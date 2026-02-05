暢遊內地食住玩｜滙豐卓越理財信用卡高達$1,000迎新獎賞錢

隨著北上旅遊熱潮持續升溫，作為追求尊尚生活品味的旅遊愛好者，現行的消費簽賬優惠已經未能滿足你的需求？滙豐卓越理財信用卡，不僅提供中國內地萬豪國際集團酒店、美團及大眾點評回贈，同時提供 Trip.com 預訂全球酒店低至88折、特惠單程機場轎車服務、免費全球數據漫遊卡及「延航無憂」貴賓候機室等一系列尊貴旅遊禮遇，讓你每筆簽賬都盡享尊貴禮遇。此外，新客戶更享高達 $1,000「獎賞錢」迎新禮遇，以及主卡永久豁免年費，輕鬆賺取最高回贈。



超強優惠！豪歎住宿美食賺盡回贈

滙豐卓越理財信用卡專為品味非凡的旅遊愛好者而設，特別在中國內地帶來兩項簽賬禮遇，讓你的旅程「賺到盡」。即日起至2026年3月31日，憑卡即可專享內地住宿禮遇，於萬豪國際集團中國內地指定酒店累積住宿簽賬滿人民幣1,000元或以上（需現場支付），享人民幣200元現金回贈，輕鬆實現豪華住宿及回贈兼得。

除了住宿，該卡亦全方位照顧你在中國內地的吃喝玩樂。在同一推廣期內，使用滙豐卓越理財信用卡於美團或大眾點評App簽賬，輕鬆享高達人民幣60元現金回贈。

單一簽賬淨額 現金回贈金額 優惠一 人民幣20元至99.99元 人民幣10元（最多可兌換1次） 優惠二 滿人民幣100元或以上 人民幣10元（最多可兌換5次）

旅遊升級！全程「VIP」專屬禮遇無縫銜接

一張卡，輕鬆涵蓋旅程的每一個環節，從預訂機票酒店到抵達目的地，甚至應對突發延誤，滙豐卓越理財信用卡都為你準備了貴賓級的專屬服務。透過 Trip.com 預訂旅遊產品時，憑卡即享多重折扣，包括預訂全球酒店低至 88 折、機票滿指定簽賬淨額享高達港幣 350 元即時折扣、機票酒店套票享 98 折，以及預訂租車享 93 折，助你鎖定最優惠的旅遊組合，輕鬆省下大筆旅費。

此外，旅程上的支援亦已妥善安排，包括專屬接送與全球連網服務，你可以優惠價港幣 250 元或港幣 350 元，享用單程機場轎車服務往/返指定機場（每季度可享優惠1次），讓機場接送倍添舒適與效率。同時，透過 Flexiroam X 手機應用程式，可免費兌換 15 天 3GB 全球數據漫遊卡，後續數據計劃更享 85 折優惠，確保你全程保持流暢連線，暢遊世界。

面對旅程中的不確定性，此卡更送上完善保障，若你的航班不幸延誤120分鐘或以上，持卡人可啟動「延航無憂」服務，免費使用指定貴賓候機室。即使行程出現變數，你依然能在舒適的環境中從容等候，讓每次出行都保持一致的優雅體驗。

勁抽驚喜彩蛋！贏取高達 HK$388,888 簽賬額

除了豐富的回贈和尊貴禮遇，即日起至 2026 年 3 月 31 日，憑滙豐卓越理財信用卡簽賬，每次交易即自動參加Mastercard勁抽驚喜彩蛋，有機會贏取頭獎 HK$388,888 簽賬額。

交稅都賺盡！勁派高達 $1,100「獎賞錢」

滙豐卓越理財信用卡同時為你帶來精明理財新方案，讓你繳交稅款亦能輕鬆賺取豐厚回贈。由即日起至2026年2月28日，特選持卡人可盡享三重交稅優惠，最高可享達 $1,100「獎賞錢」，讓你在處理稅務負擔的同時，為自己賺取額外回贈獎賞。

優惠一：基本回贈

優惠詳情包括按繳稅金額計算的基本回贈，網上交稅金額達港幣 30,000 元起，即可按不同級別獲取「獎賞錢」，繳稅港幣 200,000 元或以上，更可享$400「獎賞錢」。

網上交稅金額（港幣） 可賺「獎賞錢」金額 $30,000 - $49,999 $50 $50,000 - $74,999 $100 $75,000 - $99,999 $150 $100,000 - $199,999 $300 $200,000 或以上 $400

優惠二：特選滙豐 Mastercard 專享額外優惠

同時，特選滙豐 Mastercard 客戶享有額外優惠，累積交稅金額達港幣 300,000元，可額外多賺$300「獎賞錢」，連同基本回贈合共高達$700「獎賞錢」。

優惠三：交稅分期優惠

如果你正考慮分期交稅，此卡亦提供交稅分期優惠，每港幣 30,000元分期金額可享額外 $100「獎賞錢」（獎賞上限 $400「獎賞錢」）。若同時符合早前推出的首次分期優惠條件，更可額外再賺 $300「獎賞錢」。只要善用這三重優惠，持卡人最高可獲得 $1,100「獎賞錢」回贈，讓你輕鬆解決稅務，同時將回贈效益最大化。

重量級迎新禮遇！$1,000「獎賞錢」+ 永久免年費

滙豐卓越理財信用卡為全新客戶準備了豐厚的迎新禮遇。新客戶透過網上成功申請，一開卡即可賺高達$800「獎賞錢」，再額外成功申請「現金套現」分期計劃，更可多袋$200「獎賞錢」，兩大優惠合共可享高達$1,000「獎賞錢」！更吸引的是，主卡客戶更享永久豁免年費，讓你輕鬆享有尊貴禮遇，毫無後顧之憂。只要你是滙豐卓越理財客戶，並保持全面理財總值達港幣1,000,000元或以上，即可申請！

