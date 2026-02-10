維園年宵2026｜最新花市市場開放時間/日期+平面圖+交通/封路安排
維多利亞公園年宵市場2026｜今年要去維園年宵，就要留意維園開放時間/日期、及特別交通／封路安排。今年快餐攤位其中一個大賣點，就是《最紅大廚》冠軍Sick! Burger主廚賴震環，以及米芝蓮一星Neighborhood主廚黎子安會特別現身，為大家煮限定美食。
維園年宵2026｜開放時間/日期
2月11及12日：上午8時至翌日凌晨12時
2月13至15日：上午8時至翌日凌晨1時
2月16日上午8時至2月17日上午7時
維園年宵2026｜攤位
濕貨攤位：180個
乾貨攤位：216個
快餐攤位：4個
交通：港鐵銅鑼灣站E出口，或港鐵天后站A2出口
維園年宵2026｜交通/封路安排
為配合維多利亞公園年宵市場2026，年宵期間有以下交通/封路安排：
1)道路封閉
(a)栢景臺停車場北端出入口的未命名路段；
(b)介乎高士威道與琉璃街之間的興發街；
(c)介乎興發街與銀幕街之間的琉璃街；
(d)電氣道介乎歌頓道與帆船街之間的部份行車線
根據現場人群及交通的情況，有機會擴大至下列路段：
(a)百德新街；
(b)記利佐治街；
(c)糖街；
(d)加寧街；
(e)京士頓街；
(f)介乎高士威道及記利佐治街之間的告士打道(北行)；
(g)介乎記利佐治街及摩頓台天橋之間的告士打道(北行)；
(h)介乎高士威道及維園道天橋之間的告士打道(南行)；
(i)介乎記利佐治街及告士打道(西行)之間的告士打道(北行)
(j)介乎波斯富街及景隆街之間的駱克道
(k)介乎波斯富街及景隆街之間的謝斐道
(l)景隆街
(m)告士打道(南行)
2)實施行人專用區
(a)介乎景隆街及東角道之間的駱克道；
(b)東角道；
(c)介乎東角道及百德新街之間的記利佐治街。
3)巴士
位於高士威道維多利亞公園外的巴士站將作臨時調動，相關的巴士路線如下：
城巴路線
2、2A、2X、5X、8、8H、8P、8X、10、15B、18、23、25、38、42、42C、63、65、77、81、99、N8、N8P、N8X 及 N72
過海巴士路線
103、112、116、170、600、601、601P、603、603A、619、619X、621、671、673、673A、678、679、680、680X、681、681P、690、690S、914、914P、914X、948、948A、948B、948P、948X、960C、960P、960S、961、961P、961S、968、968A、A11、E11、E11A、E11B、E11S、N122、N170、N307、N373、N368、N600、N603、N619、N680、N691 及 NA11
過海巴士102及106號（東區方向）
高士威道維多利亞公園外的巴士站將暫停使用
過海巴士307
高士威道維 多利亞公園外增設站點
4)小巴
以下小巴封閉期間將暫停使用/遷移
港島專線小巴4A及 4C號、5號、69X號、10號、31號、25號
5)暫停使用的士站
琉璃街之的士站
2月11日-12日每日早上8時至翌日凌晨12時01分期間暫停
琉璃街及電氣道之的士站
2月13日-15日每日上午8時至翌日凌晨3時期間暫停
6)暫停使用泊車位
興發街及銀幕街之間的琉璃街
2月11日-12日上午8時至翌日凌晨12時01分期間
2月13日-15日上午8時至翌日凌晨3時期間
銅鑼灣興發街公眾停車場的收費錶泊車位
第1604AB至1629AB號；及1657AB號
2月11日至2月12日每日上午8時至凌晨12時
第1604AB至1657AB號
2月13日至2月15日每日上午8時至翌日凌晨1時