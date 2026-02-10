新年好去處｜超人氣英國魔術師DMC澳門開騷 2日1夜食玩攻略
農曆新年想快閃澳門、來點不一樣的刺激行程？那就一定要鎖定這場「澳娛綜合魔術秀」！英國殿堂級魔術師及讀心師德拉蒙德‧莫尼—庫茨（DMC）在2月19日至24日帶來一場超乎想像的近距離魔幻之旅。這位曾主持 Netflix 《Death by Magic》的鬼才，將在上葡京、新葡京施展讀心術和幻象，讓你親歷神奇時刻，在上葡京 THE KARL LAGERFELD「味賞」一邊享用六道菜葡式佳餚，一邊近距離欣賞 DMC 的餐桌魔術。此外，新春期間在上葡京或新葡京指定高級餐廳消費滿 MOP5,000，更有機會換領魔術表演門票，絕對是新年「睇好騷、食好嘢」的最佳攻略！
沉浸式體驗！與全球爆紅魔術師近距離互動
「超人氣」英國魔術師 DMC（Drummond Money-Coutts）即將首度登陸澳門！這位被譽為當代殿堂級的魔術師及讀心師，即將帶來一場結合「讀心術與幻象」的近距離奇幻演出。他的表演擅長互動，無論是令人驚嘆的超近景魔術還是大型舞台表演，都展現出非凡魅力。
DMC 在 Netflix《Death by Magic》中挑戰高難度死亡魔術，在全球掀起熱潮，最經典的一集是 DMC 被懸吊至55米高空，而在木桶急速墜落粉碎後，他竟瞬間化身工作人員在觀眾席現身，情節之精彩堪比電影。這位國際級魔術師曾在全球52個國家巡迴表演，其精湛的近距離魔術、讀心術和預言技巧令人讚歎不已。2月澳門即將上演的魔術秀，勢必為新春帶來一股獨特而刺激的娛樂體驗！
尊享禮遇：消費滿額送魔術秀門票！
即日起至2月22日，於上葡京及新葡京指定餐廳消費滿 MOP $5,000或以上，並加入成為澳娛綜合至尊卡會員，即可換領「澳娛綜合魔術秀」指定入場門票2張。參與餐廳包括上葡京綜合度假村：御花園、瑞兆、Don Alfonso 1890、味賞；新葡京：天巢法國餐廳、8餐廳 及大廚。門票數量有限，先到先得。大家記得把握時間消費換領，切勿錯過這場千載難逢的神級演出！
DMC 澳門首演「澳娛綜合魔術秀」
日期：2月19日起至24日
演出地點：澳門上葡京綜合度假村、澳門新葡京酒店
更多詳情
餐桌變舞台！「味賞」魔幻晚宴震撼登場
想來一場美酒佳餚與魔術交織的超凡晚宴？ DMC 將於2月21日至22日親臨上葡京 THE KARL LAGERFELD「味賞」餐廳，為你帶來一場美饌與魔術交融的「六道菜賞味菜單」晚宴。作為澳門頂尖的新派葡國菜餐廳，「味賞」曾榮獲2025年《福布斯旅遊指南》五星嘉許，米芝蓮星級名廚 José Avillez 結合「休閒精緻餐飲」的理念，重新演繹當代葡萄牙美食，把「樂聚共享」的餐桌體驗帶到澳門。在你細味匠心烹調的當代葡式佳餚期間，DMC 將餐桌化作舞台，讓你近距離欣賞出神入化的餐桌魔術表演，帶來味覺與視覺的極致享受。
咫尺魔法 盡在味賞
價格：每位澳門元1,288+
日期：2026年2月21日及22日
時間：晚上10時至10時30分
立即預訂
（資料及相片由客戶提供）