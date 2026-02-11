瑞幸全球首間原產地旗艦店開幕　必試限定特調及SOE手沖

深圳又有新打卡熱點！深受港人歡迎的連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee），第30,000家門店於深圳市正式開幕！這間名為「原產地旗艦店」的新店驚喜和誠意十足，不僅樓高兩層，設計感滿滿，更是全球唯一設有「原產地特調實驗室」和「品味原產地」精品SOE系列的瑞幸門店。店內推出一系列全球限定特調、手沖飲品，每款都兼備創意與特色，既有賣相更有味道。更有原產地精品SOE經典菜單，為偏愛經典咖啡系列的咖啡朋友提供多樣化選擇。



位於2樓的「原產地特調實驗室（Luckin Origin Lab）」，大家可圍坐吧台前，近距離欣賞咖啡師製作風味與意趣並存的特調和以高端精品咖啡。「大師空間(The Master Space)」將不定時舉辦冠軍級咖啡師沙龍、咖啡課程，也是瑞幸在消費者交流體驗的新嘗試。

4,500呎樓高兩層 空間感十足

這間剛剛在2月8日正式官宣開幕的第30,000家分店，選址深圳龍崗區，鄰近地標星河雙子塔。新店以「全球原產地」為主題，面積達4,500平方呎，空間感十足。

最讓瑞幸忠粉們驚喜的，必定是位於2樓的及「原產地特調實驗室Luckin Origin Bar」，主推瑞幸全球唯一的特調及手沖菜單，以開放式吧檯，讓大家可以坐在吧檯前親眼見證現場製作賣相與風味兼備的特調產品誕生，也可順便拍照打卡。

對於資深咖啡迷來說，驚喜在門店一樓！延續原產地主題，一樓主打極簡的精品菜單。還有頂級精品咖啡館標配奶泡機，可以拉花啦！來試試不一樣的瑞幸質感奶咖。

品味三豆套餐可以一次過品嚐到三款來自不同原產地的精品咖啡豆，滿足咖啡癮。

旗艦店限定！兩款必試特調推薦

來到這間旗艦店，當然要試試別處喝不到的限定飲品。店內主打全球優質原產地精品咖啡豆，並以此設計出多款充滿層次感的創意特調，還推出了「一豆兩喝」、「品味三豆」精品套餐。

1. 一口入魂：緋色月光（Scarlet Moon）

這杯「緋色月光」顏值極高，絕對是打卡首選！飲品以淺烘濃縮咖啡為基底，復刻了經典的葡萄酒風味。入口先是清甜的荔枝果韻，中段綻放優雅玫瑰花香，與咖啡的果酸交織出如紅酒般的「緋色」韻味。最特別是頂層綿密的櫻花茉莉茶雲，口感綿滑，輕如浮雲，配上士多啤梨粉點綴。大口喝下，奶雲的溫柔與咖啡的醇厚完美匹配，真的一口入魂。

2. 清新之選：南山烟雨（Misty Rain）

如果不喜歡太甜膩，這杯「南山烟雨」就是你的清新之選。採用耶加雪菲冷萃咖啡，帶有獨特的柑橘芬芳，並大膽融入了嶺南特色的「五指毛桃」沁草木香。加上青芒果汁與油柑的餘韻，整杯飲品味道極其清新，散發着淡淡咖啡香與草本氣息，仿佛置身雨後山林，一盞清飲，自生涼意。

3. 一豆兩喝套餐

當全球尋豆之旅回到原產地旗艦店，以「品味原產地」系列，呈現雲南、埃塞俄比亞、曼特寧三款精品豆，可選「一豆兩喝」（美式及拿鐵），更可通過「品味三豆」combo一次品嘗三款精品豆。

店內特設互動展示區，透過視聽裝置帶大家深入全球黃金產區，了解瑞幸團隊「尋豆之旅」的故事，感受對咖啡豆品質的極致把控。

對品質的極致執着 嚴選全球原產地咖啡豆

瑞幸咖啡之所以能開到3萬間分店，背後是對咖啡豆品質的一份執着。品牌堅持「要喝就喝原產地」的理念，為了給大眾供應最優質的產品，早在2023年，瑞幸就組建了一支由世界WBC冠軍咖啡師和瑞幸內部 Q-Grader咖啡師組成的尋豆師團隊，深入全球核心產區，從巴拿馬、巴西、埃塞俄比亞、印尼到中國雲南，把來自全世界的高品質咖啡豆帶給顧客，從上游種植到原料把控，把瑞幸品質推進到產區「最後一米」。

這間旗艦店正是這份堅持的縮影，店內採用的咖啡豆均是經過嚴格挑選的高品質生豆，為慶祝第3萬間分店開業，回饋客戶，此分店2月9日限定快閃「雲南·瑰寶」冠軍豆手沖，這款堪稱咖啡豆中的「愛馬仕」，開售兩分鐘就被搶空。

在這裡，你喝到的不只是一杯咖啡，更是瑞幸對品質要求極高的誠意之作。下次北上深圳玩樂，不妨到這間最新的旗艦店朝聖，在充滿咖啡香的空間裡，享受一個悠閒下午！

【同場加映】香港分店突破40間！推介2大特色打卡店

雖然「原產地旗艦店」位於深圳，但瑞幸在香港的發展亦不容小覷。自2024年12月底在香港開設5間分店以來，瑞幸在香港的分店總數現已超過40間，遍布各區。瑞幸香港門店主打高效、方便的PICK-UP模式，不斷推出創意新品，為返工、出行人群提供高質價比的咖啡產品。以下這兩間特色分店絕對值得一去：

• 中環8號碼頭店：座落於海事博物館附近，擁有絕佳地理位置。店舖採用三面玻璃設計，通透亮眼，讓大家可以一邊品嚐咖啡，一邊遙望香港摩天輪，享受維港海風，非常寫意。

• 香港國際機場二號客運大樓（T2）店：佔地逾千呎，空間寬敞。裝修風格主打復古港式風情，並巧妙融合百老匯元素，型格十足。店內更設有品牌原創IP「首席幸運官Lucky」打卡點，是上機前必到的打卡站！

瑞幸咖啡第30,000家門店「原產地旗艦店」詳情

店名：深圳星河雙子塔·原產地旗艦店（可通過瑞幸咖啡微信小程序或APP搜索本店名提前落單，節省排隊等候時間）

地址：深圳市龍崗區阪田街道雅寶路星河WORLD·COCOPark星空里商場外廣場一層&二層（鄰近星河雙子塔）

了解更多︰https://lkcoffee.com/

（資料由客戶提供）