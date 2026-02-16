大埔林村許願樹2026｜交通/封路安排+花車展覽開放時間

2026「香港許願節」不僅僅是一個節慶，更是一份承載著美好願望的傳統。每年，無數人從各地來到新界大埔林村，在許願樹下拋擲寶牒，點亮蓮花燈，為家人和自己祈求平安。今年「國泰新春國際匯演之夜」的精美花車，將在在大埔林村許願廣場展出，更會有來自中國內地和國際的表演隊伍。

香港許願節2026｜開放時間

日期： 2026年2月17日至3月3日

時間：上午9時至晚上7時 （2月17日、2月23日至3月3日）

上午9時至晚上9時 （2月18日至22日）

地點： 大埔林村許願廣場

收費： 免費入場（拋寶碟$50/份、蓮花燈及攤位遊戲另行收費）



花車展覽時間

日期：2026年2月18日至3月4日

大埔林村許願樹2026

香港許願節2026｜地圖

香港許願節http://www.lamtsuen.com/

1.特別交通安排

為了讓大家都能開心參與「香港許願節 2026」，運輸署將會實施一系列特別的交通和運輸安排。

(A) 封路措施

林村鄉公所路（牌樓到林村鄉公所之間的路段）將在 2026年2月17日至2026年3月3日每日由上午7時至晚上7時，變成行人專用區。開車的朋友們請留意！

(B) 交通改道

由2026年2月17日至2026年3月1日，除了專營巴士、旅遊巴、小巴、的士和有許可的車輛外，其他車輛請沿馬窩外的吐露港公路（北行）左線邊行車線及林錦公路交匯處前往林錦公路（南行）。

由2026年2月17日至2026年3月1日，每天 早上10點到下午6點，如果交通比較擁擠，警方可能會臨時封閉大埔太和路通往吐露港公路（北行）的路段。屆時，由大埔太和路前往林錦公路（南行）的車輛，要經吐露港公路（南行）、支路、大埔公路–元州仔段（西行）、廣福迴旋處、大埔公路–元州仔段（東行）、支路、吐露港公路（北行）的左邊行車線及林錦公路交匯處。

(C) 禁止車輛轉向

2026年2月17日至2026年3月1日，每天 中午12點到下午6點，所有車輛都不能從林錦公路（南、北行）轉入社山路（南行）。請大家留意現場指示！

(D) 的士站搬遷

位於寶雅路（西行）的的士站，將在 2026年2月16日正午12時至2026年2月22日晚上10點 臨時搬到寶雅路（西行）的最左邊車道。

2.公共運輸服務安排

(A) 巴士服務

新加巴士服務：九巴63R（大埔墟站 – 林村許願樹）

巴士加強班次：九巴64K（大埔墟站 – 元朗（西））

(B) 小巴服務

新界小巴25K號線（大埔墟 – 林村（白牛石））將在 2026年2月17日至19日、2月21日至22日及由2月28日3月1日每日由上午10時至下午6時，提供太和站到林村許願樹的特別班次。