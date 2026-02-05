旅發局初一花車巡遊　觀眾席門票周六開售　沿途免費欣賞

踏入馬年，每年大年初一的重頭戲，由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將再度載譽歸來。今年花車巡遊陣容非常強勁，近60隊花車及來自世界各地的表演隊伍齊集尖沙咀。旅發局今年以「福運全城」為主題，華麗花車融入多款潮流人氣IP;表演隊伍陣容同樣星光熠熠，除涵蓋 世界級冠軍舞團及國家級非遺傳承人外，亦包括13隊首度來港演出的國際表演團隊，齊齊與大家喜迎新春！下文將為大家精選馬年花車巡遊必睇亮點！



旅發局主席林建岳博士表示：「我們會把握黃金檔期，以『福運全城』為主題，宣傳香港多姿多彩的新春活動，福願處處，並和業界攜手向客源市場推廣，吸引更多不同地方的旅客新春期間來港，感受濃厚的新年氣氛。」

旅發局今年特別以「福運全城」為主題，圍繞「福」、「運」、「順」及「富」四大祝願，寓意「五福臨門」、「鴻運當頭」、「順風順水」及「花開富貴」，誠邀世界各地旅客來港賀歲，親身體驗全城福願處處。

13隊隊伍首度來港 必睇英歌小女孩跳中華戰舞

旅發局「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上8時舉行，今年的主題為「開年 開運 開心」，共有近60個單位參與，陣容鼎盛，包括12輛特色花車、16隊內地及國際表演隊伍、15隊本地巡遊表演隊伍，及15隊街頭熱身派對隊伍 ，精彩表演令人目不暇給。其中16隊來自內地、意大利、美國、法國與西班牙等的團隊均來頭不小，當中13隊首度來港演出，勢必把尖沙咀化身為一場熱鬧的國際新春派對！

必睇演出之一，包括曾登上央視春晚的普寧富美青年英歌隊，將與年僅6歲、被譽為「中國小小非遺傳承人」的英歌小女孩莊恩琪夢幻聯乘。兩者盛裝化身成《水滸傳》中的英雄好漢，合力大跳中華戰舞，盡顯氣勢。

曾登上央視春晚的普寧富美青年英歌隊，將聯同6歲的莊恩琪合作跳中華戰舞。

另有，「巨型白馬」及「巨型彩色恐龍」將降臨尖沙咀！表演者將化身成3米高的法國夢幻白馬，結合燈光、戲劇、音樂與舞蹈等元素，打造法式浪漫童話舞會。而高逾5米、身長7米的意大利巨型恐龍亦將現身尖沙咀，聯同香港夜光龍上演「雙龍共舞」，其栩栩如生的動態演繹，定必帶來非一般的視覺體驗。

法國夢幻白馬高逾3米，結合戲劇、音樂、舞蹈及馬戲元素，完美呈現浪漫氛圍。

極為迫真的巨型彩色恐龍將在尖沙咀街頭昂首擺尾，與大家見面。

中國香港中國國術龍獅總會將與國際勁旅意大利奇幻恐龍聯手演出。

至於獲獎無數的美國藍制服鼓樂隊，將帶來其榮獲最高榮譽金獎的代表作《改變即一切》，並聯同香港珀珈斯樂團合作演出，跨界合奏。另外，作為首度來港的演出單位之一，來自埃及、色彩繽紛的蘇菲轉裙舞將在尖沙咀街道上散發鮮明活力，旋轉的舞裙猶如一朵朵綻放的花蕾，為尖沙咀夜景增添迷人風采。而西班牙芭蕾現代舞團、土耳其表情符號巡遊隊、加拿大喜劇雜技雙人組同樣初次登場，演出令人期待。

來自埃及的蘇菲轉裙舞色彩繽紛，旋轉的舞裙猶如一朵朵綻放的花蕾。

本地世界級冠軍舞團強勢登場

雖然今年花車巡遊雲集多支國際頂尖表演隊伍，但一眾「本地薑」同樣實力非凡，15隊本地表演隊伍各懷絕技，當中不乏世界冠軍級人馬，屆時將施展渾身解數，將節日氣氛推至最高點。不容錯過的包括新晉舞團RooKids，隊中一位小舞者以11歲之齡勇奪世界街舞大賽冠軍，實力超班。而曾衝出香港、於《World of Dance Hong Kong 2025》勇奪冠軍的精英舞團GnB亦將登場獻技。

本地舞團GnB勇奪《World of Dance Hong Kong 2025》冠軍。

即使身體受限，也可追逐舞蹈夢。正如中國香港輪椅體育舞蹈運動協會的一眾舞者，將融合武術與輪椅舞，由全國殘特奧會三金三銀得主領軍，展現非凡毅力與魅力。

首度參與匯演的中國香港輪椅體育舞蹈運動協會以輪椅結合肢體動作創作舞蹈，展現功夫技藝。

本地表演單位的演出同樣精彩多元。花車巡遊匯演正式開始前，多個本地團體包括扯鈴、步操樂團及舞蹈團，將於當日下午6時起在巡遊路線表演預熱，炒熱氣氛。想親身感受這項新春盛事的你，記得Mark實時間觀賞！其中，中國香港跳繩總將打造歌舞劇式跳繩 ，以經典歌舞劇《La La Land》為創作靈感，多位於2025年世界賽事中奪牌的精英健兒亦將現身演出。深受大人小朋友喜愛的魔術表演亦不容錯過。李行齊國際魔術將於匯演中呈獻「懸浮美女」及反地心吸力表演，營造超乎現實的魔幻場景，為巡遊增添奇幻色彩。

李行齊國際魔術將帶來反地心吸力的懸浮魔術表演，震懾觀眾眼球。

花車巡遊觀眾座席門票周六開售

花車匯演於香港文化中心設有觀眾座席，門票分港幣600元、550元及450元，於本周六（2月7日，上午 8 時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售（地址 : 尖沙咀天星碼頭），先到先得，售完即止。每人每次限購4張門票，先到先得，售完即止。每位訪客會先獲發1個號碼牌，及後可於當日指定時間選擇座位及購買入場券。兒童及長者優惠：3至11歲兒童及65歲或以上長者可享半價優惠。國泰會員優惠：國泰會員出示會員卡購買入場券，可享每張門票港幣50元折扣（每位會員最多可購買2張門票）。

旅發局「國泰新春國際匯演之夜」詳情

日期：2月17日（大年初一）

時間：晚上8時至9時45分

巡遊路線：尖沙咀香港文化中心廣場→廣東道→海防道→ 彌敦道（香港喜來登酒店為終點）

詳情︰https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/chinese-new-year.html

一眾來自環球多個地區的表演隊伍正密鑼緊鼓做好準備，更率先送上新春祝福：

Facebook：https://www.facebook.com/share/r/1UwTuMi7BR/

Instagram：https://www.instagram.com/reel/DUXECElDS1t/?igsh=MXM5Yzhvbm96YWtucg==

（資料及相片由客戶提供）