新年好去處｜超人氣英國魔術師DMC澳門開騷　2日1夜食玩攻略

農曆新年想快閃澳門、來點不一樣的刺激行程？那就一定要鎖定這場「澳娛綜合魔術秀」！英國殿堂級魔術師及讀心師德拉蒙德‧莫尼—庫茨（DMC）在2月19日至24日帶來一場超乎想像的近距離魔幻之旅。這位曾主持 Netflix 《Death by Magic》的鬼才，將在上葡京、新葡京施展讀心術和幻象，讓你親歷神奇時刻，在上葡京 THE KARL LAGERFELD「味賞」一邊享用六道菜葡式佳餚，一邊近距離欣賞 DMC 的餐桌魔術。此外，新春期間在上葡京或新葡京指定高級餐廳消費滿 MOP5,000，更有機會換領魔術表演門票，絕對是新年「睇好騷、食好嘢」的最佳攻略！



沉浸式體驗！與全球爆紅魔術師近距離互動

「超人氣」英國魔術師 DMC（Drummond Money-Coutts）即將首度登陸澳門！這位被譽為當代殿堂級的魔術師及讀心師，即將帶來一場結合「讀心術與幻象」的近距離奇幻演出。他的表演擅長互動，無論是令人驚嘆的超近景魔術還是大型舞台表演，都展現出非凡魅力。

DMC 曾為 Netflix、Disney+、BBC 等頻道擔任節目主持，其中 Netflix《Death by Magic》為他的代表作。

DMC 在 Netflix《Death by Magic》中挑戰高難度死亡魔術，在全球掀起熱潮，最經典的一集是 DMC 被懸吊至55米高空，而在木桶急速墜落粉碎後，他竟瞬間化身工作人員在觀眾席現身，情節之精彩堪比電影。這位國際級魔術師曾在全球52個國家巡迴表演，其精湛的近距離魔術、讀心術和預言技巧令人讚歎不已。2月澳門即將上演的魔術秀，勢必為新春帶來一股獨特而刺激的娛樂體驗！

尊享禮遇：消費滿額送魔術秀門票！

即日起至2月22日，於上葡京及新葡京指定餐廳消費滿 MOP $5,000或以上，並加入成為澳娛綜合至尊卡會員，即可換領「澳娛綜合魔術秀」指定入場門票2張。參與餐廳包括上葡京綜合度假村：御花園、瑞兆、Don Alfonso 1890、味賞；新葡京：天巢法國餐廳、8餐廳 及大廚。門票數量有限，先到先得。大家記得把握時間消費換領，切勿錯過這場千載難逢的神級演出！

榮獲《福布斯旅遊指南》五星等多項殊榮的頂級粵式佳餚「御花園」，將宮廷園林靈感與當代風格融合，為深諳美食之道的賓客帶來雍容華貴的品味盛宴。

瑞兆以日式高級「割烹」料理為主，嚴選每日從日本直送的新鮮優質食材，匠心製作成多款時令刺身及特色料理，完美演繹傳統日本料理精髓。

享譽澳門酒店界的高級中菜食府8餐廳，提供糅合傳統與創新，多達40餘款點心，還有一系列精緻佳餚，締造出既優雅又富有創意的中菜享受。

DMC 澳門首演「澳娛綜合魔術秀」

日期：2月19日起至24日

演出地點：澳門上葡京綜合度假村、澳門新葡京酒店

更多詳情

餐桌變舞台！「味賞」魔幻晚宴震撼登場

想來一場美酒佳餚與魔術交織的超凡晚宴？ DMC 將於2月21日至22日親臨上葡京 THE KARL LAGERFELD「味賞」餐廳，為你帶來一場美饌與魔術交融的「六道菜賞味菜單」晚宴。作為澳門頂尖的新派葡國菜餐廳，「味賞」曾榮獲2025年《福布斯旅遊指南》五星嘉許，米芝蓮星級名廚 José Avillez 結合「休閒精緻餐飲」的理念，重新演繹當代葡萄牙美食，把「樂聚共享」的餐桌體驗帶到澳門。在你細味匠心烹調的當代葡式佳餚期間，DMC 將餐桌化作舞台，讓你近距離欣賞出神入化的餐桌魔術表演，帶來味覺與視覺的極致享受。

當名廚技藝遇上調酒藝術，造就「味賞」成為澳門頂尖的新派葡國菜餐廳。

「六道菜賞味菜單」的主菜之一：海鮮飯及魚子醬。這道菜完美結合了新派葡式烹調技藝與奢華食材，帶來豐富而精緻的海洋滋味。

甜品「三隻小豬之一」充滿童趣與創意，為非凡晚宴劃下玩味十足的甜蜜句點。

「味賞酒吧」由度假村首席調酒師馬銘康掌舵，酒吧設計靈感源自中式鳥籠，環境別具格調，並提供出自世界調酒冠軍之手的創新雞尾酒。

咫尺魔法 盡在味賞

價格：每位澳門元1,288+

日期：2026年2月21日及22日

時間：晚上10時至10時30分

立即預訂

