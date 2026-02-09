旅發局新春匯演　本地「世一」雲集　呈獻街舞與輪椅體育舞蹈

香港旅遊發展局（旅發局）今年以「福運全城」為主題，圍繞「福」、「運」、「順」、「富」四大祝願，誠邀世界各地旅客來港共度新春，親身感受全城繽紛多姿的賀年氣氛。旅發局亦將於大年初一晚在尖沙咀舉行「國泰新春國際匯演之夜」，以「開年 開運 開心」作主題，為一系列新春活動揭開序幕。



今年匯演有近60個來自不同國家地區的表演隊伍以及花車團隊參與演出，陣容鼎盛。其中，15隊本地表演隊伍備受注目，除了舞龍舞獅、跳繩、芭蕾舞、爵士舞及魔術等多元項目，更有不少國際及全國大賽屢獲殊榮的冠軍級表演者，與國際隊伍交流，向全球旅客展現香港的多才多藝與舞台實力。

三位世界級冠軍坐鎮 ROOKIDS精英小舞者壓軸登場

本地兒童街舞勁旅ROOKIDS Dance School首次參與匯演，由總教練蕭翊深（Lyle Siu） 親自領軍，率領逾50位精英小舞者，揉合Hip Hop、Popping、Locking等多種街舞風格，在巡遊中與旅發局「雙花車」以及國際表演隊伍一同壓軸演出。

本地兒童街舞勁旅ROOKIDS Dance School匯演初登場。

隊內包括三位世界級小舞者坐鎮，包括11歲時已於荷蘭世界街舞大賽The Notorious All Style Battle U18勇奪史上最年輕的冠軍古妤瀞（GaGa）、13歲時曾於Dance World Cup 2023葡萄牙世界總決賽擊敗超過50個國家選手奪冠的傅靖瑜（Jaylee），以及11歲時於曼谷Locking Festival U15在世界各地的精英小舞者突圍而出奪冠的叮叮，三位世界冠軍小舞者將以澎湃動感與頂尖舞技，為馬年新春巡遊注入活力。

蕭翊深認為今次經驗非常難得，希望觀眾能看到香港原來有很多年紀小小且舞藝非凡的小舞者。

ROOKIDS Dance School總教練蕭翊深（Lye Siu）：「二十年前某一天，我首次踏上花車巡遊舞台。那時我懷着興奮又忐忑心情，希望可以跳好每一個舞步、施展渾身解數。那年的難得街頭舞台經驗，令我對年初一有不一樣的記憶，每逢年初一都會經常記起往事。轉眼廿年過去；現在我由學生轉換為一個老師的身份，由我帶着一群滿懷熱誠的小舞者一同踏上舞台，感受擁抱夢想的力量。」

蕭翊深續說：「在他們身上，我彷彿看到二十年前的自己：那個單純、勇敢、因為熱愛而願意全力以赴的小小舞者，今日能夠把這份經驗傳承下去，我感恩能以另一身份回到同一個舞台，舞台上的每位孩子，都讓我看見當年的自己——那份純真、勇敢追夢的光芒。我也希望觀眾能看到：香港有很多出色小舞者——年紀小小，舞藝非凡。很期待每位小朋友能在大年初一這難得舞台上盡情發光發亮，享受舞蹈帶給他們的快樂。」

（左至右）三位世界級小舞者坐鎮，叮叮、傅靖瑜及古妤瀞將會在花車巡遊中帶來精彩演出。

荷蘭世界街舞大賽The Notorious All Style Battle U18冠軍古妤瀞（GaGa）：「今次匯演最令我興奮的地方，是可以在數以萬計市民旅客面前，展示我最喜愛的街舞Locking，以前我都未試過有類似的機會，所以十分期待與現場觀眾互動。」

葡萄牙Dance World Cup 2023世界總決賽冠軍傅靖瑜（Jaylee）：「花車巡遊是將我們最愛的街舞表演送給全港觀眾及世界各地的最佳舞台，因為今次我知道會有網上同電視直播，大家無論身處尖沙咀現場抑或在家中，都可以看到我們努力排練的精彩演出。」

曼谷Locking Festival U15冠軍叮叮：「街舞講求爆發力，我好有信心我們團隊會以最有爆發力、最活力的表演，去帶動現場氣氛，並讓每一位市民及旅客都感受到我們熱愛跳舞的那團火。」

