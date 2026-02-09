CreFIT維信總動員舉辦太鼓祭！水豚君玩轉３大年宵派現金劵

農曆新年將至，大家都會到年宵市場辦年貨、行大運，湊熱鬧同時添喜氣。今年維信金融（CreFIT 維信）將在全港三大年宵市場打造「豚圓納福太鼓祭」，以熱鬧的太鼓慶典與療癒系吉祥物「水豚君Capi」，與市民共迎新春。活動由全體員工親身策劃，由概念、佈置到產品一手包辦，充分展現出企業強大的團隊精神與人情味！除了設有主題打卡區與互動裝置，更同步推出多重優惠禮遇，包括登記即送$50現金券及完成記賬任務可獲$100現金回贈，讓市民感受節日歡樂的同時，為新一年信貸健康打好基礎。



全員出動！Capi伴你擊鼓迎福

「豚圓納福太鼓祭」遍佈三大年宵市場，包括：維園年宵市場、太子花墟公園年宵市場、荃灣沙咀道遊樂場年宵市場。活動以水豚君 Capi 的療癒形象，結合太鼓祭的熱鬧氛圍，寓意新一年如鼓聲般響亮，生活如水豚般和諧。從概念構思、攤位裝飾到產品揀選，CreFIT 維信全體員工都親身參與。為了激發員工的創意潛能，並促進跨部門的緊密協作，CreFIT 維信更特設高達港幣 $30,000 元的豐厚「開工大利是」獎金，以及額外一天有薪年假獎勵勝出隊伍，務求將員工的創意與熱情轉化為市民難忘的新春體驗。

多重優惠！登記送$50 再賺$100回贈

攤位除了設有主題打卡區與互動裝置，更為大家帶來限定的優惠禮遇，包括「即買即減」的優惠，大家只需於現場透過 WhatsApp 完成簡單登記，即可獲$50現金券，直接用於攤位購物。此外，兌換現金券後，大家還可解鎖「進階任務」，參與「7日記賬任務」以賺取額外現金。市民只需透過 CreFIT 維信旗下的智能記賬工具「Moni Bill」，連續七日記錄開支，即可獲得高達 $100 的現金回贈，款項將直接存入其銀行戶口，鼓勵市民在新春期間輕鬆建立良好的理財習慣。

點擊申請領取$50優惠券！

分賬神器！智能記賬工具 Moni Bill

農曆新年期間，無論是外遊度歲、抑或是與親友聚餐「夾錢」，各種開銷是否讓你為「算賬」而煩惱？CreFIT 維信特別推薦 Moni Bill 的「旅行分賬」功能，不論是旅行住宿、餐飲費用，抑或是新年聚餐的開銷，都能輕鬆解決分攤問題。系統自動按人頭計算每人應付金額，讓你與親友間的賬目一目了然，省卻親友間因「算賬」而生的尷尬與煩惱。

必買清單！十款Capi限定療癒年貨

為迎接新春佳節，CreFIT 維信精心推出了十款以療癒系吉祥物 Capi 為主題的限定年貨，每一款設計都巧妙地融合了吉祥的寓意與實用的功能，務求讓市民將福氣與好運帶回家。當中包括寓意願望成真的「心想事豚繪馬」、象徵財運亨通的「豚滿缽滿斜孭袋」卡套袋及「五福臨豚手機繩」。此外，亦有代表運轉乾坤的「風生水豚轉運車」風車，以及印有「八方來財」、「財富自由」的「豚拜御守利是封」。

在實用與趣味方面，印有 Capi 打氣插畫的「包羅萬豚環保袋」鼓勵充滿正能量的綠色新年；「響噹噹 Capi 錘」輕拍發出鈴聲，象徵「擊鼓迎福」。最特別的是「打工豚生存法則」文件牌夾，以辦公室的潛台詞和黑色幽默，幽默化解工作壓力；再搭配能隨時隨地療癒心情的「揸 Fit 豚杯套」，以及「一豚當先 Capi 仔」公仔，讓Capi的療癒力量隨時陪伴你，迎向一個圓滿順遂的新年。

親手築福！員工誠意獻禮 共迎新春

這次活動是 CreFIT 維信全體員工為市民準備的一份新春禮物，承載著對市民的祝福，希望透過親手打造的攤位與互動體驗，讓大家在年宵中不僅感受到購物的快樂，也能以輕鬆方式學習管理財務，迎接更穩健的新一年。優惠名額有限，送完即止，大家記得盡早登記，與水豚君Capi一起擊鼓納福，歡度新春！

年宵攤位活動詳情：

登記日期：2026年1月30日起

年宵日期：2026年2月11日至2月17日

攤位地點：銅鑼灣維多利亞公園年宵市場（攤位編號：#27、#28）

香港太子花墟道80號花墟公園（攤位編號：#23、#24）

香港荃灣沙咀道171-199號沙咀道遊樂場（攤位編號：#113、#114）

