路步行前往。

機場櫻花園交通【2】 乘搭港鐵

於港鐵東涌站下車，經東薈城名店倉出口，行經昂坪360纜車站後，沿赤鱲角南路方向步行前往。路程約需 20 分鐘。

由於櫻花園不設私家車泊位，建議市民乘搭公共交通工具前往。（香港機場管理局）

機場櫻花園2026｜注意事項

為了讓大家都能夠安全、愉快欣賞櫻花，機管局提醒市民請勿在櫻花園範圍內搭建帳篷、踐踏草地、攜帶寵物或操作小型無人機。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略