武動輪椅 以李小龍精神演繹堅毅生命力

本地表演隊伍的另一亮點，是首次參與匯演的中國香港輪椅體育舞蹈運動協會。協會成員戰績彪炳，曾於去年全國殘特奧會勇奪三金三銀，並有運動員排名位列世界第一。

今次表演帶來融合武術與輪椅舞蹈元素的表演《輪椅武藝・李小龍》，以輪椅與身體律動演繹香港功夫與電影文化，展現堅毅與爆發力，並透過加入不同年齡的輪椅朋友及小朋友同台共舞，傳遞「傷健共融」以及「長幼共融」的信息。

教練駱天麒︰「是次花車巡遊表演舞蹈的原型是全國殘特奧會贏得團體舞金牌的舞蹈。集香港武術、香港電影與傷健共融理念於一身的藝術表演，希望將贏得全國冠軍的舞蹈表演帶給廣大市民旅客欣賞，同時帶出輪椅舞者的堅毅精神。」

殘特奧會港隊金牌團體舞表演期望傳遞「傷健共融」以及「長幼共融」的信息。

金牌班底《輪椅武藝》傳承堅毅精神

現時輪椅體育舞蹈世界排名第一的蘇芷恩自小因小兒麻痺症需靠拐杖行走，近五、六年以輪椅代步。她自十二年前起與李霈然搭檔跳輪椅舞，多次以港隊身份出戰國際賽，屢獲佳績。二人合作逾十年，今年於香港 2025 輪椅體育舞蹈國際賽獲得混合標準舞 Class 2 及混合拉丁舞 Class 2 銀牌，並於全國殘特奧會再添銀牌。綜合全年成績，兩人於混合標準舞 Class 2榮獲世界第一排名。

這兩位「最佳拍檔」首次參與花車匯演，展現「世一」風采。蘇芷恩表示：「過往曾參與過不同演出，但今次花車匯演卻是我人生中第一次，心情特別興奮和雀躍！能夠在大年初一以輪椅舞蹈向市民旅客拜年，對我而言是很重要的突破。我希望藉着這次機會，讓大家看見輪椅同樣跳出優美舞步，帶出傷健共融訊息。」

她續說：「今次表演主題是向李小龍致敬，我們希望透過輪椅、身體及節奏，演繹他『如水般流動』堅毅、不放棄的精神。在新年第一晚與香港一同迎接馬年，並向世界展示殘疾運動員同樣可以充滿爆發力和魅力。對我而言，這次演出的意義已經遠遠超越了表演本身。」

蘇芷恩（左）與李霈然（右）今次的表演將向李小龍致敬。

全國殘特奧會三金王 余俊延以輪椅舞出無限可能

余俊延先天性脊柱裂，自小以輪椅代步，與蔡芷欣合作跳輪椅舞逾三年。合作年資尚淺，但成績亮眼——在去年殘特奧會中，余俊延於輪椅舞蹈大眾項目一舉奪得三面金牌：首日於混合拉丁舞三項奪金，其後於第二日再奪混合拉丁舞五項金牌，並以「李小龍」為主題，與港隊成員在團體表演舞項目再下一城。

這位全國殘特奧會三金得主余俊延表示：「我過去一直專注比賽，希望與世界各地的選手較量並提升成績。近年開始有更多演出機會，得以向大眾分享輪椅舞蹈的魅力；而港隊在去年殘特奧會取得三金三銀的佳績，也令更多人認識輪椅舞蹈以及我們一衆精英運動員。能夠參與今年『國泰新春國際匯演之夜』，在這個國際舞台表演我們的奪金團體舞，我深感榮幸，亦期望透過演出讓公眾看到殘疾運動員同樣擁有無限可能，展現傷健共融的精神。」

余俊延（左）與蔡芷欣（右）將於新春匯演重現他們的奪金團體舞。

中西合璧 本地精英聯手 内地及國際團體 傾力演出

除了上述隊伍，今次匯演雲集多支本地精英隊伍，呈獻多元化的精彩表演 ！由經典「懸浮美女」魔術，到K-pop韓風騎馬舞，每一幕都極具創意。多支隊伍更與世界級國際隊伍交流，例如夜光龍與意大利奇幻恐龍上演「雙龍匯」、而珀珈斯樂團則將與世界冠軍樂隊 The Bluecoats 一同作管樂表演，為大家帶來結合傳統與現代、中西合璧的精彩表演！

+ 10

旅發局「國泰新春國際匯演之夜」詳情

日期：2月17日（大年初一）

時間：晚上8時至9時45分

巡遊路線：尖沙咀香港文化中心廣場→廣東道→海防道→ 彌敦道（香港喜來登酒店為終點）

（資料及相片由客戶提供）