維園年宵2026｜最新花市市場開放時間/日期+平面圖+交通/封路安排

維多利亞公園年宵市場2026｜今年要去維園年宵，就要留意維園開放時間/日期、及特別交通／封路安排。今年快餐攤位其中一個大賣點，就是《最紅大廚》冠軍Sick! Burger主廚賴震環，以及米芝蓮一星Neighborhood主廚黎子安會特別現身，為大家煮限定美食。

維園年宵2026｜開放時間/日期

2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時

2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時

2月16日上午8時至2月17日上午7時

維園年宵2026｜攤位

濕貨攤位：180個

乾貨攤位：216個

快餐攤位：4個

交通：港鐵銅鑼灣站E出口，或港鐵天后站A2出口

維多利亞公園年宵市場2026 - 分佈圖 (可留意暫時3大入口1)

維園年宵2026｜交通/封路安排

為配合維多利亞公園年宵市場2026，年宵期間有以下交通/封路安排：

1)道路封閉

(a)栢景臺停車場北端出入口的未命名路段；

(b)介乎高士威道與琉璃街之間的興發街；

(c)介乎興發街與銀幕街之間的琉璃街；

(d)電氣道介乎歌頓道與帆船街之間的部份行車線

根據現場人群及交通的情況，有機會擴大至下列路段：

(a)百德新街；

(b)記利佐治街；

(c)糖街；

(d)加寧街；

(e)京士頓街；

(f)介乎高士威道及記利佐治街之間的告士打道(北行)；

(g)介乎記利佐治街及摩頓台天橋之間的告士打道(北行)；

(h)介乎高士威道及維園道天橋之間的告士打道(南行)；

(i)介乎記利佐治街及告士打道(西行)之間的告士打道(北行)

(j)介乎波斯富街及景隆街之間的駱克道

(k)介乎波斯富街及景隆街之間的謝斐道

(l)景隆街

(m)告士打道(南行)

2)實施行人專用區

(a)介乎景隆街及東角道之間的駱克道；

(b)東角道；

(c)介乎東角道及百德新街之間的記利佐治街。

3)巴士

位於高士威道維多利亞公園外的巴士站將作臨時調動，相關的巴士路線如下：

因高士威道維多利亞公園外的巴士站將作臨時調動，受影響巴士如下: 城巴路線 2、2A、2X、5X、8、8H、8P、8X、10、15B、18、23、25、38、42、42C、63、65、77、81、99、N8、N8P、N8X 及 N72 過海巴士路線 103、112、116、170、600、601、601P、603、603A、619、619X、621、671、673、673A、678、679、680、680X、681、681P、690、690S、914、914P、914X、948、948A、948B、948P、948X、960C、960P、960S、961、961P、961S、968、968A、A11、E11、E11A、E11B、E11S、N122、N170、N307、N373、N368、N600、N603、N619、N680、N691 及 NA11 過海巴士102及106號（東區方向） 高士威道維多利亞公園外的巴士站將暫停使用 過海巴士307 高士威道維 多利亞公園外增設站點

4)小巴

以下小巴封閉期間將暫停使用/遷移

港島專線小巴4A及 4C號、5號、69X號、10號、31號、25號

5)暫停使用的士站

暫停使用的士站時間 琉璃街之的士站 2月11日-12日每日早上8時至翌日凌晨12時01分期間暫停 琉璃街及電氣道之的士站 2月13日-15日每日上午8時至翌日凌晨3時期間暫停

6)暫停使用泊車位